„Dzūkija“ pasikvietė Vengrijoje po 16,4 taško rinkusį amerikietį

maulwurf, visiskai teisus, Dzukijai labai truksta pagrindinio PG.



Sitas yra daugmaz grynas SG (juk atlikdavo vos po 1.5-2 rez perdavimus), Navickas yra SG/PG, Danisevicius PG (bet atsarginio lygio, kaip tiksliai issireiske 6th man nuo suolo, suteikia energijos. Koks buvo Lekavicius Zalgiryje). Matom, kad labai truksta pagr. PG.



Taip pat manau is legionieriu dar bus perkamas SF arba SF/SG zaidejas.



Del aukstu labai gali buti, kad versis su dabartiniais aukstais, nebent dar pries sezona ar sezono eigoje i perziuras kviesis pigius kitu komandu demesio nesulaukiusius zaidejus, ir is ju dar viena zaideja issirinks.



Tad is principo dabar butini PG ir SF/SG, ir dar galimai koks pigus pastiprinimas aukstu grandyje.