Adomaitis išsirinko galutinį rinktinės dvyliktuką artėjančiam langui

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Auškelis

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis išsirinko dvylika krepšininkų, kurie jau penktadienį pradės pasiruošimą pasaulio čempionato atrankos rungtynėms su Kroatijos ir Nyderlandų rinktinėmis. Į galutinę komandos sudėtį pateko ir Deividas Gailius, kurio nebuvo pirminiame kandidatų sąraše.

„Mums trūko šios pozicijos žaidėjo, o Deivido privalumas tas, kad jis gali žaisti per dvi-tris pozicijas. Be to, jis jau yra rungtyniavęs atrankos rungtynėse, žino mūsų žaidimo sistemą, tas tikrai palengvins darbą“, – sakė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris Dainius Adomaitis.

Gailius žaidė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse su Kosovo ir Lenkijos rinktinėmis ir per susitikimą vidutiniškai pelnydavo po 8 taškus bei atkovodavo po 4,5 atšokusio kamuolio.

Iš pirminio sąrašo nebeliko Arnoldo Kulbokos, Martyno Echodo, Mindaugo Girdžiūno ir Mariaus Grigonio.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sėkmingai įveikė pirmąjį pasaulio čempionato atrankos etapą ir iškovojo visas šešias pergales. Lietuviai antrąjį atrankos etapą pradės rugsėjo 14 dieną rungtynėmis išvykoje su Kroatijos rinktine, o rugsėjo 17 dieną „Siemens“ arenoje lauks dvikova su Olandijos ekipa.