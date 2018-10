„Ryto“ gretose – Čempionų lygoje triumfavęs buvęs NBA gynėjas

Mantas

Dar vienas begalvis logano stiliausDDD. Jau is sutono galima buvo zvengti kai tas be jegos daugiau nieko neturi o ypac smegenu. Gerai kad Saras tokiu begalviu neima. Neveltui raudona meslo kruva metai is metu tik degraduoja.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt