„BasketNews.lt“ Eurolygos klubų reitingas: „Žalgiris“ – aštuonete

Laukiamiausias Europos krepšinio turnyras startuoja šį vakarą. 16 stipriausių Senojo žemyno komandų pradės kovas Eurolygoje, o tarp jų – ir praėjusio sezono didžiausia staigmena tapęs Kauno „Žalgiris“.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ jau 13-ąjį sezoną paeiliui pristato Eurolygos klubų reitingą. Tai – subjektyvi nuomonė apie komandų pajėgumus, o pirmasis sezono reitingas sudaromas įvertinant komandų pokyčius per vasarą ir jų galimybes sezono pradžioje.

1. Madrido „Real“. Praėjęs sezonas: 24-12, čempionai.

„Real“ gins čempionų titulą Nuotr. Sputnik – Scanpix

Luka Dončičiaus nebėra, tačiau po traumos grįžęs Sergio Llullas sezoną pradeda pailsėjęs ir visiškai atsigavęs, o Facundo Campazzo išlieka bene labiausiai žavinčiu mažyliu Eurolygoje. Galite būti tikri, kad ši gynėjų pora bus galvos skausmu kiekvienai varžovei. Po krepšiu galingai sezoną Ispanijoje pradėjo Walteris Tavaresas – dar vienas netradicinis, milžiniškas 220 cm ūgio žaidėjas. „Real“ yra praėjusio sezono čempionai ir laikausi tradicijos nugalėtojus prieš sezoną reitinguoti kaip stipriausią lygos komandą.

2. Stambulo „Fenerbahče“. Praėjęs sezonas: 25-11, pralaimėjo finale

Trijų pastarųjų Eurolygos finalų dalyvė šį tarpsezonį praktiškai nesikeitė. Komandą papildė vos du krepšininkai (Joffrey Lauvergne ir Tyleris Ennisas) ir legendinis Željko Obradovičius turi visus įrankius mažų mažiausiai pakartoti praėjusio sezono rezultatą.

3. Maskvos CSKA. Praėjęs sezonas: 27-9, ketvirtoji vieta.

Pavojinga kaip visada, CSKA išsaugojo bene grėsmingiausią gynėjų liniją Europoje (Nando De Colo ir Sergio Rodriguezas) bei prie jos dar pridėjo Danielį Hackettą. Visgi tikra sezono žvaigžde gali tapti Willas Clyburnas, jau praėjusį sezoną, savo pirmąjį CSKA, žaidęs daugiausiai komandoje. Sezonas patirties tik pridės pasitikėjimo vienam įdomiausių talentų Eurolygoje. Tiesą pasakius, trečioji vieta šiame reitinge atrodo kaip didelis nuvertinimas šiai ekipai, tačiau pirmos trys reitingo ekipos atrodo puse galvos aukštesnės už artimiausias persekiotojas.

4. Vitorijos „Baskonia“. Praėjęs sezonas: 17-17, iškrito ketvirtfinalyje.

Treneris Pedro Martinezas sieks atvesti komandą į Vitorijoje vyksiantį finalo ketvertą Nuotr. Sputnik – Scanpix

Treniruojami Pedro Martinezo, Vitorijos krepšininkai praėjusiame reguliariajame sezone laimėjo 16 iš 26 rungtynių, įskaitant 6 paeiliui pergales sezono pabaigoje. Šį kartą treneris darbus klube pradeda nuo pirmųjų sezono rungtynių ir „Baskonia“ bus rimta pretendentė į jų arenoje vyksiančias finalo ketverto varžybas.

5. