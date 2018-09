Kauniečiams „ne“ pasakęs bręstantis „Ryto“ talentas: apie meilę Vilniui ir pasikeitusią nuomonę dėl Motiejūno

Nuotr.: krepsinionamai.lt Nuotr. krepsinionamai.lt Kai Vilniaus „Ryto“ jaunasis talentas Deividas Sirvydis gegužės mėnesį Belgrade viešais pareiškimais apie pagarbą vilniečių sirgaliams pelnė pastarųjų meilę, jo komandos draugas Marekas Blaževičius kukliai sėdėjo jam iš kairės. Tai buvo vakaras, kuomet Sirvydis nusikalė ne tik jaunimo Eurolygos auksą, bet ir aktyviausių sostinės klubo sirgalių simpatijas. Tai, ką padarė geras Sirvydžio bičiulis ir kitas „Ryto“ talentas Blaževičius, nenuskambėjo taip garsiai, tačiau tas sprendimas veikiausiai taip pat neliks užmirštas. Po gero pasirodymo jaunimo Eurolygoje Blaževičiaus agentas Tadas Bulotas sulaukė ne vieno skambučio dėl tuo metu net 17-os nesulaukusio aukštaūgio. 10-ą klasę pabaigusiu 207 cm ūgio jaunuoju centru domėjosi ir Bambergo „Brose“, ir garsioji „Barcelona“. Blaževičiui buvo ir galimybė likti Lietuvoje, tačiau kraustytis 100 kilometrų atstumu – į Kauną. Ne vieną talentą paruošusi „Žalgirio“ sistema norėjo dar vieno – to, kuris būtų nugvelbtas iš principinių konkurentų stovyklos. „Seniai tapo aišku, kad tai bus labai sunkus sprendimas“, – pokalbio pradžioje tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Blaževičius. Sujudimas moksleivio rutiną spalvinti pradėjo dar sausio mėnesį, kuomet sostinės ekipos jaunimas važiavo į Kauną, kur vyko jaunimo Eurolygos atrankos turnyras. Pirmiausiai norą pratęsti kontraktą reiškė „Rytas“, tačiau jaunuolis neskubėjo. Galiausiai pažiro ir kiti karjeros krypčių pasiūlymai, tarp kurių buvo ir kauniečių dėmesys. Puikus Blaževičiaus pasirodymas Kaune ir vieta simboliniame penketuke Nuotr. D. Lukšta Vis dėlto apsisprendimo metu tapo birželio pradžia, kuomet galvą dėl pasiūlymų gausos sukęs Blaževičius galiausiai priėmė sprendimą likti namuose. „Esu vilnietis, savas, čia noriu baigti ir vidurinę, – savo motyvus likti Vilniuje vardijo Blaževičius. – Auga ir „Ryto“ jaunimo sistema, viskas juda į priekį. Gausiu šansų pagrindinėje komandoje, kai didesniuose klubuose jaunimas daug tokių galimybių nesulaukia.“ Panašūs sprendimai iš tokių talentų kaip Blaževičius ar Sirvydis šiandieniniam, identiteto vis dar ieškančiam „Rytui“, yra gyvybiškai svarbūs. Vilniečiai sostinėje dar tik kuria stabilią jaunimo sistemą, Lietuvoje galinčią tapti atsvara „Žalgiriui“. Negana to, po eilės skandalų ir nesėkmingų metų, perspektyvaus ir sirgaliams vilčių suteikiančio jaunimo grupė tik padeda kurti organizacijos veidą. Blaževičius yra laikomas vienu talentingiausių Lietuvos jaunųjų talentų. Tinklalapio „BasketNews.lt“ rengtame perspektyviausių šalies 17-mečių reitinge Blaževičius be didelės konkurencijos užėmė pirmąją vietą. Jaunasis centras yra fiziškai tvirtai sudėtas krepšininkas, puikiai žaidžiantis po krepšiu ir gudriai išnaudojantis savo privalumus. Pastaruoju metu vilnietis nuosekliai gerina ir individualią gynybą. Trumpai tariant – stambi žuvis talentų ieškančioms ekipoms. Tokia, kurios savo jaunimo tvenkinyje norėjo ir „Žalgiris“. Nuotr. D. Lukšta Bet Blaževičiaus sprendimas buvo kitoks. „Esu vilnietis. Nuo pat vaikystės mačiau daug atvejų, kuomet „Rytas“ nusileido „Žalgiriui“. Man buvo labai skaudu tai stebėti, – ramiu balsu dėstė Blaževičius. – Tada, kai atėjo laikas priimti sprendimą, savęs su žaliais marškinėliais neįsivaizdavau. Man atrodo, kad taip nuspręsti man yra neįmanoma. Gal aš dar per jaunas, gal man trūksta supratimo. Likau čia, nes esu vilnietis. Visada buvo ta kova tarp Vilniaus ir Kauno. Net ir krepšinio mokykloje visada visi degė noru laimėti. Ir dabar man važiuoti į Kauną, prisirašant prie jų? Vilniuje yra geros sąlygos. Man nereikia skambaus vardo ar kitos arenos. Jei nori tapti geru krepšininku, reikia daug sunkaus darbo. Jei stipriai dirbsi, noriai kreipsiesi į trenerius dėl papildomų treniruočių, nieko negailėsi, krepšininku tapsi. Nesvarbu, kur tai darysi.“ Aktyvi vasara Tarpsezonis jaunam krepšininkui dažniausiai nėra toks ramus kaip vyresniems atletams. Prieš naują sezoną Blaževičius turi didelių tikslų, todėl ir darbas jiems ruošiantis turėjo būti atitinkamas. Didžiausią vasaros dalį Blaževičius skyrė fiziniam pasiruošimui, kai su dar keliais jaunais krepšininkais darbavosi Artūro Javtoko treniruotėse. Modernios ir intensyvios buvusio krepšininko treniruotės vilniečiui paliko neišdildomą įspūdį. „Du mėnesius pagal jo sistemą dirbau ir buvo išties įspūdinga pažinti save ne tik iš fizinės, bet ir psichologinės pusės“, – šyptelėjo Blaževičius. Ne mažiau įspūdinga jam buvo ir kita patirtis. Vasarą Blaževičius sulaukė, kaip jis pats sako, netikėto pasiūlymo padirbėti su visai kito lygio žaidėju. Darbas su Motiejūnu Blaževičiui paliko neišdildomą įspūdį Nuotr. sina.com.cn Tai buvo Donatas Motiejūnas. Taip sezonui Kinijoje intensyviai besirengęs kaunietis trumpam tapo Blaževičiaus treniruočių partneriu. „Tai apskritai yra verta atskiro pasakojimo. Jo patirtis, tie judesiai po krepšiu, asmeniniai pokalbiai su juo… Buvo kažkas įspūdingo. Dirbti su Donatu man buvo idealus šansas – jis aukštas ir Lietuvoje, mano nuomone, yra geriausiai kūną valdantis ir plačiausią judesių arsenalą turintis priekinės linijos žaidėjas. Bendradarbiavimas su tokiu žmogumi buvo nerealus. Taip pat kaip ir bendravimas su juo. Jo darbo etika yra pagirtina. Donatas su malonumu parodė, kaip atrodo jo rutina, dabar pats stengiuosi patarimus naudoti. Tikiuosi, kad dar turėsiu galimybę su juo padirbėti“, – pasakojo jaunasis centras. Motiejūnas pastaraisiais metais Lietuvos krepšinio pasaulyje ne visada minimas pačiame geriausiame kontekste. Ne pats sėkmingiausias praėjęs Europos čempionatas, persipynęs su atvykimo į rinktinę istorija ir kibirkštys tarp jo bei Dainiaus Adomaičio. Blaževičius visas šias naujienas gerai žinojo. Jis prisipažino ir pats girdėjęs gandų apie ne patį saldžiausią Kinijoje žaidžiančio aukštaūgio charakterį, tačiau dabar individualios jo treniruotės su žvaigžde jaunuoliui pridėjo ne tik patirties, bet ir kitokią nuomonę. „Dirbti su juo buvo labai įdomu, juolab, kad žmonės apie Motiejūną kalba visai kitaip, – pasakojimą apie bendravimą su D-Mo pradėjo Blaževičius. – Man pasirodė, kad su manimi Donatas buvo atviras ir nuoširdus, labai norėjo padėti. Įsivaizduokite, manęs jis nė kiek nepažinojo, bet atėjo ir visą savaitę dirbo, aukojo savo laiką, pertraukas tarp treniruočių. Jei žmonės kalba vienaip, tai dabar mano nuomonė yra priešinga. Kažkas sakė, kad Motiejūno charakteris nepavydėtinas, bet aš pamačiau tik geriausias savybes. Dabar jau galiu sakyti, kad bent turėjau su juo reikalų. Su tais žmonėmis, kurie turi neigiamą nuomonę apie Donatą, jau galiu ginčytis.