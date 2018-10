Lessort, Shermadini vs Kairys, Echodas. Are you kidding? Lessortas eurolygoj gerai pasirodęs, Shermadinis EL čempionas, su didele patirtim, prieš jauniklį Echodą ir po turkijos autsaiderius besitrynusi Kairį, kaip ir aišku per ką šiandien bus žaidžiama. O dar Wiltjeras, kuris su 2,08 ūgiu turėtų ramiai Suttoną uždaryt. Žodžiu, niekas nepasikeis šiemet.