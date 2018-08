Paulius Motiejūnas apie Adomaičio priekaištus: „Patriotizmas niekur nedingo, tiesiog pasikeitė taisyklės“

krc

juokdariai tas žalšūdis... kai Ilgauskas nevažiavo už LT žaist dėl tikrai rimtų priežasčių tai su šūdais buvo suėstas. kai trolis neišleidžia į rinktinę žaidėjų tai jam medalį kabina. fui šlykštynės. ir be to čia viskas apgalvotai daroma , nes bandoma žalgirį iškelt aukščiau rinktinės. jaučiasi kaip kritęs susidomėjimas rinktine. nori žalgieris kuo daugiau iš to naudos išpešt. šit ką pinigai padaro žmogui