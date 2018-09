„Žalgirio“ sezoną Pelenės istorijai prilyginęs „Chimki“ vadovas: „Netikiu, kad jie greitai vėl pateks į finalinį ketvertą“

Kazkas

Jo viskas teisingai!!Prisiminkime kokius tada zaidejus turėjom ir kuriu netekom ir tuos kur atejo.Tarkim atejo Nate Walters,Marius Grigonis ir Thomas Walkup.O netekom trijų puikių gynėju Axel Toupane,Kevin Pangos ir Vasilije Micic.Vienintelį gerą pokeitį matau kad atėjo Grigonis o kiti du žaidėjai nemanau kad pakeis Pangosa is barcos bei Toupane is olympiakos?Mano nuomone be Pangoso žalgirio žaidimas labai straglins