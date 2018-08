20 momentų, kurie iliustruoja nepamirštamą Ginobili karjerą

Nuotr.: USA Today – Scanpix Nuotr. USA Today – Scanpix Argentinos krepšinio legenda Emanuelis Ginobili per 16 metų trukusią karjerą San Antonijaus „Spurs“ gretose turėjo daug įspūdingų momentų. Pirmadienio vakarą krepšinio pasaulį apskriejo žinia, kad 41-erių argentinietis apsisprendė baigti karjerą. ESPN įsimintiną olimpinio čempiono krepšinio karjerą aprašo chronologine tvarka, išskirdami 20 labiausiai neužmirštamų momentų, kuriuos Manu per savo karjerą davė krepšinio visuomenei. 1. Naujokų biržos diena: 1999 metų birželio 30 diena „Spurs“ generalinis direktorius R. C. Bufordas pirmą kartą Ginobili pamatė 1997 metais Australijoje vykusiame pasaulio krepšinio čempionate (iki 22 metų). Iki tol Bufordas nieko nebuvo girdėjęs apie jauną gynėją iš Argentinos. Lemtingąjį birželio vakarą prieš naujokų biržą Emanuelis peržvelgė šaukimus ir ramiai nuėjo miegoti, nesitikėdamas, jog kažkas jį gali pakviesti. Prieš kelias dienas savo pirmąjį NBA titulą iškovojusi San Antonijaus komanda pasirinko Ginobili 57 šaukimu. 1999 metų naujokų biržoje buvo pašaukti 9 būsimi „Visų žvaigždžių“ rungtynių žaidėjai bei 3 geriausio šeštojo žaidėjo laureatai (Emanuelis Ginobili, Jasonas Terry ir Lamaras Odomas). „Kažkas mane pažadino naktį ir pasakė, kad esu pašauktas. „Spurs“ buvo NBA čempionai ir aš net nežinojau, kad jie mane stebi. Bet taip pat supratau, kad būti pašauktam 57-am reiškė, kad žaisti šansai nebuvo geri“, – 2013 metais naujokų biržos naktį prisiminė Ginobili. 2. Dvikova prieš Kobe: 2003 m. lapkričio 6 diena Ginobili prieš solidų debiutą NBA 2002-2003 metais (kada „Spurs“ vėl laimėjo lygą) tris sezonus praleido Europoje. Antrąjį sezoną atstovaujant San Antonijaus klubui, argentinietis įrodė esantis tikra žvaigždė. Timas Duncanas ir Tony Parkeris negalėjo padėti „Spurs“ prieš Los Andželo „Lakers“, bet juos puikiai pakeitė Ginobili, pelnydamas 33 taškus, atkovodamas 12 kamuolių ir atlikdamas 7 rezultatyvius perdavimus. Deja, bet tuo metu Kobe Bryantas tiesiog buvo geresnis (pelnė 37 taškus) ir „Lakers“ tą vakarą įveikė savo varžovus. Bryantas nustelbė Ginobilį savo pasirodymu ketvirtajame kėlinyje, kuomet pelnė 10 taškų, bet ši tarpusavio kova vėliau tapo nuolatinė ir visų krepšinio sirgalių labai laukiama. 3. Olimpinėse žaidynėse lemiamas metimas: 2004 metų rugpjūčio 15 diena Ne visi įsimintiniausi Ginobili momentai buvo vilkint „Spurs“ aprangą. Šis lemiamas metimas buvo atliktas pirmajame Argentinos rinktinės mače prieš Serbiją ir Juodkalniją, kai būsimi olimpiniai čempionai iškovojo pergalę 83:82. Buvo likę 3,8 sekundės ir Argentina turėjo pradėti ataką iš aikštelės galo, tuo metu atsilikdami vienu tašku. „Tai buvo beveik neįmanoma, – tą kartą kalbėjo Ginobili. – Kai kamuolys paliko mano ranką, supratau, kad pataikysiu. Tai nepamirštamas įvykis.“ 4. Argentina nuliūdina JAV rinktinę: 2004 metų rugpjūčio 27 diena Praėjo mažiau nei dvi savaitės po stebuklingojo Manu metimo prieš Serbiją ir Juodkalniją, kai jis padėjo savo šalies rinktinei įveikti Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinę komandą 89:81. Pats Ginobili pelnė 29 taškus. Diena vėliau Argentina su Emanueliu Ginobili priešakyje tapo olimpiniais čempionais ir tai buvo pirmas kartas nuo 1988 metų, kai olimpinis auksas atiteko ne JAV rinktinei. „1992 metais JAV atsivežė „Svajonių komandą“. Čia taip pat žaidė geri žaidėjai, bet jie visi yra jauni. Taigi, su tarptautinėmis taisyklėmis, prieš ne pačius prieš geriausius JAV žaidėjus yra galimybių laimėti. Likęs pasaulis sparčiai tobulėja“, – po laimėto pusfinalio kalbėjo Ginobili. Tais metais JAV rinktinei atstovavo Manu komandos draugas Timas Duncanas, taip pat tokios žvaigždės kaip Allenas Iversonas bei jaunas LeBronas Jamesas. 5. Rezultatyviausias karjeros pasirodymas su 48 taškais: 2005 metų sausio 21 diena Ginobili surengė vieną geriausių savo karjeros pasirodymų prieš tuo metu vienus didžiausių konkurentų – Mike’o D’Antoni „Suns“ su Steve’u Nashu. Emanuelis su 48 pelnytais taškais padėjo „Spurs“ iškovoti pergalę per pratęsimą 128:123. Tai „Spurs“ padarė nepaisant to, jog San Antonijaus komanda ketvirtojo kėlinio pradžioje turėjo 17 taškų deficitą. „Aš niekada neturėjau panašių rungtynių“, – po mačo teigė argentinietis. Šis 48 taškų pasirodymas buvo vienas iš kelių, vertų paminėjimo 2004-2005 metų sezone. Tuomet Ginobilis buvo išrinktas ir į „Visų žvaigždžių“ rungtynes. 6. NBA finalas: 2005 metų birželis 2005 metais „Spurs“ iškovojo trečiąjį titulą per septynis sezonus ir pirmąjį be klubo legendos Davido Robinsono. Ginobili neblizgėjo trečiajame ir ketvirtajame finalo serijos mačuose, bet pelnė 23 taškus, įskaitant per ketvirtąjį kėlinį įmestus 11, septintose serijos rungtynėse. „Prisimenu, kaip stebėjau tuos 2005 metų finalus prieš Detroito „Pistons“. Manu pasirūpino savo komanda lemiamame septintajame serijos mače. Jis sukrovė persvarą savo komandai. Ginobili kiekviename mače žaidžia su didžiule energija“, – neseniai 2005-ųjų seriją prisiminė ispanas Pau Gasolis. Duncanas tais metais buvo pripažintas naudingiausiu finalo žaidėju, bet Ginobili taip pat nusipelnė įvertinimo. Manu vidutiniškai serijoje pelnydavo po 18,7 taško ir atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus, o labiausiai jis buvo vertinamas už suteikiamą komandai naudą paskutinėmis minutėmis. 7. Dėjimas per Yao Mingą: 2007 metų lapkričio 6 diena Ketvirtajame kėlinyje Ginobili perima kamuolį iš blogą perdavimą atlikusio Kinijos milžino Yao Mingo ir su dviem rankomis deda kamuolį iš viršaus per 229 cm bokštą. Yao tarė lemiamą žodį rungtynėse surinkdamas 28 taškus ir 13 atkovotų kamuolių, kai Hjustono „Rockets“ iškovojo pergalę 89:81. Manu su 23 taškais buvo rezultatyviausias „Spurs“ gretose. 8. Dvikova prieš LeBroną: 2008 metų vasario 13 diena LeBronas Jamesas pelnė 39 taškus, įskaitant 18 taškų per ketvirtą kėlinį, bet net ir po to jis turėjo nuleisti galvą prieš argentinietį. Manu įmetė 8 tritaškius (geriausias karjeros pasiekimas) ir pelnė 46 taškus, kai San Antonijaus komanda įveikė Klivlando „Cavalieris“ 112:105. „Tai neįtikėtina, – sakė Jamesas. – Tu nieko negali padaryti, kai vaikinas pataiko tritaškius iš kur nori. Tai buvo puikus Emanuelio Ginobili pasirodymas.“ 9. Pergalingas metimas prieš Minesotos „Timberwolves“: 2008 metų vasario 21 diena Ginobili pelnė 44 taškus, įskaitant ir lemiamą metimą iš vidutinio nuotolinio, kai buvo suklaidintas Minesotos klubo gynėjas Randy Foye. Ginobili šį metimą apibūdino kaip tiesiog „laimingas šūvis“. „Foye gana gerai dengė mano kairę pusę, todėl turėjau atšokti atgal ir atlikti metimą iš vidutinio nuotolio. Aš atlikau gerą metimą ir esu laimingas, kad man pasisekė. Tuo metu buvau pataikęs penkis metimus iš eilės, todėl pasitikėjau savimi“, – po mačo teigė argentinietis. 10. Pergalingas metimas kovoje su „Suns“: 2008 metų balandžio 19 diena Duncanas pelnė 40 taškų ir atkovojo 15 kamuolių, kai „Spurs“ dviejų pratęsimų kovoje 117:115 iškovojo pergalę pirmajame atkrintamųjų serijos mače prieš „Suns“. Tiesa, labiausiai iš to vakaro įsiminė lemiamas Ginobili metimas likus 1,8 sekundės. „Atrodo, jog tai būtų finalas“, – po rungtynių sakė Duncanas. Tą vakarą Manu pataikė 10 metimų iš žaidimo, bet krepšį atakavo net 24 kartus. Tačiau tai dar kartą įrodė argentiniečio charakterį – nepaisant to, kaip sekėsi rungtynėse iki tol, jis visada bus pasiruošęs lemiamomis akimirkomis. 11. Laimėtas geriausio šeštojo žaidėjo apdovanojimas: 2008 metų balandžio 21 diena Ginobili pirmą kartą „Visų žvaigždžių“ rungtynėse pasirodė 2005 metais. 2006-2007 metų sezone „Spurs“ vyriausiasis treneris Greggas Popovichius pristatė idėją Manu – jog komandai būtų naudingiau, argentinietis turi rungtynes pradėti nuo suolo. „Jei Manu būtų sakęs, jog jam yra blogai pradėti rungtynes ne nuo pradžių, būčiau su tuo sutikęs. Nesvarbu, ką jis pasakytų, aš sutikčiau. Jis to vertas“, – tada teigė Popovichius. Nepaisant noro pradėti rungtynes su Duncanu ir Parkeriu, Ginobili pasirinko tai, kas tuo metu buvo naudingiausia komandai. Už šį pasiaukojimą Emanuelis buvo apdovanotas 2008 metais, kai buvo išrinktas geriausiu nuo suolo pradedančiu rungtynes žaidėju. 12. Šikšnosparnio žaidimas: 2009 metų spalio 31 diena Tai buvo Helovino vakaras. Pirmajame kėlinyje į aikštelę įskrido pasiklydęs šikšnosparnis ir kai pradėjo skristi žaidėjų link, Manu smūgiu parmušė šikšnosparnį ir lyg niekur nieko, paėmęs jį su kaire ranka, nunešė arenos darbuotojui. „Jūs pavadintumėte tą žmogų melagiu, jei jums papasakotų tokią istoriją“, – po rungtynių teigė „Spurs“ vyriausiasis treneris. Kaip ir tikėtasi, Ginobili nesureikšmino šio įvykio, teigdamas, jog tai buvo tiesiog pelė su sparnais. 13. Pergalingas metimas pirmajame Vakarų konferencijos pusfinalio mače: 2013 metų gegužės 6 diena Duncanas sedėjo rūbinėje kovodamas su skrandžio virusu. Timas stebėjo, kaip jo komanda likus keturioms pagrindinio laiko minutėms atsilikinėja 16 taškų prieš „Golden State Warriors“. Ant atsarginių žaidėjų suolo jis grįžo prieš lemiamą ataką, kai per ją Ginobili persvėrė rezultatą pataikydamas iš toli antrojo pratęsimo pabaigoje. Tuo metu komandos, atsilikinėdamos 16 taškų ar daugiau likus 4 minutėms, turėjo negailestingą statistiką: 0 iškovotų pergalių ir 392 pralaimėjimai. „Aš buvau gana laisvas, todėl neturėjau kito pasirinkimo“, – sau įprastai kuklus išliko argentinietis. 14. Dėjimas per Chrisą Boshą 2014-ųjų finale: 2014 metų birželio 15 diena Daug kas galvojo, kad 36-erių Ginobili bus pavargęs ir nusivylęs po nesėkmingai susiklosčiusio NBA finalo 2013 metais. Bet penktajame finalo serijos mače Manu atliko vieną įsimintiniausių epizodų per savo NBA atkrintamųjų karjerą. Argentinietis įsibėgėjo per visą aikštelę ir kaire ranka atliko triuškinamą dėjimą per Majamio „Heat“ aukštaūgį Chrisą Boshą. Tais metais argentinietis iškovojo dar vieną NBA titulą. Po mėnesio „Spurs“ medikai teigė, jog Manu Ginobili žaidė su stresiniu lūžiu kojoje. „Tas NBA finalo momentas yra specialus. Ypač tada, kai supranti jo amžių ir situaciją, kokioje jis žaidė. Jis dar kartą įrodė, jog amžius jam neriba“, – teigė Ginobili komandos draugas Danny Greenas. 15. Atiduodant (ar prarandant) vieną iš jų: 2016 metų vasario 3 diena Dabar galima pasijuokti, tačiau tada nebuvo juokinga – rungtynėse prieš Naujojo Orleano „Pelicans“ Ryanas Andersonas keliu trenkė Manu į kirkšnies sritį, dėl ko vėliau jam operacijos metu buvo pašalinta dešinė sėklidė. „Aš atidaviau savo dešinį... – po operacijos juokdamasis teigė argentinietis. – Aš atidaviau viską. Aš atidaviau dalį savęs dėl „Spurs“. Dabar tai galiu tikrai pasakyti.