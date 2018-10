ekspertas

nu super, tyciojosi ant 15 taškų, tai dar ir snuki lkl zaidejui padauze :DDD oi geras jiems cia tripas. o dar tik pradzia, dar iki svenciu jie keliaus. geras nuotykis vaikiams, kiekvienas is musu ju amziaus butume noreje tokio nuotykio, keliauji sau po zemynus, sportuoji, ir gerai leidi laika su hebra. bet urelpas jau irgi ten ardesi, norejo eit vaiku auklet :D geras grajus. pamenu, kai kazkoks jankiu koledzas buvo kinijoje, tai ten irgi kilo konfliktas, bet kinai is karto soko dauzyt ju, maziukai tokie perimetriniai ten daug is jankiu tokiu buvo. o cia lamelo saunuolis, is karto atsake, nera ten ko pleksnotis, ne su draugais tarpklasines losi, susna. mes tai suprantam, kad jis ten draugiskai norejo, tipo seniuk, nieko cia nebuvo, nuo taves kamuolys uzejo. bet cia ne pusbroliais kieme zaidi, gavai pliauska is karto. aisku, po to jau like be lamelo jie nebeturejo sansu, jis cia geriausias materialas, jo itaka komandai milziniska ir be jo like neturejo sansu.



man dar tik patiko, kaip rainmanas aprase viska kitam portale :DD tas lavonas tipo ignoruoja, neseka, jam neidomu, cirkas, bet sedejo susna prie streao, viska ziurejo, klause ka komentatoriai sako ir kaip viska apibudino :DDD cia kip tam anekdote "as neziuriu teliko. bet viska zinau ka ten rodo''' :DD cia tik pradzia, jie eina ir eis pirmyn, o lietuviai yra viena nelaimingiausiu zmoniu tauta. iki.