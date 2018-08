Žydrūnas Urbonas: „Norime įsigyti Eurolygos lygio žaidėją už savo pinigus“

Nuotr.: YouTube

Nuotr. YouTube

Utenos „Juventus“ krepšininkų pirmoji fizinio parengimo stovykla artėja prie pabaigos. Netrukus komanda iš Dubingių kelsis į Uteną ir pasiruošimą Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) pirmenybėms pratęs krepšinio aikštelėje.

„Juventus“ ekipos vyr. treneris Žydrūnas Urbonas įvertino fizinio parengimo stovyklą, užsiminė apie likusius komandos komplektacijos planus ir atskleidė „Juventus“ tikslus ateinančiame sezone.

Paklaustas apie likusius nežinomuosius komandos sudėtyje, Utenos ekipos vyr. treneris teigė, kad šiuo metu intensyviai ieškomas dar vienas atakų organizatorius ir laukiama papildymo vidurio puolėjo pozicijoje.



„Iš tikro šita vasara tokia tipinė, niekuo nesiskirianti nuo kitų vasarų, kadangi mes ir prieš ankstesnius sezonus fizinio pasiruošimo stovykloje neturėdavome visų žaidėjų. Pirmiausiai ieškome įžaidėjo, kuris galėtų žaisti tiek pirmoje, tiek antroje pozicijoje, nes Doviui šiame sezone bandysime suteikti pagrindinio įžaidėjo rolę, kaip gausis – viskas jo pačio rankose.



Įžaidėjas bus užsienietis, tas jau yra aišku, kadangi lietuvių įžaidėjų, atitinkančių mūsų ambicijas ir galimybes, šiuo metu rinkoje nebėra. Esame išsirinkę kelias pavardes, kurias bandome sukoncentruoti. Norime įsigyti Eurolygos lygio žaidėją už savo pinigus, dėl to ir laukiame, kol krepšininkų kainos kris – norime maksimaliai išnaudoti savo pinigus.



Galų gale, nieko čia nuostabaus, kadangi net tie turtingieji klubai dar nėra pilnai suformavę pirmosios pozicijos žaidėjų grandies, pats Kauno „Žalgiris“ dar neturi įžaidėjo, Klaipėdos „Neptūnas“ – taip pat. Taigi, viskas gerai, mes žadame jį turėti, galbūt jau net šią savaitę“, – trūkstamas detales komandos komplektacijoje įvardino „Juventus“ vyr. treneris.



Paprašytas apibūdinti „Juventus“ komandai ateinančiame sezone iškeltus tikslus, Urbonas ilgai negalvojęs atsakė, kad pagrindinis siekis – patekti tarp keturių stipriausių LKL ekipų.



„Jie nesikeičia. Lyginant su praėjusiu sezonu mes galbūt šiek tiek net sumažinome biudžetą, tačiau aš džiaugiuosi, kad klubas išlaikė ambicijas ir tas yra labai gerai, ne visada pinigai žaidžia. Esu patenkintas tais vyrais, su kuriais pavyko susitarti, džiaugiuosi jų potencialu ir galimybėmis, manau, kad šiais metais mes būsime konkurencingi kovoje dėl finalinio ketverto“, – su ekipos tikslais supažindino Urbonas.

Jau penktadienį „Juventus“ žaidėjai krausis daiktus, persikels į Uteną ir pradės treniruotis krepšinio aikštelėje. Strategas atskleidė, kad su puolimo ir gynybos sistemomis krepšininkus jau šiek tiek supažindino ir per šią stovyklą.



„Kiek žinau, penktadienį fizinio parengimo treneris turi paskutinę treniruotę ir keliausime į Uteną. Taigi, šeštadienį vyks tas persikraustymas į butus, visi buities dalykai ir sekmadienį vyks pirmosios treniruotės krepšinio aikštelėje. Be abejo, jau čia bandau truputi juos supažindinti su gynybos ir puolimo sistemomis, bet pagrinde vyksta kūno ruošimas fiziniam darbui ir traumų prevencija, kurią vykdydami siekiame sumažinti traumų riziką iki minimumo, kadangi būtent dėl traumų turėjome daug problemų praėjusiame sezone“, – atskleidė tolimesnius komandos planus „Juventus“ vairininkas.



Vyr. treneris numatė ir pirmųjų draugiškų rungtynių datą, tačiau atskleidė, kad jos bus žaidžiamos už uždarų durų. Urbono teigimu komanda rungtyniaudama be didelių emocijų lengviau susikaups ir kokybiškiau pasiruoš oficialioms rungtynėms.



„Kaip minėjau, pirmoji treniruotė laukia sekmadienį ir, žinoma, pirmosios draugiškos rungtynės, kurias planuojame rugsėjo 1-ąją dieną su Krasnojarsko „Jenisej“ ekipa, tai – rimta Rusijos komanda. Be abejo, šiose rungtynėse versimės be trijų krepšininkų, galbūt naujasis įžaidėjas jau galės prisijungti prie komandos, o Kenny Gainesas dar atsigauna po sunkios traumos, mes dar jo tikrai nejungsime į pirmas draugiškas rungtynes, būtų labai gerai, kad jis iš viso atsigautų prieš pirmąsias oficialias rungtynes. Matysime, neskubėsime, nes žinome, ką jis gali, tai jis eigoje įsivažiuos.



Aišku, dar vidurio puolėjas turėtų pasirodyti rugsėjo pradžioje, taigi, mes būsime be dviejų ar trijų pagrindo žaidėjų. Nebus mums ten lengva, bet nieko baisaus, žaisime su tuo ką turime, yra jaunų, yra naujų žaidėjų, kuriuos reiks įvedinėti. Kaip visada, tos pirmosios rungtynės bus skirtos taktikos įvedimui, apsižiūrėjimui, kas ką gali, ko negali. Kad ir kaip sirgaliams būtų skaudu, daugiau žaisime už uždarų durų, nes norime ramiai, be didelių emocijų atlikti savo darbus“, – dėstė, šiuo metu, komandos pasiruošimą iš šono stebintis „Juventus“ strategas.



Pokalbio pabaigoje „Juventus“ vyr. treneris įvertino bendrą stovyklos vaizdą ir nepagailėjo gražių žodžių tiek naujajam fizinio parengimo treneriui Mindaugui Saulevičiui, tiek klubo kineziterapeutui Zigmui Komarui.



„Aš įvertinčiau puikiai. Mindaugas labai gerai tvarkosi, matosi, kad jis iki kaulų smegenų yra savo srities profesionalas. Taigi, labai džiaugiuosi, kad jis prisijungė prie mūsų kolektyvo. Be jokios abejonės Zigmas, taip pat, gerai atlieka savo darbą. Šiuo metu mes su Vidu Ginevičiumi kol kas esame nuošalyje, bet mes šnekamės, žiūrime į žaidėjus bei dėliojame planus ir svajones, kurios tikimės, kad išsipildys, o pas mus jos yra maksimalios“, – baigė pokalbį Urbonas.

„Juventus“ turima sudėtis: