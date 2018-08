Paskutinis „Dzūkijos“ pirkinys – amerikietis vidurio puolėjas

kaip as matyciau sudeties isnaudojima:



C: Dimsa, Austin



PF: Petrilevičius(SF), Zalalis(SF)



SF: Jomantas(PF), Susinskas



SG: Wallace, Navickas(PG)



PG: Brown, Danisevicius



Per PF/SF pozicijas gali zaist Jomantas, Zalalis, Petrilevicius. Kaip matom, Jomantas puse zaidimo laiko gales PF suzaist, nes ypac Zalalis tinkamas but SF pozicijoj, nes imeta tritaskius, ir ji daznai SF pozicijoj isnaudodavo ir praeita sezona.



Tad sakyciau Petrilevicius bus daugiausiai PF, o Jomantas su Zalaliu lygiai dalinsis laika per PF/SF pozicijas, abu gaus progu zaist ir ten, ir ten. Tad viskas normaliai.