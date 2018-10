Micičius atvirai: apie Šaro įtaką ir krepšinio supratimą pakeitusius patarimus

Nuotr.: Fotodiena.lt Nuotr. Fotodiena.lt Artėjantiems Eurolygos iššūkiams su Stambulo „Anadolu Efes“ komanda besiruošiantis Vasilije Micičius sezono išvakarėse prisiminė apie kol kas sėkmingiausią karjeros etapą Kaune. 24-erių serbas atvirame interviu detaliai pasidalijo įspūdžiais iš savo patirties Lietuvoje, į kurią gynėjas atvyko iš tuomet dar Turkijoje tik į elitinių klubų rikiuotę besibeldžiusios Bursos „Tofaš“. Sėkmingai pasirodžius šioje komandoje, Micičiaus Lietuvoje laukė kur kas didesni iššūkiai Eurolygoje. Prie viso to, jam vadovavo mėgstamiausias jo žaidėjas Šarūnas Jasikevičius. Vertingų pamokų gavęs Micičius pripažino praėjusį sezoną augęs kartu su visa komanda, kuri Europoje surengė pasakišką žygį ir pateko į istorinį Eurolygos finalinį ketvertą. Apie tai, Šaro filosofiją, etapą Kaune, asmeninius lūkesčius ir patirtą euforiją Micičius kalbėjosi su „Bein Sports“ televizija. – Kokia buvo tos sėkmės paslaptis?

– Praėjusiais metais komandoje buvo daug naujokų ir tai – viena „Žalgirio“ silpnybių, nors komanda turi solidų biudžetą ir gerą organizaciją. Kauno ekipa kasmet paruošia žaidėjus šuoliams į didesnius klubas ir tada turi vėl iš naujo rinkti komandą. Iš praeitų metų mes trys įžaidėjai, aš, Kevinas Pangosas ir Beno Udrihas, palikome komandą. Dabar jie surinko naują ekipą ir susigrąžino Leo Westermanną. Tačiau pagrindinė priežastis, manau, yra trenerio Šarūno Jasikevičiaus ryžtingumas. Jis labai daug reikalauja iš žaidėjų. Pernai mums pasisekė, kadangi sezono pradžioje laimėjome daug rungtynių paskutinėmis sekundėmis arba paskutiniu metimu, kas mums suteikė papildomo pasitikėjimo, nors dar ir nepažinojome vienas kito taip gerai. Tačiau tos sunkios pergalės padėjo komandoje sukurti atmosferą greičiau nei mes tai būtume pasiekę pralaimėdami tuos mačus. Laikui bėgant mes supratome, kad komanda turi tikrai didžiulį potencialą. Pradžioje galbūt kai kurios komandos nuvertino mus, tačiau kai gruodį laimėjome penkis kartus iš eilės, varžovai suprato, jog esame tikrai stiprūs. – Kada supratote, jog su „Žalgiriu“ galite žengti į Eurolygos finalinį ketvertą?

– Tos penkios pergalės paeiliui buvo labai svarbios mums, tačiau žvelgiant konkrečiau, nė vienas iš mūsų sezono metu nekalbėjo apie nieką daugiau, kaip tik apie artimiausias rungtynes. Ir tai, manau, yra labai svarbu, kadangi tu koncentruojiesi į tai, kas tavęs laukia, o po visko pasižiūri, kurioje vietoje esi. Mes niekada nesižvalgėme, kokią vietą galėtume užimti sausio ar vasario mėnesiais, visuomet vyko pasiruošimas tik kitam mačui. Kuomet vyrauja toks nusiteikimas, tuomet maksimaliai susikoncentruoji ir atiduodi visą save. Šaras tuo pasikliauja ir tai duoda gerus rezultatus. – Įstrigo momentas iš rungtynių su Stambulo „Fenerbahče“, kada Artūras Milaknis paskutinėmis sekundėmis metė tritaškį, o Šaras sakė, jeigu Artūras būtų nepataikęs, būtų neįleistas į lėktuvą.

– Apie šį momentą kalbėjo visi, bet nepasakyčiau, jog tai iliustruoja tikrąjį Šarą. Daug daugiau dalykų nutinka. Jasikevičius – labai atsidavęs krepšiniui, išskirtinai savais metodais generuoja idėjas, yra tikrai talentingas. Kaip žaidėjas jis buvo nuostabus, tačiau, mano manymu, su patirties bagažu, įgautu žaidžiant pas Željko Obradovičių, ir savo kūrybiškumu, kuriuo tryško rungtyniaudamas įžaidėju, jis yra kažkas ypatingo. Tai patvirtino praėjęs sezonas. Ateityje jis bus vienas geriausių trenerių. Šaras treniruoja dar tik dvejus metus, tačiau jau yra pasiekęs įspūdingus rezultatus su nurašyta komanda. Jasikevičius savo žaidimą grindžia moderniu krepšiniu, jis nori į aikštę perkelti įspūdingas idėjas. Kartais jo asistentai ir žaidėjai net nesupranta, ko reikalauja Jasikevičius, kadangi jis aikštėje mato keliais žingsniais į priekį. Buvo gera dirbti su juo. Nuotr. Fotodiena.lt – Šaras buvo neįtikėtinas įžaidėjas, jūs žaidžiate toje pačioje pozicijoje. Ar jis pasidalijo kokiomis nors šios pozicijos paslaptimis?

– Taip, tačiau pradžioje tikėjausi daugiau. Jis buvo mano mėgstamiausias žaidėjas, bet žaisdamas jis propagavo kitokį žaidimo stilių nei dabar dirbant treneriu. Šaras buvo pašėlusio ir išprususio žaidėjo mišinys, o kaip treneris jis – griežtesnis, būdamas lyg Željko, jis žino, ko gali išsireikalauti iš kiekvieno žaidėjo. Jeigu tu įgauni jo pasitikėjimą, tuomet yra lengva žaisti jo komandoje ir pasirodyti gerai. Pradžioje nebuvo lengva, kadangi jis buvo ypatingai susikoncentravęs ties komanda, jos žaidimu ir kaip įmanoma greičiau pasiekti aukščiausią komandos žaidimo lygį. Tuo pačiu žaidėjai žengė žingsnius į priekį ir tobulėjo lydimi komandinės sėkmės. Jeigu atvirai, tai akis į akį apie tai kalbėjomės tik kartą, tada jis parodė labai svarbius įžaidėjo žaidimo aspektus, kuriuos paskui bandžiau naudoti kiekvieną dieną treniruotėse, rungtynėse. Pagrindinis dalykas, kurio pavyko pasimokyti, tai buvo vadovavimas komandai. Jeigu kartais ir nežaidi daug laiko, vis tiek privalai valdyti situaciją, to jis ypatingai reikalauja iš įžaidėjų, kurie jam yra viskas. Jei būtų galimybė jam rungtynėse pasitelkti penkis atakų organizatorius, jis žaistų su penkiais įžaidėjais. Kai atvykau į Kauną, pirmojo susitikimo metu jis man tiesiai šviesiai pasakė, kad iš manęs tikisi tos kontrolės. Tuo pasikliaunu ir dabar – į žaidimą įtraukiu visus savo komandos draugus. Neįtikėtina yra tai, kad Šaras visada yra viskam pasiruošęs, dvigubai nei jo asistentai. – Ar Jasikevičius jūsų žaidimo arsenale įdiegė kažko naujo?

– Bursoje aš atakavau krepšį aukštu procentu tiek iš dvitaškio, tiek iš tritaškio zonos. Bet „Žalgiryje“ Jasikevičius turėjo kitokią filosofiją – jis rėmėsi procentais. Šarūnas norėjo, kad krepšininkai išnaudotų geriausias savo puses. Iš pradžių jo nesupratau, kodėl jis man neleido mesti daugiau, tačiau vėliau supratau, kad jis nori mane išnaudoti taip, kaip jis įsivaizduoja geriausiai. Anksčiau man tekdavo žaisti nugara, bet per kurį laiką aš rečiau naudojau šį elementą. Tuo metu Šaras pastebėjo, kad Eurolygoje galiu pasinaudoti savo ūgio pranašumu prieš žemesnius įžaidėjus ar atakuojančius gynėjus. Pačio krepšinio suvokimas dirbant su juo gerokai išaugo, taip pat supratimas, ką galiu suteikti komandai, kurio žaidėjo įtraukimas yra reikalingas tam tikroje situacijoje, kodėl svarbu įtraukti kažkurį kitą kitu momentu. Žinoma, paminti savo ego tam, kad komanda laimėtų. Jasikevičiui labai patinka aukšti įžaidėjai. Šarūnas mėgsta žaisti su dviem ar kartais trimis atakų organizatoriais. Jis simpatizuoja įžaidėjams, kurie trykšta kūrybiškumu, geba matyti aikštę ir, žinoma, pelnyti taškus. Šaras dega noru laimėti kiekvienas rungtynes ir daro viską, kad tai pasiektų. Savo komandoje jis turi 2-3 žaidėjus, kuriems priklauso pagrindinis vaidmuo, bet jie to būna nusipelnę savo žaidimu. Jasikevičius nemėgsta išskyrinėti krepšininkų rolėmis – visi būna įtraukti, kad komandą laimėtų. Eurolygos ketvirtfinalio serijoje su Pirėjo „Olympiakos“ jis pastebėjo, kad turiu pranašumą prieš Vassilį Spanoulį ir tuo naudojosi. Kada toks požiūris išlieka kiekvienose rungtynėse, žengi į priekį ir tobulėji. – „Žalgiris“ išsiskiria ir efektyviu kamuolio judėjimu, prie kurio prisiliečia visi krepšininkai. Tą buvo galima pastebėti ir atkrintamosiose.

– Aš iš tikrųjų net nežinojau, kad mes buvome taikliausiai tritaškius metanti komanda. Nebūčiau to pasakęs, kadangi mes nemetėme jų tiek daug, tačiau atakuodavome, kada turėdavome geriausias progas. Šaro noras – pasirinkti geriausią progą metimui. Jeigu atrodo, kad tu jau esi laisvas, tuomet perduodi kamuolį kitam, kuris absoliučiai gali būti atsilaisvinęs nuo varžovo. Kada tai yra grindžiama treniruotėse ir stengiamasi visus įtraukti, tai nė kiek nestebina, bet žiūrintiems tai atrodo nuostabiai. – Koks jausmas patekti į finalinį ketvertą?

– Ypatingas, kadangi tai vyko mano gimtajame mieste, Belgrade. Pasirašant sutartį su „Žalgiriu“ nebūčiau pagalvojęs, kad mes ten pateksime. Man tai – istorinė akimirka žengti tarp keturių stipriausių būnant 24-erių, užimti trečiąją vietą ir laimėti prieš Maskvos CSKA, kas tikrai nebuvo lengva. Laikėmės ir rungtynėse su Stambulo „Fenerbahče“, tačiau Bobby Dixonas sužaidė nuostabią atkarpą. Viskas buvo labai arti. Esu laimingas, kad teko tai patirti ankstyvoje karjeros stadijoje. Dabar mano požiūris yra kitoks – noriu laimėti ir vėl būti ten. Tikiuosi, kad tai pavyks padaryti ir artėjantį sezoną. – Kaip vertinate savo šansus ten būti su „Anadolu Efes“ komanda?

– Šiemet Eurolygoje bus labai sunku, kadangi daugelis komandų gali laimėti viena prieš kitą, įsigijo daug gerų žaidėjų, bet tuo pačiu daug krepšininkų ir išvyko. Tie amerikiečiai, kurie kėlė turnyro lygį Europoje, dabar siekia savo svajonės NBA už mažesnius pinigus. Vienas tokių pavyzdžių – Bradas Wanamakeris, kuris toje pačioje „Fenerbahče“ ar kitoje komandoje būtų vienas pagrindinių, bet jis pasirinko NBA. Manau, kad Eurolygoje maždaug 10 komandų turi vienodas galimybes.

