Klubų požiūriu pasipiktinęs Adomaitis: „Manote, kad aš noriu išleisti žaidėjus į rinktinę?“

Arvydas

Visi puikiai supranta, kad toks formatas neidomus! Tos dvi rungtynes nepritraukia tiek ziuriovu, be to joks auksto lygio zaidejas nenori zaisti pries megeju lygio komandas(iskyrus Kroatu) . Cempijonatas yra kas kita: pritraukia daug ziurovu, susirenka geriausi saliu zaidejai ir zaidzia tikrai stiprio komandos, o ne tokios kaip olandija ar portugalija.. Zaidejui yra del ko stengtis, nes ji kazkas pastebes, o pagal si modeli, tik didele rizika kad gaus trauma, nes per kelias dienas fiziskai nepasiruos tinkamai!!!



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt