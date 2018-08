Gailiaus komandos draugas pavėlavo į skrydį ir dingo be žinios

Nuotr.: Facebook.com/Pinar Karsiyaka

Turkijoje karjerą tęsiantis Deividas Gailius treniruočių stovyklos pradžioje susitiko su naujaisiais draugais Izmiro „Pinar Karšiyaka“ komandoje, tačiau tarp jų neišvydo iš JAV atvykti turėjusio Antonio Campbello.

Klubas sekmadienį oficialiai paskelbė, jog dar trečiadienį Turkijoje nusileisti turėjęs 23-ejų puolėjas pavėlavo į skrydį, prarado savo bagažą ir išvyko į namus Ohajo valstijoje.

Negana to, nuo to momento Campbello dingo be žinios – „Pinar Karšiyaka“ nėra informuota, kur šiuo metu randasi jų žaidėjas. Agentas taip pat neteikia informacijos.

Kelias dienas su tokiu neprofesionalumu besitaikstęs Izmiro klubas galiausiai ėmėsi teisinių veiksmų bei pradėjo tyrimą pagal kontrakte numatytas sąlygas.

„Pinar Karšiyaka“ oficialiai apie susitarimą su Campbello pranešė rugpjūčio 6-ąją. Krepšininkai į komandos bazę susirinko praėjusios savaitės pabaigoje.