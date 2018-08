Geriausių kito sezono NBA centrų reitingas: JV įsitaisė per vidurį, Sabonis – antroje dalyje

Nuotr.: USA Today - Scanpix

Nuotr. USA Today - Scanpix

30-ies geriausių kito sezono reitinge Jonas Valančiūnas įvertintas 13-ąja vieta, Domantas Sabonis – 25-ąja





Geriausiu vidurio puolėju pripažintas Anthony Davisas





Serbas Nikola Jokičius – penktas

Naujus iššūkius artėjančiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone pasitinkantys lietuviai Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis bus vieni ryškiausių žaidėjų savo pozicijoje, mano „Hoops Hype“ apžvalgininkas Frankas Urbina.

Remdamasis asmenine nuomone, jis sudarė 30-ies vidurio puolėjų sąrašą, kurio skirtingose pozicijose atsidūrė JV ir Sabonis.

Toronto „Raptors“ gretose rungtyniaujančiam Valančiūnui buvo skirta 13-oji vieta. Uteniškis eilę žinomų vardų už savęs paliko sužaidęs geriausią karjeros sezoną, kuriame Lietuvos rinktinės centras ištraukė naują ginklą – tolimus metimus.

„Atsižvelgiant į ūgį, 2017-2018 m. sezone Valančiūnas puikiai atakavo krepšį iš toli. 213 cm ūgio krepšininkas pataikė 40,5 proc. tritaškių, bet šis aukštas rodiklis užfiksuotas atliekant tik 74 metimus iš toli per 75 rungtynes. Nepaisant to, tai buvo žingsnis į priekį tipiniam senojo modelio centrui, kas jam padėjo pasirodyti geriausiai per karjerą NBA.

Valančiūnas „Raptors“ komandai užtikrina kietą kovą po krepšiu, ypač efektiniai žaisdamas nugara. „Synergy“ duomenimis, tarp mažiausiai 150-ies kartų nugara sužaidusių krepšininkų Jonas su 1,09 rodikliu buvo geriausias lygoje. Antroje vietoje – LeBronas Jamesas, užfiksavęs balą 1,04.

Lietuvis gali išlikti daugiau ankstesniųjų tendencijų tipiniu centru, o per 20-ies minučių atkarpą kiekviename mače būti nepaprastai naudingu komandai“, – rašoma apie Valančiūną.

Jam už nugaros liko tokie krepšininkai kaip Mylesas Turneris, Jusufas Nurkičius, Nikola Vučevičius, Enesas Kanteris, Hassanas Whiteside’as, Dwightas Howardas, Pau Gasolis ir kiti.

Nuotr. AFP – Scanpix

Tuo metu į 30-ies geriausiųjų sąrašą įšokęs Sabonis įsitaisė 25-oje pozicijoje. Ją lietuviui garantavo puikūs antrieji metai, kurie buvo tarsi atgaiva po nelengvo debiutinio sezono Oklahomos „Thunder“ komandoje.

„Domantas puikiai užbaigia atakas baudos aikštelėje, padoriai žaidžia gynyboje, nors ypatingai nepasižymi perimtais kamuoliais ir blokais, bei taip pat yra puikus perdavimų meistras.

Saboniui vis labiau apsiprantant tritaškio zonoje, jo įtaka „Pacers“ žaidime tik augs. Visgi pats svarbiausias dalykas bus lietuviui gerinti sinergiją su Mylesu Turneriu, svarbiausiu Indianos ekipos jaunuoju krepšininku ir aukštaūgiu, aplink kurį tikimasi lipdyti ateities komandą.

Jei šie du centrai sugebėtų žaisti kartu, „Pacers“ galimybės varžytis dėl Rytų konferencijos titulo žymiai pagerėtų“, – analizuojamas Sabonis.

Po lietuvio toliau rikiuojasi Jarrettas Allenas, Marcinas Gortatas, Kyle’as O’Quinnas, Bobby Portisas ir Bamas Adebayo.

Geriausiu centru įvertintas Anthony Davisas, Joelis Embiidas – antras, o Rudy Gobertas – trečias. Serbas Nikola Jokičius užėmė penktąją vietą.

Reitingas: