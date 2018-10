Asmeninį rekordą užfiksavęs Milaknis: „Degant užpakaliui, turi atrasti jėgų“

Nuotr.: Fotodiena/J.Auškelis

Rungtynių pabaigoje 22:0 spurtavęs ir 14 taškų deficitą panaikinęs Kauno „Žalgiris“ (5-0) pirmąjį Lietuvos didžiųjų klubų mūšį su Vilniaus „Rytu“ (3-1) Lietuvos krepšinio lygoje laimėjo 76:69 (23:16, 18:26, 11:21, 24:6)

„Žalgiris“ šiuo metu yra vienintelis nepralaimėjęs klubas Lietuvos krepšinio lygoje. Po kovos kauniečių rūbinėje rungtynes komentavo Artūras Milaknis.

Gynėjas per 20 minučių įmetė 3 taškus (1/6 trit.) ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Pastarasis rodiklis tarp visų rungtynių žaidėjų buvo geriausias.

6 rezultatyvūs perdavimai yra naujasis Milaknio rekordas. Prieš tai jis savo karjeroje daugiausiai buvo atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus.

– Artūrai, komandos spurtas 22:0 rungtynių pabaigoje. Visų pirma, kas atsitiko iki tol, kad tai pasiekėte ir kas padėjo atsitiesti? – „BasketNews.lt“ paklausė Milaknio.

– Iš tikrųjų, nežinau, kažkaip paleidome tą kontrolę. Labai daug greitų taškų, klaidos, neįmesti metimai. Jie greitai pereidavo į greitą puolimą, o mes nepadarėme bonuso situacijų, neprasižengėme, kai galėjome. Turėjome vieną pražangą, o negalėjome subauduoti, nutraukti atakos. Jie puikiai atakavo mūsų kamuolio uždarymus, kamuolys pas juos ėjo ir tikrai surasdavo geriausią progą metimui.

– Kas padėjo per lemiamas minutes spurtuoti?

– Visada, kai tau dega užpakalis, tu tiesiog turi, nežinau iš kur, atrasti tų jėgų, susikaupti. Galų gale, dar visas kėlinys buvo prieš akis, o šiuolaikiniame krepšinyje tos 10 minučių ar 10 taškų nieko nereiškia. Per kelias minutes gali atlošti, sugrįžti į rungtynes ir jas laimėti. Aš manau, kad tai labai geros rungtynės mums patiems, reikia tikėti, žaisti iki pat galo ir būsi apdovanotas pergale.

– Per atkarpą Marius Grigonis pelnė 9 taškus, kiek jisai buvo svarbus?

– Labai svarbus. Kiekvienas žaidėjas yra svarbus, o Marius išlaukė progų, atakavo ten, kur, galbūt, jie ir per daug rizikavo, ėjo per apačią. Gal ne 100 proc., bet Marius juos nubaudė. Manau, kad koreguos gynybą prieš jį („Rytas“ – aut.).

– Ketvirtojo kėlinio pabaigoje buvo toks momentas, kai Nate‘as Woltersas skėstelėjo rankomis, kad kažkas kažko nedaro.

– Būna tikrai gražių atkarpų tiek puolime, tiek gynyboje. Kartais būna, kad tiesiog pametame kontrolę, žaidėme išvykoje, triukšmas didelis, kažkas nepasakė, kažkas nesužinojo kokį derinį žaidžiame. Nesustojome, laikas eina, lieka 10 ar 12 sekundžių, tada jau žaidžiame du prieš du. Jeigu tik nesužaidi, gaunasi chaotiška ataka, o mes chaose nesame stiprūs.