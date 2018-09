„Žalgirio“ dublerius į triumfą vedė arti trigubo dublio buvęs Kozys

Nuotr.: FIBA.com

Nuotr. FIBA.com

Pasiruošimą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui tęsiantys jaunieji žalgiriečiai draugiškame mače per pratęsimą 123:120 (31:23, 22:24, 15:32, 36:25, 19:16) patiesė Šilutės „Šilutės“ krepšininkus.

Geriau rungtynėse startavę Kauno „Žalgirio“ dubleriai į didžiąją pertrauką keliavo turėdami apčiuopiamą šešių taškų pranašumą – 53:47.

Vis dėlto visai kitaip klostėsi trečiasis ketvirtis, kurį šilutiškiai laimėjo daugiau nei dvigubai ir prieš lemiamą rungtynių atkarpą jautėsi tikrais padėties šeimininkais – 68:79.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje komandas jau skyrė rekordinė taškų riba (68:86), tačiau sudėti ginklų žalgiriečiai nesiruošė: pademonstravo uraganinį puolimą, laimėjo paskutinių penkių minučių atkarpą 18:8 ir įspūdingu stiliumi išplėšė pratęsimą – 104:104.

Jo metu komandos toliau skyrė didesnį dėmesį savo puolimui, tad mačas baigėsi itin dideliu rezultatyvumu bei kauniečių triumfu rezultatu 123:120.

Draugiškame susitikime Tomas Keršis vertėsi be pagrindinės „Žalgirio“ komandos treniruotėse plušančių Luko Ulecko, Mato Jogėlos ir Roko Jokubaičio.

„Žalgiris-2“: Vitalijus Kozys 27 (7/10 dvit., 3/4 trit., 13 atk. kam., 8 rez. perd., 2 per. kam.), Erikas Venskus 21 (8/14 dvit., 8 atk. kam., 2 bl.), Kerras Kriisa (3/4 trit., 8 rez. perd.) ir Martynas Arlauskas po 14, Modestas Kancleris 13 (6/8 dvit.), Laurynas Vaištaras 9 (2 per. kam.), Giedrius Bergaudas 6, Nedas Kancleris 1.

„Šilutė“: Ja'Millas Powellas 33 (9/16 trit., 2 per. kam.), Mantas Šerkšnas 23 (4/9 trit.), Evaldas Džiaugys 19 (7/12 dvit., 6 atk. kam., 2 per. kam.), Austinas Pope‘as 13 (6 rez. perd., 2 per. kam.).