“ 16. Dėjimas dešine ranka Vakarų pusfinalio penktajame mače: 2017 metų gegužės 9 diena Tai net nebuvo geriausias tų rungtynių Manu epizodas. Tačiau tai buvo trečiasis dėjimas tą sezoną ir pirmasis 2017 metais. Kairiarankis gynėjas prasiveržė į baudos aikštelę ir dešine ranka atliko dėjimą per Hjustono „Rockets“ komandos puolėją Ryaną Andersoną. „Dėjimas su dešine ranka jam skaičiuojasi kaip trys“, – juokėsi komandos draugas „Spurs“ gretose LaMarcusas Aldridge’as. 17. Blokas Jamesui Hardenui: 2017 metų gegužės 9 diena Dėjimas dešine ranka papuošė pirmos pusės rungtynių apžvalgą, tačiau blokas, nulėmęs San Antonijaus komandos pergalę, tą vakarą buvo gražiausias rungtynių epizodas. „Žinojau, kaip jis išmeta metimą. Buvau arti jo, tai buvo labai rizikinga, bet taip pat rizikinga buvo ir leisti atlikti metimą, todėl nusprendžiau blokuoti“, – apie bloką lemiamos atakos metu Hardenui kalbėjo Manu. Kaip teigė argentinietis, jis žinojo, kaip išmeta Jamesas Hardenas, tačiau tai buvo pirmasis jo blokas jam. Taip pat tai buvo pirmasis blokas po daugiau nei metų pertraukos. Prieš tai bloką atkrintamosiose Ginobili buvo atlikęs prieš penkerius metus. 18. Ovacijos ketvirtose NBA finalo rungtynėse: 2017 metų gegužės 22 diena Emanuelis nemėgsta prisiminti šio epizodo, apibūdinantis jį kaip labai keistą. 2017-ųjų sezone „Spurs“ finalo seriją prieš „Warriors“ pralaimėjo sausai, o sirgaliai komandos legendą išlydėjo kaip baigiantį karjerą. „Nenorėjau to patvirtinti, bet negalėjau ir ignoruoti. Nežinojau, kaip reaguoti, bet aš dėkojau jiems“, – tada kalbėjo Ginobili. Tą vakarą Greggas Popovichius išleido argentinietį į startinį penketą, taip išreikšdamas pagarbą, jei tai būtų paskutinės klubo veterano rungtynės. Kaip teigė treneris, tai buvo pagarba, kurią jis užsitarnavo per metus dėl savo pasiaukojimo komandai. Kaip paaiškėjo vėliau, Manu dar tęsė karjerą vienerius metus. 19. Perdavimas, virtęs tritaškiu: 2018 metų sausio 2 diena Ši situacija privertė juoktis net vyriausiąjį „Spurs“ komandos trenerį Greggą Popovichių. Tai atrodė labai keistai: norėdamas atlikti perdavimą Aldridge’ui, Manu pataikė iš toli. Daugelis net nesuprato, kad kamuolys įkrito, tarp jų ir rungtynių teisėjai, kurie tik po Ginobili apeliacijų sustabdė laiką ir peržiūrėjo epizodą. Iš pradžių jie įskaitė tai, kaip dviejų taškų metimą, bet vėliau pasitaisė. „Aš pašėlau, nes kai pataikai tokį metimą, nori, kad jis būtų įskaitytas“, – tada kalbėjo kuriozinio metimo autorius. 20. Magico Johnsono apdovanojimo finalistas: 2018 metų balandis Ginobili per savo karjerą iškovojo daug individualių ir komandinių prizų, tačiau šis apdovanojimas yra skiriamas žaidėjams už gražų bendravimą su žiniasklaida. Ginobili buvo paskelbtas Magico Johnsono apdovanojimo finalistu. Nors šį prizą vėliau ir laimėjo DeMaras DeRozanas, argentinietis neabejotinai yra vienas šilčiausiai su žiniasklaida bendraujančių žaidėjų. Po rungtynių, nesvarbu, ar laimi, ar pralaimi, Ginobili prieina prie žurnalistų ir noriai atsakinėja į klausimus anglų ir ispanų kalbomis. Vieną kartą jis atsakė ir itališkai. Vėliau „Spurs“ klubo legenda prisipažino, jog laikui bėgant pasidaro malonu bendrauti su žiniasklaida ir duoti interviu. Jo buvo paklausta, ar atsakomybė bendraujant su žiniasklaida padarys įtakos sugrįžimui kitą sezoną. „Tai geras klausimas. Klausimų atsakinėjimas nėra pagrindinis dalykas, viliojantis mane sugrįžti kitą sezoną. Bet taip, per tiek metų tu įpranti duoti interviu ir tai tampa malonumas.“

