Šeštą sezoną Kaune pradedantis Jasikevičius: „Kolegos sakė važiuoti į NBA“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Gavęs pasiūlymą iš NBA, Jasikevičius konsultavosi su kolegomis ir didesnė jų dalis siūlė vykti už Atlanto





Mano, kad specialistai iš Europos NBA klubuose tampa savotiška mada





Jasikevičius dar ieško auklėtiniams tinkamiausių žaidimo schemų ir priima jų pasiūlymus dėl žaidimo





Antanas Kavaliauskas šį sezoną dažniau žais sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje

Šarūno Jasikevičiaus laikrodis skaičiuoja laiką nuo rungtynių iki rungtynių. Svarbiausia – tik artimiausia dvikova, jis nuolat kartoja savo auklėtiniams ir per paskutinius kelis metus tai tapo Kauno „Žalgirio“ mantra. Taip bėga dienos, savaitės, mėnesiai ir kitokio gyvenimo tempo treneris neįsivaizduoja.

Gyvenant nuo rungtynių iki rungtynių, galima ir nepastebėti, kaip stipriai įsitvirtinai vienoje vietoje. Šį rudenį Kaune Jasikevičius pradėjo savo šeštąjį sezoną paeiliui.

Dar niekada per savo karjerą jis vienoje vietoje neužsibuvo taip ilgai.

„Tikrai nemažai, – susimąsto Jasikevičius, paklaustas apie skaičių 6. – Daug metų toje pačioje rūbinėje... Bet su metais dar labiau pastebėjau, ypač, kai tapau vyriausiuoju treneriu ir pradėjau kalbėtis su kolegomis iš kitų komandų, kad labai daug kas priklauso nuo aplinkos. Supranti, ką turi čia – vadovybė, aplinka, žaidėjai. Žinau, su kokio tipo žaidėjais noriu dirbti. Man viskas labai aišku. Kad ir kokie garsūs kitų komandų vardai, jų viduje nėra taip gražu. Tų komandų didingos istorijos, bet kai pradedi kalbėti, supranti, kad nematai savęs dirbant su tais žmonėmis. Kol čia manęs nori, man čia yra super. Dėl to tie šešti metai gal ir nestebina.“

Jasikevičius 2013 metais grįžo į gimtąjį miestą pabaigti savo krepšininko karjerą ir čia užsibuvo. Pakabinęs sportabčius ant vinies 2014 metais, jis iš karto tapo trenerio asistentu, o po pusantro sezono – ir vyriausiuoju treneriu.

Kiekvieną vasarą kartojasi ta pati istorija: Jasikevičius girdi pasiūlymus iš užsienio, suka dėl to galvą ir susirenka visą įmanomą informaciją, bet galiausiai nusprendžia likti Kaune. Čia jis taip stipriai įleido šaknis, kad jų neišrovė nė pasiūlymas iš NBA.

Vasaros pradžioje gavęs kvietimą tapti Toronto „Raptors“ trenerio asistentu, Jasikevičius kurį laiką svarstė apie tokį variantą, tačiau prieš pat Jonines apsisprendė likti Kaune ir nebesidairė atgal. Sezonas prasidėjo ir laikrodis vėl tiksi nuo rungtynių iki rungtynių.

Apie Šaro sprendimą likti Kaune, NBA ir Europos krepšinį bei „Žalgirio“ sezoną – „BasketNews.lt“ pokalbyje su Jasikevičiumi.

– Šią vasarą, kai pratęsėte sutartį su „Žalgiriu“, tarsi tarp eilučių pasimetė žinia, kad kontraktas buvo pratęstas net trejiems metams. Kodėl toks ilgalaikis kontraktas?

– Davė Paulius (Motiejūnas), tai ir pasirašiau (juokiasi). Tas mūsų kontraktas yra labai atviras ir labai gerai suprantame vienas kitą. Jeigu atsirastų kažkas labai geresnio, nebūtų didelė problema mane išleisti. Bet sunku šiai dienai kažką geriau surasti.

– Kas buvo sunkiausia, vasarą renkantis tarp NBA asistento vietos ir likimo „Žalgiryje“?

