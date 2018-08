Į televizijos ekranus žengiančią NKL papildė Gargždų ir Palangos klubai

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr. D.Lukšta

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovos žengia į televiziją. Nuo lapkričio pradžios kiekvieną penktadienį, 18 val., NKL rungtynės bus tiesiogiai transliuojamos per BTV televiziją.

Per sezoną iš viso planuojama daugiau kaip 20 televizinių transliacijų, visos per BTV transliuojamos rungtynės bus matomos ir tinklalapyje lnk.lt. Kaip ir anksčiau, dar 160 rungtynių bus rodoma per Delfi TV.

„Lygai tai yra 5-6 metų darbo įvertinimas, – apie susitarimą su LNK kanalų grupe sakė NKL vykdantysis direktorius Giedrius Grybauskas. – Kryptingai ėjome link to, kad būtume matomi internetinėje platformoje, investuodami į klubų infrastruktūrą arenose: internetinius sprendimus, apšvietimą, LED ekranus.

Džiugu, kad LNK kanalų grupė pasitikėjo, tikimės, kad pasitikėjimą išlaikysime. Taip pat džiaugiuosi, kad į televiziją ateiname ne tik su turinio pasiūlymu, bet ir visiškai naujomis auditorijomis, Lietuvos mastu dideliais miestais kaip Mažeikiai, Jonava, Telšiai, Tauragė, Palanga ir kitais. Tai bus nauda ir mūsų auditorijai, ir televizijos kanalui.“

NKL artėjantį sezoną rungtyniaus 15 komandų. Antradienį vykusiame Vykdomojo komiteto posėdyje patvirtinta, kad į lygą priimta Regionų krepšinio lygos (RKL) čempione tapusi Gargždų SC komanda, o komerciniu būdu teisę žaisti lygoje įgijo Palangos „Kuršių“ ekipa. Paskutinę vietą praėjusį sezoną užėmusi „Palangos“ ekipa iš lygos iškrito. Kitos 13 ekipų lieka iš ankstesniojo sezono.

„Kuršių“ komandos vienu iš įkūrėjų ir vadovų yra krepšininkas Renaldas Seibutis ir jis nebus vienintelis savo klubą NKL turintis žinomas veidas.

„Nežinau, ar tai tendencija, bet NKL šiais metais bus įdomi tuo, kad 3-4 komandos užnugaryje turi buvusius NKL žaidėjus, kurie užaugo šioje lygoje. Seibutis – Palangoje, broliai Kuzminskai prisidės prie Molėtų „Ežerūno“ komandos valdymo, Robertas Javtokas tapo „Žalgirio-2“ komandos direktoriumi, o „Perlas“, „Ryto“ dukterinė komanda, irgi vadovaujama buvusio krepšininko Lino Kleizos. Užaugo krepšininkų karta, kuri nenusisuka nuo krepšinio ir į jį investuoja savo energiją bei laiką. Ateina naujos jėgos, jomis pasitiki rajono savivaldybės. Mums, kaip lygai, labai smagu, kad ateina žinomi veidai ir tikimės, kad jie turės kantrybės dirbti šį sunkų darbą.“

NKL Vykdomajame posėdyje taip pat patvirtinta reguliariojo sezono tvarka – komandos vėl kovos 4 ratų sistema. Po dviejų varžybų ratų ekipos skils į du pogrupius: pirmajame žais 8 komandos, antrajame – 7. Ekipos kovos savo pogrupiuose, o 1-12 vietas užėmę klubai pateks į atkrintamąsias varžybas.

Kaip įprasta, 1-4 vietas užėmusios ekipos iš karto pateks į ketvirtfinalius, o 5-12 komandos kovos aštuntfinaliuose. Paskutinė, 15-oji lygos komanda, iškris į žemesniąją, Regionų krepšinio lygą.

Patvirtinta, kad aštuntfinalio ir ketvirtfinalio kovos nuo šiol bus padalytos per dvi dienas. Pavyzdžiui, dvi atkrintamųjų varžybų poros žais pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį, kitos dvi – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. Taip bus suteikiama galimybė fanams mėgautis įdomiausiomis NKL kovomis nepraleidžiant jokių rungtynių.

Lygos čempionas paaiškės finalo ketverto varžybose, kurios bus surengtos balandžio viduryje. Tiksli varžybų data ir vieta bus paskelbti vėliau.