Savo karjerą filmui prilyginęs Embiidas: apie pašaipas karjeros pradžioje, norą viską mesti ir Bryanto įkvėpimą

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

Joelis Embiidas sportininkų pamėgtoje platformoje „The Players Tribune“ pasidalijo savo istorija apie sunkumus pačioje karjeros pradžioje, o savo gyvenimą prilygino filmui.

Prisiekiu Dievu, mano gyvenimas yra filmas.

Žinau banalius vyrukus, kurie taip sako, kai vos nusiperka naują visureigį, tačiau prisiekiu, jog mano istorija yra tikra ir aš jums tai įrodysiu.

Kuomet būdamas 16-os iš Kamerūno atvykau į JAV, nepažinojau nė vieno žmogaus ir visiškai nežinojau jų kultūros, išskyrus paviršutinišką hip hopą. Yra žmonių, kurie iš dalies žino šią istoriją, tačiau nemanau, jog jie suvokia, kokia beprotiška ji yra.

Kuomet mane pakvietė Floridos vidurinės mokyklos krepšinio komanda, krepšinį buvau žaidęs vos tris mėnesius. Galėjau įdėti į krepšį, tačiau neturėjau jokių varymosi įgūdžių.

Atėjęs į pirmąją treniruotę, aš atrodžiau taip blogai, jog treneris mane išspyrė iš salės. Nežinojau, ką dariau, buvau liesas ir minkštas. Vis tik blogiausia dalis buvo ta, jog komandos draugai be jokių užuolankų badė į mane pirštais ir juokėsi. Jie atrodė kaip tie neklaužados vaikai iš filmų apie vidurines mokyklas. Aš žiūrėjau į juos ir net nesupratau, ką jie sako.

Grįžau į savo bendrabutį ir verkiau. Galvojau, jog tai yra beprotiška, klausiau savęs, ką čia darau ir mąsčiau, kad negaliu žaisti, vykstu namo.

Tačiau tuo metu aš klausiau Lil Wayne‘o, galvojau apie tuos besityčiojančius vyrukus ir staiga prabudo mano konkurencingoji pusė. Buvau labai labai motyvuotas ir kuomet žmonės sako, jog kažko negaliu, aš tai dievinu. Tai itin verčia įrodyti, kaip smarkiai jie klydo, taigi pasakiau sau: „Gerai, dirbsiu ir dirbsiu tol, kol tapsiu geras.“

Aš palaipsniui tobulėjau ir buvau kur kas pavojingesnis iš po krepšio, tačiau vis dar neturėjau metimo. Taigi pradėjau treniruotis su Michaelu Frazeriu. Pamenate jį? Jis buvo neįtikėtinas metikas. Vienose Floridos ekipos rungtynėse jis pataikė 11 tritaškių paeiliui. Po treniruočių kartu su juo mėtydavome tritaškius ir, žinoma, jis mane triuškindavo. Aš neturėjau metimo ir jokių pagrindų. Vis tik visų pralaimėjimų taip lengvai priimti negalėjau ir buvau toks motyvuotas, jog prižadėjau sau: „Privalau įveikti jį, turiu rasti būdą.“

Taigi vieną vakarą nieko neveikiau, nuėjau į „YouTube“ ir pradėjau galvoti, kaip perkąsti tą metimo riešutą. Paieškoje suvedžiau „Kaip mesti tritaškius?“ Ne. „Kaip mesti gera metimo forma?“ Ne.

Ir tuomet mano galvoje sužibo lemputė bei įrašiau šiuos stebuklingus žodžius: „Baltaodžiai meta tritaškius“.

Žinau, jog tai stereotipas, tačiau ar matėte įprastą 30-metį baltaodį metantį iš toli? Alkūnės idealioje pozicijoje, keliai sulenkti, kamuolio palydėjimas – tobulas. Visada. Amerikoje visada yra vienas vyrukas dėvintis „Everlast“ šortus. Tas vyrukas visada yra problema.

Tai buvo vyrukai, iš kurių mokiausi per „YouTube“. Eiliniai žmonės metantys tritaškius idealia technika. Kartu su Michaelu mėtydavome valandų valandas bei bandydavau imituoti jų metimo technikas ir taip pradėjau sudaryti konkurenciją. Buvo neįtikėtina, nes tapus kiek pavojingesniu toliau nuo krepšio, pasikeitė visas mano žaidimas. Komandos negalėjo prieš mane apsiginti ir aikštėje atrodžiau kur kas geriau.

Žinau, jog žmonės galvos, kad aš perdedu, tačiau tai tikra istorija. Tuo metu net nežinojau, kas yra J.J. Redickas. Apskritai, apie NBA žinojau itin mažai, nes Kamerūne neturėjau galimybės žiūrėti jokių rungtynių. Tačiau nesakau, jog mes buvome skurdūs ir neturėjome televizoriaus. Turėjome televizorių ir gyvenome normalų gyvenimą. Amerikiečiai apie Afriką yra prisigalvoję beprotiškų mitų.

Priežastis, kodėl negalėjau stebėti NBA, buvo mano mama, kuri buvo labai griežta mokyklos klausimu. Ji nejuokaudavo. Aš negalėdavau per naktis nemiegoti ir žiūrėti rungtynių, mat kiekviena diena buvo nustatyta tokiu režimu: atsikėlimas, pusryčiai, mokykla iki 17 val., pietų pogulis, vakarienė ir namų darbai iki pat vidurnakčio. Mokykla Amerikoje yra per lengva, Kamerūne ji – beprotystė. Pradinė mokykla prilygsta koledžui ir aš net neturėjau draugų, nes viskas, ką darydavau, buvo miegas ir namų darbai.

Pirmasis kartas, kuomet pamačiau NBA, buvo 2009-ųjų finalas, kuriame susitiko „Lakers“ ir „Magic“. Dwightas Howardas. Pau Gasolis. Lamaras Odomas. Kobe.

Niekada nebuvau matęs kažko panašaus. Žiūrėjau į šiuos vyrukus ir atrodė, jog jie pataiko viską, ką tik meta. Tai, kaip jie judėjo, jų atletiškumas buvo kažkas tokio. Galvojau, jog tai pats kiečiausias dalykas, kurį buvau matęs.

Tuomet pagalvojau, jog noriu tai daryti. Mamos ir tėčio maldavau visus metus. Vis tik tėtis atkirto: „Kamerūne niekas nežaidžia krepšinio. Gali žaisti tinklinį.“

Po truputį pradėjau atrasti ir amerikietišką kultūrą. Internete klausydavau hip hopo ir bandžiau atkartoti dainų žodžius, nors visiškai nemokėjau anglų kalbos. Viskas, ką galėjau pasakyti buvo „labas“ ir „labas rytas“.

Bow Wow, Kanye Westas ir Kobe buvo mano amerikietiškosios kultūros ištakos. Šalia namų buvo krepšinio aikštelė, kurioje žaidžiau ir kiekvieną kartą, kai išmesdavau kamuolį surikdavau „KOBE!“.

Įsivaizduokite: eiliniame Kamerūno kieme mėtydavau plytas, šaukdamas Kobės vardą. Po septynerių metų aš žaidžiau kaip Kobe. Tai filmas, tai tikrai filmas.

Kuomet žmonės išgirsta mano istoriją, jie galvoja: „Skautai atrado šį neįtikėtiną talentą Afrikoje, kuris persikėlė už Atlanto ir pradėjo visus statyti į vietą.“ Ne, taip nėra. Jūs šito nesuprantate.

Kai buvau 16-os, Lucas Mbah a Moute pakvietė mane į kasmetinę savo krepšinio stovyklą Kamerūne, o vienintelė to priežastis buvo mano ūgis, kuris siekė 208 centimetrus. Taip jaudinausi, jog pirmąją dieną net neatėjau. Antrąją dieną aš atvykau, buvau įmestas į vieną iš komandų ir įkroviau per vieną iš varžovų.

Manau, jog buvau taip išsigandęs, kad manyje sukilo visas adrenalinas. Vos tik pasirodžius pirmose rungtynėse, aš įdėjau. Ir ne šiaip sau įdėjau, o tai padariau per žmogų.