– Visa esmė – šeima, tobulėjimas – ar ten būti antram, ar čia pirmam, finansinė pusė. Dėlioji, dėlioji. Čia man puikios sąlygos. Tikrai galvojau dėti tą žingsnį ir bandyti lįsti į NBA virtuvę, bet kodėl nelikti (čia)? Nesuprantu tų pasakymų, kad kažką pasiekei čia ir jau reikia išvažiuoti. Svarbiausia, kad čia visi aplinkiniai blaiviai mąsto. Gal kas ir tikisi, kad kiekvienais metais bus Finalo ketvertai, tai čia jau jų problemos, tai nelogiška. Darbas turi būti padarytas gerai, ir nežinau, kas bus – Top 10, Top 8 ar Finalo ketvertas. Tik reikia stengtis gerai atlikti kasdieninį darbą.

– Tikriausiai prieš priimdamas sprendimą kalbėjote su kolegomis, kurie yra dirbę NBA ar buvę šalia tos virtuvės?

– Kalbėjau.

– Ar kažkieno nuomonė buvo svari?

– Nuomonės buvo labai skirtingos. Daugiau kolegų net sakė važiuoti (į NBA). Yra toks žmonių ratas, kuriems karts nuo karto paskambini ir tiki, kad jie pasakys visą teisybę. Nuomonių buvo labai skirtingų, ir daugiau buvo siūlymų važiuoti.

– Mačiau ir jūsų asmeninį džiaugsmą feisbuke, kai Igoris Kokoškovas tapo „Suns“ treneriu, pirmuoju europiečiu tokiose pareigose. Džiugu, kad europiečiai mina NBA tokį pirmąjį žingsnį?

– Igorio situacijoje džiugu, kad jis labai kryptingai ėjo link tikslo ir labai smagu, kai tokiems žmonėms taip pasiseka. Jis pradėjo nuo labai žemų pareigų NBA, tapo treneriu, paskui ant suolo sėdėjo kaip treneris (NBA treneriai per rungtynes sėdi dviem eilėmis – aut. past.), dirbo įvairiose rinktinėse. Kryptingai link to ėjo. Čia gal net nėra toks tipinis Europos trenerio variantas. Taip, jis serbas, pavardė tarptautinė, bet jis praėjęs visą NBA virtuvę ir labai smagu, kai žmonės investuoja į save ir jiems pasiseka. Ir visiems Europos treneriams čia super. Iš kitos pusės, matau, kad vos ne mada tapo, kad kiekvienas NBA klubas nori turėti tarptautinio krepšinio specialistą. Viskas eina link to. NBA krepšinis europiškėja – kamuolys juda greičiau, nėra to žaidimo be proto vienas prieš vieną. Prasidėjo daug tritaškių, perdavimų, ir geriausios komandos taip žaidžia.

Nuotr. BNS

– Ne per daugiausiai, kadangi žiūriu vis mažiau NBA rungtynių. Stengiuosi žiūrėti atkrintamąsias varžybas, bet idėjų imu tiek pat, kiek ir iš Europos. Pamatai kokią idėją, pasitikrini, ar tau ji tiktų, kokia iš jos nauda. NBA viskas yra lengviau – ten didesni plotai, gynyboje negali tris sekundes stovėti baudos aikštelėje, tai neleidžia eiti į pagalbą. Europoje viskas sunkiau. Per treniruotes reikia pasibandyti ant savų ir žiūrėti, kaip bus.

– NBA anksčiau nebuvo svarbus tritaškis metimas, kai Europoje jis visuomet buvo stabiliai svarbus. Paskutinius kelis metus matome besikeičiančią tendenciją už Atlanto, kai komandos vis labiau pašėlusiai meta tritaškius. Ar gali būti, kad ir Europoje pradės augti tritaškių skaičiai?

– Galvoju, kad taip, bet kiekvienam reikia prisitaikyti pagal stiprybes. Aš irgi norėčiau mesti daugiau tritaškių, bet kelis metus, kiek čia buvau, turėjome tik 1-2 išreikštus metikus. Visi kiti gali pataikyti, bet iš jų reikalauji kitų dalykų. Mano manymu, nėra vienos taisyklės. Nebus taip, kad jeigu visi eina tritaškiais, tai ir mes varome.

– Paskaičiuota, kad tritaškis iš kampo yra pats efektyviausias metimas krepšinyje, NBA komandos per treniruotes net praktikuojasi greitose atakose siųsdamos žaidėjus į abu aikštės kampus. Kaip galvojate, ar tokia krepšinio ateitis galima ir Europoje?

– Ir mes turime tokią mąstyseną, kad stengiamės užpulti per pirmas 7-8 sekundes. Čia kaip karo dėsniai – varžovą reikia užpulti tada, kai jis mažiausiai pasiruošęs. Paskui jau turi 24 sekundes, kad išsirinktumei gerą metimą. Man svarbiausia, kad yra geras metimas: sustačius kojas, su normaliu balansu. O kada jis įvyks – ar 4-ąją sekundę, ar 24-ąją, tai daug priklauso nuo varžovo – kaip jis ginasi, kaip išsidėstęs. Kartais žaidi taip, kaip priverčia varžovas.

– Bet turbūt yra žaidėjai, kurie turi didesnę laisvę mesti, kaip Milaknis ar pernai Pangosas, ir yra tie, kurie turi išlaukti savo laiko?

– Sustačius kojas, visi gali mesti, nes visi gali pataikyti. O apskritai reikia visiems stengtis žaisti pagal savo stiprybes. Visi turime daryti tai, ką mokame, o ne kažką kitą. Tada ir mūsų procentai kils į viršų.

Nuotr. L.Žemgulis

– Pabendravome truputį, bet tie pirmi mėnesiai labai sunkūs tiek jam, tiek mums. Ateina Eurolygos sezonas, mažės treniruočių skaičius, ypač per tas dvigubas savaites, tai bus daugiau laiko pabendrauti. Dabar, kai turime po dvi treniruotes per dieną visą mėnesį, labai sunku bendrauti. Porą kartų pasirašėme, kiek žinau, patenkintas.

– Vietoje Songailos atėjo Tomas Masiulis. Ką Tomas įneša į jūsų štabą?

– Dar vienas žmogus, kuris turi pirmojo trenerio patirtį, kas man svarbu. Jis praėjęs aibę situacijų. Tarp asistento ir vyriausiojo trenerio darbo yra kažkiek skirtumų. Būdamas pirmas, prisiimi daugiau atsakomybės, žiūri, kaip sekėsi tam tikros detalės, sumanymai. Ir su juo įdomu bendrauti, nes žiauriai nori, labai atsidavęs savo darbui, atsineša savo idėjų. Pasiruošęs diskutuoti apie krepšinį 24 valandas ir tokių žmonių mūsų sistemai reikia.

– Apie sistemą daug kalbate – ar galite paprastam krepšinio gerbėjui apibūdinti, kokia tai yra sistema, kokia jos pagrindinė filosofija?

– Viskas turi būti pagrįsta komandiniu tikslu. Visi turime žinoti, ką galime duoti komandai. Plika akimi žmogus nepamatys nematomų dalykų. Pavyzdžiui, skaitau straipsniuose, kad kritikuojami mūsų žmonės, esą neįeina (į žaidimą). O mes viduje tais žmonėmis esame labai patenkinti. Stengiuosi, kad būtų aiškiai suskirstytos rolės, kad visi žinotų, ką jie gali duoti komandai, kad neišeitų iš konteksto. Bet tuo pačiu ir neuždaryti žaidėjų į narvą – kad jie stengtųsi tobulėti, gerinti individualias savybes. Bet pagrindas iš mano pusės yra, kad visi 12 eitų į vieną pusę ir aiškiai žinotų žaidimo planą: kur galime rizikuoti, kur negalime, kur turime būti pasiruošę pralošti, o kur ne. Galų gale svarbu susitelkti į žmogiškas savybes, o „Žalgiryje“ – puikūs vyrai. Visgi 10 mėnesių būni vienoje rūbinėje, viename lėktuve, viename viešbutyje. Tai nėra lengva. Galbūt stengiamės kartais kažkur pasirinkti mažiau talento, bet geresnius žmones.

