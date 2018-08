Ketvirtajame kėlinyje subyrėję jaunučiai rungtyniaus dėl 7-osios vietos

Anonimas

As esu supertreneris: tik as jau dbr zinau kad bus krepsininkais, o kas ne



Tik as matau kas turi zaisti rinktinese



Tik as zinau kas turi buti treneriais



Tik as zinau kuriu vaiku tevai itakingi ir buve krepsininkai ir tik ju atzalose izvelgiu ateiti



Tik as zinau, kaip vaikai bresta



Tik as zinau, kieno esu giminaitis LkF ir kas mane dengia



Tik as zinau , kaip isleisti remeju pinigus savo zaidejams



Mano vardas Rolkis su pakeista pavarde



Amen



