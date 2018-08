Jaunimo rinktinių misija: ką apie talentus sako jų iškovoti medaliai?

to Anonimas

Cia tiesu tiesa, 2009 metu vyru rinktine sprende problema, kaip reikes pereiti i kita aikstes puse, tai eme Mazuti, kad tas perbegtu, po to jau ziuretu ka gali uzsukti su legendiniu mediniu suktiniu. As atsimenu, 7-8 klaseje tarpklasinese irgi turejom panasia diskusija, kas persivarines kamuoli, kazka bendra turejom su Lietuvisku krepsiniu, kai nelabai kas kamuoli yra ciupinejes :))



Tuoj bus praeje 10 metu po to Butauto rinktines nesamones ir LKF nepadare nieko, kad i krepsinio rengima ieitu technikos, proto lavinimas, toliau tik mediniai rastai stampuojami, o gyneju pozicija isvis mums nereikalinga?? pas mus net zvaigdziu dienos atsisake, nes kaip sake Kleiza, musiskiai zaidejai nelabai zino kaip kazka kurti. Smarkiai pas mus atsiliekama su krepsinio intelektu, technika irgi, kraujuoja akys beziurint i medines rankas, kunus pas sportininkus..