Nesupraskite manęs klaidingai, aš vis dar buvau tragiškas žaidėjas, tačiau to pakako, jog manyje kažką įžvelgtų. Gavau vietą „Krepšinis be sienų“ stovykloje Pietų Afrikoje. Po dviejų mėnesių buvau lėktuve pakeliui į Floridą, kur turėjau eiti į vidurinę mokyklą Amerikoje. Dar po metų aš įsipareigojau Kanzaso universitetui.

Aš net nežinojau, kas yra „Kovo beprotybė“. Nežinojau, kurios komandos yra geros. Vienintelė priežastis, kodėl pasirinkau Kanzasą, nes Lucas man pasakė: „Kanzasas yra geriausias. Turėtum vykti ten.“

Taigi, aš išvykau į Kanzasą, o čia prasidėjo nauja istorija.

Jau pačioje pirmosios treniruotės pradžioje, Tarikas Blackas per mane įkrovė taip galingai, jog beveik išėjau. Tarikas per mane įdėjo taip stipriai, jog pradėjau ieškoti bilietų atgal namo. Šis vyrukas buvo ketvirtakursis. Jis jau buvo suaugęs vyras ir aš nežinojau, kas vyksta. Jis atsikovojo kamuolį po savo netaiklaus metimo ir kamuolį sugrūdo taip, jog pasijaučiau, kad viskas vyksta it sulėtintame filme.

Nuotr. AP-Scanpix

Bet aš jums nepasakiau blogiausios dalies. Blogiausia dalis buvo ta, jog treniruotę stebėjo visa Kanzaso universiteto merginų komanda. Visa salė juokėsi iš manęs, buvo beprotiška.

Nuėjau į trenerio Billo Selfo ofisą ir pasakiau jam: „Aš to negaliu. Turite mane paleisti. Negaliu žaisti su šiais vyrukais.“

Billas į mane pažiūrėjo ir pasakė: „Ką? Ar tu rimtai? Po dvejų metų tu būsi pirmasis NBA šaukimas.“

Esmė ta, jog man buvo pasakyta, kad visi koledžų treneriai meluoja. Taigi maniau, jog jis mane tebandė paguosti. Svarsčiau, jog ir toliau lankysiu treniruotes ir iš čia išvyksiu bent jau su diplomu rankose. Tai mano mamą padarys itin laimingą.

Vienintelis dalykas, kuris mane laikė Kanzase buvo mano tėvų auklėjimas. Jie visada sakydavo, jog dirbčiau toliau nepaisant visko. Mano treneris iš Kamerūno atsiuntė DVD, kuriame buvo Hakeemo Olajuwono ir kitos legendos žaidimo epizodai, kuriuos per trejus metus žiūrėdavau kiekvieną dieną. Studijuodavau Hakeemo judėjimą ir bandžiau jį imituoti.

Paprastai tariant, įsivaizdavau, jog esu geras krepšininkas. Minties galia yra neįtikėtina. Aš vis dar buvau prastas, tačiau kažkokiu būdu įtikinau save, jog esu Hakeemas. Ir vis labiau pradėjau tobulėti, o kiek vėliau ir sąlyginai dominuoti.

Labiausiai neįtikėtinas momentas buvo, kuomet Kobe žaidė paskutiniąsias savo rungtynes Filadelfijoje. Po rungtynių buvo įrengtas specialus kambarys, kuriame su juo galėjome trumpai pasikalbėti. Aš jam paspaudžiau ranką ir pasakiau: „Žmogau, turbūt tai esi girdėjęs daugybę kartų, tačiau tu esi priežastis, kodėl aš pradėjau žaisti krepšinį.“

Jis nusijuokė ir prieš išeinant pasakė tai, ką pasakytų Kobe. Daugumai žmonių tai nieko nereikštų, tačiau man tai buvo nerealu. Jaučiausi lyg būčiau video žaidime.

Kobe pasakė: „Gerai, jaunasis bičiuli. Dirbk ir toliau. Dirbk ir toliau.“

Ačiū, Kobe. Ačiū, Hakeemai. Ačiū, Mama ir Tėti. Ačiū, Kanzase. Ačiū, Filadelfija. Ačiū Lil‘ Bow Wow. Ačiū, eiliniai Baltaodžiai.“

Prisiekiu, tai – filmas.