– Daug kas lygina šiųmetinę ir pernykštę komandas: susilpnėjo, sustiprėjo, išliko tokia pati. Atsakyti į šį klausimą, aišku, reikės laiko, bet vienas iš labiausiai į akis krentančių dalykų, kad šiemetinė komanda yra aukštesnė. Visi nauji gynėjai yra aukštesni už buvusius, Laurynas Birutis irgi yra toks aukštas, kokio pernai komandoje nebuvo. Kiek tas ūgis keičia komandą?

– Skirtingai. Aišku, tas ūgis labai prisidėjo su Leo atėjimu. Jis yra vienas aukščiausių, jeigu ne aukščiausias įžaidėjas Europoje. Kažkoks pranašumas su tuo bus. Bet vėlgi – reikia, kad Leo atsigautų, įeitų į sistemą. Tikimės, kad jis gali būti toks, koks buvo. O buvo elitinio klubo žaidėjas. Taip, jam kažkur nesisekė, bet mes galvojame, kad visos jo bėdos prasidėjo nuo absoliučiai blogos sėkmės, o ne kažkokių chroniškų problemų. Viskas prasidėjo nuo to smūgio Rygoje. Su Leo esame pažįstami daug metų, palaikome ryšį, ir mes, ir žaidėjai, ir žinome, kuo jis gyvena. Taip, jis dabar nepasiruošęs, bet jis yra skirtingas nuo Nate’o. Iš pradžių nebuvau tuo įsitikinęs, bet pamatėme, kad reikia daugiau organizacijos, nes Nate’as gali lengvai primesti taškų.

Dėl Biručio – taip, jis duos naudos. Prisiminkime, koks buvo jo kelias: „Žalgirio“ dubleriai, kiti metai – „Šiauliai“, dabar – Eurolyga. Tokie šuoliai taip lengvai nesidaro. Arba turi būti kažkokie super talentai, o tokių mes neturime.

Reikia prisitaikyti, čia toks dvipusis eismas – ir man reikia suprasti, ir jiems. Šiandien ryte (antradienį) po „Ryto“ rungtynių pamatėme, kad mes dar nesuprantame, ką gali duoti kai kurie žaidėjai. Yra (mano) idėjos, bet gal tos idėjos blogos? Reikia pokalbių, kad žaidėjas pats pasakytų: noriu, kad mane išnaudotumėte šioje situacijoje. Ir tada stengsimės jį išnaudoti.

Nuotr. BNS

– Aš labai norėčiau, kad jis ateitų ir pasakytų, nes gal kaip treneris kažko nematai. Jis turi ateiti ir pasakyti: jūs man duodate žaisti šitoje pusėje, man čia nepatinka, aš turiu eiti į kitą pusę. Jeigu jam nepatinka, jis turi eiti į kitą pusę, čia kalbos nėra.

– Gal yra kažkurie aktyvesni žaidėjai, kurie labiau dėl to pasisako?

– Tie, kurie daugiau savimi pasitiki ir žino trenerio mentalitetą, ateina be problemų. Vyresni žaidėjai ateina dar daugiau. Jankūnas šiandien atėjo ir prašė paankstinti vakarines treniruotes.

– Kodėl?

– Nes po treniruotės mieste nebegauna vakarienės, Kaune viskas labai greitai užsidaro (juokiasi). Sakiau, kad šią savaitę negaliu, bet paskui stengsimės. Vyresni žino, kad gali bet ko prašyti, tik viskas turi būti tvarkos ribose ir komandos kontekste.

– Prie ūgio temos dar sugrįžtant – savaitgalio rungtynėse su „Rytu“ matėme, kad vienu metu Antanas Kavaliauskas žaidė su Laurynu Biručiu. Ar tai yra tam tikra idėja, kuri ir sezono metu bus bandoma?

