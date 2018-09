„Žalgirio“ kišenėje – daugiau nei pusė visų LKL pinigų

Iki šiol nesuprantu ką LKL veikia tokios parazituojančios komandos kaip Nevėžis, Dzūkija, Prienai. 700€ Kėdainių biudžetas tak matyt 90% savivaldybės išmalda likę 5-10% vietos ir rajono reketas. LKL neišmetė Nevėžio tai vėl tęsis spektaklis su sutartomis rungtynemis ir sudėties keitimasis.



Prienai išvis mistika ką čia veikia. Paskutinę vietą klubas užėmė bet kažkokias užkulsiniais susitarimais susitarė. Matomai LKL valdyba sugundė Žeimelio gėrybėmis. Ok tebūnie bus Prienų komanda šiais metais o kąs bus po 2-4? Akivaizdu klubas tik bėga nuo to kas neišvengiama grįžti į NKL. Per šitiek metų LKL neturi net savo dublerių.



