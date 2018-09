Naujoko paieškos baigtos: „Žalgiris“ susigrąžino Westermanną

Aha

Niekada nekritikuoju Saro zaideju pasirinkimo, jis geriausiai zino, ka daro ir ko nori pasiekt, bet sitas sprendimas bent jau is pirmo zvilgsnio labai keistas. Juk patys sake, kad iesko visiskai kitokio tipo zaidejo. Dabar bent jau is paziuros gyneju linija per daug vienpusiska, truksta patikimo metiko. Jau nekalbant, kad Leo forma neaiski ir neaisku, kaip jis atlaikys sezono kruvius, ar nesubyres. Nugaros traumos tikrai ne juokas. Nejaugi tikrai taip rinkoj nieko nera? Ar tie, kurie yra, nori per ilgai laukt? Gal uzsiprase per daug pinigu? Bet juk Zalgiris turi didesni biudzeta, tai ir pinigu izaidejui turetu tureti. O gal tie, kuriu Zalgiris nori, nenori i Zalgiri? Bet tai kam tada reikejo sneket, kad dabar zaidejai vos ne patys verziasi i Zalgiri net uz mazesnius pinigus? Ai, zodziu, siek tiek sunervino. Nuviliantis sprendimas, bet gal viskas bus gerai. Nors sudetis atrodo siek tiek prastesne nei pernai, o pinigu isleidom daugiau.