– Taip, Antanas šiais metais turi nemažai žaisti ketvirtu numeriu. Vis dėlto atidavėme Gytį, kuris buvo trečias ketvirtas numeris. Antanas gali čia žaisti. Priekinėje linijoje žais Brandonas-Antanas ir Birutis-Antanas. Tai turi gerai atrodyti, juo labiau, kad jis gali pataikyti, priima gerus sprendimus su kamuoliu toliau nuo krepšio, gerai perduoda kamuolį iš baudos aikštelės viršaus. Pernai jau sezono pabaigoje kažkiek žaidė ketvirtu numeriu ir pamatėme, kad visai gerai gaunasi. Man kaip treneriui labai svarbu turėti žaidėjus, galinčius žaisti per dvi ar tris pozicijas.

– Pernai kalbėjote, kad Antanui reikia duoti daugiau atakuoti iš toli, nes jis labai ties tuo dirba. Ar jį matysime dažniau metantį iš vidutinių nuotolių?

– Su metimu niekada nebuvo problemų. Žinote, čia ir yra fanų skirtumas – jie ir jauni žaidėjai pirmiausia žiūri į pirmą pasirinkimą. Gavau kamuolį – tai galiu mesti. Protingi žaidėjai moka atskirti – ar tai geras metimas, ar už dviejų sekundžių bus puikus metimas. Mano, kaip trenerio, darbas yra išgauti puikų metimą, o ne tik gerą. Tai procentų žaidimas.

– Sakėte, kad pernai reikėdavo riboti Brandono Davieso energiją, neleisti jam visko, ką jis norėtų padaryti. Ar šiemet bus panašiai, ar reikės ir toliau jį riboti?

– Kol kas jis lygiai toks pat kaip pernai – begalinis noras, begalinė energija. Ir dar šiais metais prisidėjo Marius su Thomasu. Brandoną reikia spausti kuo daugiau į rėmus, nes iš tų rėmų vis išeina. Jis nori būti visur. Bet jis turi būti konkrečioje vietoje, kad nemaišytų kitiems keturiems. Aišku, šiais metais jam lengviau, jis žino sistemą, žino, ko iš jo norime, ir manau, tai ateis greičiau. Po vasaros jaučiasi didžiulis noras.

– Daviesą vasarą matėme turnyre Amerikoje metantį tritaškius. Ar tai yra kažkas, kas kažkada jam bus leidžiama „Žalgiryje“?

– Nemanau, kad tokia bus jo rolė. Gal išsimes vieną kitą (tritaškį), bet aukštų prašome, kad žiūrėtų į krepšį iš 5-6 metrų. Jie visi gali tai daryti. Jeigu penktoje pozicijoje turime 4 žaidėjus, tai jie absoliučiai visi gali pataikyti iš 5-6 metrų.

– Eurolygos startas jau penktadienį. Kiek jau džiugu dėl to, kas pasiekta, ir kiek neramu dėl to, kas nepasiekta?

– Visada neramu. Matau, kad kiekvienais metais neramu, bet manau, kad už 20 metų bus lygiai tas pats. Manau, visiems neramu ir visi nežino, ko laukti. Arenoje beveik nežaidėme, tik vienas rungtynes su Pasvaliu prieš 2-3 savaites. Ir tos pirmos rungtynės būna specifinės: visi išsigandę, ateis daug žiūrovų. Labai svarbu susikoncentruoti į detales, kurios mūsų sisteminiame krepšinyje labai daug lemia. Ir bandyti atlikti savo darbą. Iš tų pirmų rungtynių nei daug išloši, nei praloši, bet taškas, aišku, yra svarbus.

– Pernai pirmas kelias savaites Eurolygoje atrodė, kad daugiau pasitikėjote tais žaidėjais, kurie geriau pažinojo sistemą – Jankūnu, Pangosu, o kiti įsibėgėjo vėliau. Ar kažko panašaus galima tikėtis ir šiemet?

– Galima, aišku. Galvoju, kiekvienas treneris daro panašiai. Čia yra pasitikėjimo faktorius – jeigu esi su kai kuriais vyrais praėjęs, daugiau mažiau žinai, ką iš jų gausi. Su naujokais yra procesas. Iš kitos pusės Marius jau įrodė, kad gali labai gerai žaisti ketvirtus kėlinius. Kitų dar laukiame, pažiūrėsime. Bet žinote, kiekviena situacija, kiekvienos rungtynės yra nauja istorija ir reikia stengtis reaguoti į viską kitaip.