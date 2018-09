Fantastiškas kapitonas: Kalniečio tritaškis 50-ąją minutę atvedė lietuvius į pasaulio čempionatą

ciongas

Adomaitis blogas, bet kai mūsų centrai nemopka pastatyti nejudančios užtvaros, ką jis gali? Kokie dar deriniai, kai jie gauna po 3 pražangas už judančias užtvaras? Kokie dar komentarai? Žodžiu, Gudaitis, Želionis ir Kairys ne to lygio.. Bendžius vienintelis kažko vertas. kaip be priekinė slinijos žaidėme gerai. laimėjom. Žodžiu, žaidėme be galvos, o kai kas ir be proto.