„Juventus“ gretose debiutuoti nespėjęs Burchfieldas palieka klubą

„Juventus“ abipusiu susitarimu nutraukė sutartį su Connoru Burchfieldu





„Juventus“ direktorius Eimantas Skersis teigė, jog krepšininkui LKL lygis pasirodė per aukštas, o klubas su šia nuomone sutiko





Naujo krepšininko Utenos komanda neieškos, mat Kenny Gainesas visu pajėgumu turėtų žaisti jau nuo sezono pradžios

Utenos „Juventus“ gretose oficialiose rungtynėse debiutuoti taip ir nespėjęs Connoras Burchfieldas palieka Lietuvą. Net nesibaigus peržiūros laikotarpiui buvo nuspręsta, kad legionieriaus iš JAV ir Utenos klubo keliams lemta išsiskirti.

Connor Burchfield Komanda: Utenos Juventus

Pozicija: SG Amžius: Ūgis: 193 cm Svoris: 79 kg Gimimo vieta: JAV

„Šį kartą sąvoka „abipusiu sutarimu“ labai gerai atspindi situaciją. Connoras pats suprato, kad mūsų čempionato lygis jam kol kas yra per aukštas, o mes visiškai sutikome su jo nuomone. Kaip ir kalbėjome pasirašydami sutartį, metimą jis turi fantastišką ir jei krepšinį sudarytų vien metimai iš statinės padėties, jis ko gero būtų tarp 3-5 geriausių lygos krepšininkų. O gal net ir geriausias. Tačiau krepšinis sudaromas iš daugybės sudedamųjų dalių ir tai jam buvo truputį per sudėtinga.



Kol kas neplanuojame ieškoti žmogaus į šią poziciją, nes Kenny Gainesas turėtų pilnu pajėgumu žaisti nuo pat sezono pradžios. Be to, Arnas Beručka mus labai maloniai stebina, tad norime suteikti šansą ir šiam vaikinui. Jei matysime, kad šioje pozicijoje yra spragų, sezono eigoje neatmetame galimybės ją pastiprinti“, - teigė „Juventus“ klubo direktorius Eimantas Skersis.



23 metų 193 cm ūgio snaiperis „Juventus“ gretose sužaidė penkis kontrolinius susitikimus ir vidutiniškai rinko po 7,4 taško. Tiesa, dvikovose su Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL) klubais krepšininkas per du mačus iš viso pelnė vos 2 taškus.



Pirmadienį vyksiančiame kontroliniame mače su Krasnojarsko „Jenisej“ klubu Burchfieldas komandai jau nepadės, o artimiausiu metu persikels ir kitą ekipą.