„Neptūno“ naujokas – apie Maksvyčio pasitikėjimą, NBA patirtį bei sezono tikslus

Nuotr.: bcneptunas.lt

Intensyviai sezonui besiruošiantis Klaipėdos „Neptūnas“ šį tarpsezonį įsigijo šešis naujus žaidėjus. Vienas jų – NBA patirties turintis, bet pastaraisiais metais Europoje rungtyniaujantis 32-ejų puolėjas Kyle’as Weaveris.

Iš Vokietijos lygos į uostamiestį Vakarų Lietuvoje persikėlęs puolėjas neslepia, kad „Neptūno“ pasiūlymą priėmė dėl galimybės žaisti aukštame lygyje bei didelio trenerio Kazio Maksvyčio pasitikėjimo.

„Džiaugiuosi, kad turiu galimybę žaisti aukštame LKL ir FIBA Čempionų lygos lygyje. Treneris manimi tiki, o kai treneris iš tikrųjų tavimi tiki, tuomet įvyksta nuostabūs dalykai.

Jis užkrečia pozityvia energija, kuri stumia žaidėjus dirbti ir siekti bendro tikslo. Žinoma, siekiant jo mūsų laukia labai ilgas kelias“, – tinklalapiui „bcneptunas.lt“ sakė Weaveris.

Puolėjas į „Neptūną“ persikėlė iš Jėnos „Science City“ ekipos. Vokietijos pirmenybėse atletas pelnydavo po 12 taškų, atkovodavo po 4,2 bei perimdavo po 1,6 kamuolio, atlikdavo po 3,6 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 14,4 naudingumo balo.

„Esu universalus žaidėjas, kuris aikštelėje gali daryti daugybę dalykų, – aistruoliams prisistatė krepšininkas. – Galiu gintis, valdyti kamuolį, organizuoti atakas ar pats rinkti taškus. Manau, kad mano privalumas yra universalumas ir kad ekipai galiu padėti skirtingais būdais.“

Praėjusį sezoną Jėnos komandoje Weaverio komandos draugu buvo ilgametis „Neptūno“ žaidėjas Martynas Mažeika, kuris padėjo krepšininkui apsispręsti keltis į Klaipėdą.

Mažeika nėra vienintelė Weaverio sąsaja su Lietuva. Net trys „Neptūno“ naujoko komandos draugai iš „Washington State“ universiteto yra žaidę Lietuvoje – tai „Šiauliuose“ ir Pasvalio „Pieno žvaigždėse“ rungtyniavęs Derrickas Low bei Vilniaus „Lietuvos ryto“ marškinėlius vilkėję Aronas Baynesas bei Joshas Akognonas.

Be to, Weaveris Lietuvoje yra žaidęs per pirmąjį savo sezone Europoje, kuomet 2011-12 metų sezone atstovavo Berlyno ALBA komandai bei Europos taurės „Top 16” etape susikovė su „Lietuvos rytu“. Tuomet atletas į vilniečių krepšį per du mačus įmetė 21 tašką.

„Persikėlimas į Klaipėdą yra lyg šviežias startas – nauja šalis, komanda, treneris. Nekantrauju pradėti žaisti, įsilieti į komandą, susipažinti su varžovėmis LKL ir FIBA Čempionų lygoje. Noriu Lietuvoje palikti savotišką žymę

Turime solidžią komandą – būrį jaunų vyrukų bei keletą patyrusių veteranų, kurie komandai atstovauja kelerius metus. Turime padėti jaunimui tobulėti ir pasitikėti savimi. Per draugiškus mačus jaunimas rodo gerus ženklus, kad gali būti naudingas ir sezono metu. Jei jaunieji krepšininkai tobulės, o mes dirbsime kiekvieną dieną, tuomet, manau, kad viskas bus gerai“, – sakė krepšininkas.

Weaveris profesionalo karjerą pradėjo 2008-aisiais, kuomet 38-uoju šaukimu jį pasirinko Šarlotės „Bobcats“, o po Vasaros lygos mainų būdu išsiuntė į Oklahomos „Thunder“.

Debiutiniame sezone NBA lygoje amerikietis rungtyniavo po 21 minutę, rinkdavo po 5,3 taško, atkovodavo 2,4 bei atlikdavo po 1,8 rezultatyvaus perdavimo. Perspektyvaus žaidėjo karjerą stipriausioje planetos lygoje pristabdė traumos bei migravimas tarp NBA bei Plėtojimosi lygų.

2011-aisiais krepšininkas buvo sudaręs 10 dienų sutartį su Jutos „Jazz“, tačiau Solt Leik Sityje atletas ilgai neužsibuvo. Galiausiai 2013-aisiais Weaveris nustojo rodytis NBA Vasaros lygose, taip sutelkdamas visą dėmesį į Europą.

„Rungtyniavimas NBA buvo puiki patirtis, tačiau ją pristabdė trauma. Buvau arti sugrįžimo, tačiau po kelių bandymų stovyklose ir peržiūrose nustojau vykti į Vasaros lygą ir prisirišau prie Europos“, – teigė amerikietis.

Weaveris per karjerą Senajame žemyne yra rungtyniavęs Belgijos, Vokietijos, Italijos, Izraelio, Lenkijos bei Graikijos šalių klubuose.

Paklaustas apie patirtį Europoje, krepšininkas išskiria Vokietiją, kurioje sužaidė pirmąjį savo pilną sezoną. Amerikietis akcentuoja ir Belgiją, kadangi laimėjo šios šalies čempionatą bei Italiją – dėl šios šalies grožio, maisto ir kultūros.

„Kiekviena šalis ar komanda turi savitą istoriją. Nekantrauju artimiau susipažinti su Lietuva“, – teigė Weaveris.

10 dienų Klaipėdoje jau plušantis amerikietis nėra linkęs kalbėti apie asmeninius tikslus bei viską nubrėžia komandinėje perspektyvoje.

„Aš tiesiog noriu laimėti, – pagrindinį savo tikslą nurodė Weaveris. – Noriu stumti jaunimą į priekį, matyti, kaip jis auga ir tobulėja. Noriu, kad išliktume sveiki ir būtume kovingi. Noriu, kad paneigtume mums nepalankias prognozes.

Privalome išlaikyti gerą atmosferą ir tarpusavio supratimą, tuomet viskas klostysis gerai. Noriu laimėti kuo daugiau rungtynių, o jei pavyktų iškovoti trofėjų – tai būtų nuostabu.“