“ Blaževičius lieja prakaitą „Ryto“ treniruotėse Nuotr. Fotodiena.lt/J.Auškelis Pirmieji žingsniai kitame lygyje Skirtingai nei praėjusią vasarą, „Ryto“ sistemoje tobulėjantis Blaževičius jau nebesportuoja su dukterine „Perlo“ ekipa, o stengiasi įsilieti į pagrindinę „Ryto“ komandą. Būtent Europos taurės klubo treniruotėse jis dabar ir pluša, kuomet pratybose su „Perlo“ komandos draugais aukštaūgis vasarą buvo tik kartą. Blaževičius kitą sezoną turės dvigubą licenciją, o tai reiškia ne vieną laukiantį šansą išmėginti jėgas LKL čempionate, ko jaunuolis iki šiol dar nėra padaręs. Ką reiškia brandesnis krepšinis, Blaževičiui jau parodė komandos draugų – Martyno Echodo ir Evaldo Kairio alkūnės. 17-metis pripažįsta – pastumti šiuos bokštus pirmosiose treniruotėse jam buvo misija neįmanoma. „Buvo lengvas šokas“, – šyptelėjo Blaževičius. Treniruotėse jam dažniausiai kontaktuoti tenka su ketveriais metais vyresniu Echodu. 206 cm ūgio kaunietis Blaževičiui yra geras treniruočių partneris – panašių duomenų ir žaidimo stiliaus, matęs gerokai daugiau aukšto lygio kovų, bet tuo pačiu pats kasdien besimokantis. Kaip sako pats vilnietis, tokios kovos treniruotėse jam yra milžiniškos vertės. „Stumdytis su Echodu yra šiek tiek lengviau, jis – jaunesnis, – nusijuokė Blaževičius. – Su juo šiek tiek galima pasistumdyti. Nesakau, kad jį nustumiu, nes jis yra stipresnis. Kovos su juo yra neįkainojamos. Martynui dar tik 21-eri, bet jau dabar turiu jo klausyti ir tai darau su malonumu. Tarp mūsų amžiaus skirtumas nėra labai didelis, bet net ir tie keli metai daug ką daro. Martynas yra daug labiau patyręs nei aš. Man tai į naudą, bet jau dabar šį tą žinau. Pavyzdžiui, kad jei ne jėga, tai tam tikrose vietose galiu kažką pasiekti noru ir energija.“ 17-metis gaudo kiekvieną Echodo patarimą Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas Pastarasis žaidimo akcentas šiais metais yra kartojamas nuolat. Jaunimo krepšinyje dažnai pasitaiko reiškinys, kuomet fiziškai stiprus jaunuolis tarp bendraamžių dominuoja jėga, tačiau perėjęs į kitą lygį, jis tiesiog sustoja. Į panašią sieną praėjusį sezoną atsitrenkė ir Blaževičius, kai debiutavo NKL čempionate. Tiesa, pasak jo trenerio „Perlo“ komandoje Arvydo Gronskio, 17-metis suprato, kad šiame lygyje baudos aikštelėje jo rankos varžovų taip lengvai nestumdys. „NKL pirmenybėse jis dažnai buvo verčiamas naudoti ne jėgą, o treniruočių medžiagą, žaisti gudraujant. Savo amžiaus grupėje jis yra stipresnis, manau, kone 30-40 proc. už kitus, bet progresas verčiantis į vyrų krepšinį jau matomas. Marekas pamatė, kad dabartinio talento nepakaks, jam reikia reaguoti kitaip. Svarbu, kad maždaug nuo Naujųjų metų jis pradėjo gerinti gynybą. Vaikinas supranta, kad darbo ir pastangų, kurios buvo dedamos jaunimo lygyje, jam nepakaks“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Gronskis. Prožektorių šviesas link savęs Blaževičius dar kartą sutraukė šį mėnesį, kai susiklosčius kiek neįprastai situacijai, „Perlas“ vyko į Suomiją žaisti draugiško susitikimo su šios šalies rinktine. Nors tąkart „Perlas“ gavo gerų krepšinio pamokų (75:103), Blaževičius sužaidė puikų susitikimą. Pelnęs 25 taškus (9/10 metimai) ir atkovojęs 7 kamuolius jis buvo sunkiai sulaikomas ir naudingiausias viso susitikimo žaidėjas. Nuotr. krepsinionamai.lt „Po tų rungtynių sulaukiau nemažai žinučių. Ir iš Lietuvos, ir iš kitur“, – neslėpė dėmesio vėl sulaukęs centras. Kaip ir kitiems jauniesiems vilniečiams, Blaževičiui tai nebuvo įprastas iššūkis. Iki to rugsėjo 5-osios vakaro jis dar niekada nebuvo žaidęs tokioje didelėje aplinkoje ir supant tokiam dėmesiui. Jaunuolis neslepia, kad prieš susitikimą motyvacinius žodžius tarė ir treneris Gronskis. „Tai buvo pirmos mano rungtynės, kurias transliavo didelei auditorijai. Buvau susikaupęs, vis tik žaidėme atstovaudami Lietuvai. Nebuvo jokio jaudulio ar nervų. Žinojau visą komandą, žinojome, kad žaisime su vyrais. Tai buvo tobula patirtis, bet manau, jog daug kas pavyko, o ir du kėlinius kovėmės labai tvarkingai. Aišku, vėliau krepšinio žinios mus įveikė. Treneris rūbinėje sakė, kad žaidžiame atstovaujant Lietuvai. Galbūt pirmą ir paskutinį kartą“, – prisiminė Blaževičius. Dėmesio našta Kartu su žinomumu greitai atsiranda ir dėmesys, kurio 2018-aisiais Blaževičiui netrūko tiek iš žiniasklaidos, tiek iš skautų pusės. Vilniečio pasirodymus jaunimo Eurolygoje dažnai sekė didelių klubų skautai, ne kartą kalbino Lietuvos bei užsienio žiniasklaida ir liaupsino tarptautiniai ekspertai. Blaževičiaus pavardę vis dažniau išgirsta ir plačioji aistruolių bendruomenė Lietuvoje. Maža to, 17-metis jau turi ir pravardę. „NBA turėjo „Hakeem The Dream“, o mes turėsime varžovų siaubą „Marek Košmarek“, – socialiniame tinkle juokavo televizijos komentatorius Rytis Vyšniauskas. Gali būti, kad ši pravardė Blaževičiui greitai prilips – jo bičiuliai socialiniuose tinkluose jaunuoliui dažnai primena tokį išsireiškimą, dėl kurios Blaževičius, beje, net nepyksta. „Man tai labai smagi, – naują pravardę vertino atletas. – Kai tik nusileidome į Lietuvą (grįžus po rungtynių su Suomija – aut.), iš Pauliaus Ambrazevičiaus gavau žinutę, kur buvo parašyta „Marek Košmarek“. Nieko nesupratau. Kita vertus, man patiko, tikrai nesu dėl jos piktas. Gali ir pasilikti.“ Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis Kita vertus, krepšininkas dar gerai prisimena ir istoriją už aikštelės ribų, kuri šypsenos dabar jam toli gražu nekelia. Po istorinio „Ryto“ jaunimo triumfo Eurolygos turnyre Belgrade, sostinės klubo talentai auksinį žygį nusprendė pažymėti taip, kaip nepilnamečiams toli gražu nepridera – Blaževičius su dar trimis komandos draugais buvo prigautas vartojus alkoholį. Tinklalapį „BasketNews.lt“ tąkart greitai pasiekė anoniminis laiškas ir talentingų vaikinų šventimo užkulisiai iškilo į viešumą. Paklaustas apie šį atvejį, Blaževičius akių neslėpė ir atviravo nuoširdžiai – Serbijos sostinėje jis su bičiuliais gavo gerą pamoką. „Ta istorija iš Belgrado buvo kaip pamoka. Tada, pamenu, grįžus namo, apie tai papasakojau mamai. Tikriausiai, tai buvo geriausias galimas sprendimas, nes jau kitą dieną atsirado straipsnis. Buvo mūsų klaida, bet svarbūs žmonės mane palaikė. Mama, treneriai, agentas… Visi sakė, kad man tai bus pamoka, o kiti žmonės visada gali kalbėti bet ką. Esame jauni, nepilnamečiai vaikinai. Iš tokių dalykų reikia tik mokytis ir priimti tai kaip gerą gyvenimo pamoką“, – aiškino Blaževičius. Šių metų vasarą įvertintas buvo ir tarp savo bendraamžių, kai šalies jaunimo treneriai būtent Blaževičių rinko perspektyviausiu Lietuvos septyniolikmečiu. Tai buvo pirmasis atvejis, kai šis 17-metis užkopė į pirmąją minėto reitingo poziciją. Triumfas jaunimo Eurolygoje, rimtas bandymas įsitvirtinti „Ryto“ sudėtyje. Daug pirmųjų kartų, daug dėmesio. „Tai yra augimo procesas, – apie didelio dėmesio įtaką gyvenimui savo nuomonę dėstė jaunuolis. – Jei mane įvertina, aš visada norėsiu likti ten ir niekam savo vietos neužleisti. Mane tai motyvuoja. Dabar vasarą jūs mane padėjote į aukščiausią vietą tarp mano amžiaus žaidėjų. Tai man yra papildoma motyvacija, nenoriu, kad mano vietą kas nors užimtų. Dėmesys yra profesionalo karjeros dalis. Jei išmoksiu su juo gyventi, su juo būti kuo anksčiau, galbūt išmoksiu nekreipti į tai dėmesio. Galbūt man tai išeis į naudą kaip asmenybei.“

