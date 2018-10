Naujas „Ryto“ veidas: kaip Adomaitis pakeitė sostinės komandą?

ED

Truk už vadžiu vēl iš pradžiu..



Pagal žurnalistus ir Ryto fanus, kiek vieno sezono pradžia, Rytas atsinaujina sudėtį nuo pagrindu, treneris afigienas, per draugiškas prieš visokias čiaubliau komandas laimi +30 ir rodo raumenys Europai ir žinoma Žalgiriui, pastoviai komanda išaukštinama ir sakoma Va dabar bus visiems p***... Nu blemba rimtai??? Prieš kokias rimtas stiprias komandas žaide Ritas? 0... Unicaja ne LKL kygio komanda, čia visai kitas lygis bus... Niekaip, nu niekaip nesuprantu kokio velnio tą Adomaiti tiek nešioja į tas padanges..? Gal čempionata pamiršot kelinti buvom? Rinktinėje konkretu š mala... Laimi prieš lavonus kosovus ir galvoja kad rimtas treneris jis... nu chujne... Na vėl straipsnyje patiko toks pabrėžimas.. NET po 3 rungtynių Rytas yra mažiausiai praleidžianti tašku komanda, o vat Žalgiris yra trečias.. :))) tai esme tipo Žalgiris eilini karta nusilpo, o Rytas surinko dreamteam, psieme juoduka kuria sako delios per Jankuna, nu blemba noriu pamatyti kaip tas Suttonas ar kaip ten kala iš viršaus per Janki, White ar Davies :)) tik va kad tas Dreamteamas jau 5 sezona is eiles vidury sezono pradeda skirstytis, na šis sezonas ne išimtis, bet gal ir nesubyrės kas mažai tikėtina :)



