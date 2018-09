„Neptūno“ pergalės Pasvalyje fone – Masiulio ir Omogbo dvigubi dubliai

nept

labai graziai neptunas ziurisi, aisku tai ne tie varzovai ant kuriu reikia savo pajeguma rodyti, bet pradzia tikrai labai gera, komanda atrodo geriau nei tikejausi, naujokai pateisina visus lukescius, kazkas sakys, kad Weaver prastai atrodo, deja, jis atrodo gerai, tiesiog daro ta nematoma darba, be to matosi, kad jo uzduotys yra visai kitos, nei rinkti taskus. Olisevicius, Dambrauskas, Masiulis tikrai gerai atrodo, kas del Masiulio, tai nesveikai talentingas jaunuolis, manau zalgiris kitamet jau tikrai gaus gerai apslifuota zaideja. Noretusi geresnio zaidimo is Kisieliaus, nes praeita sezona irgi nezybejo, arba tiesiog jo toks lygis ir tera.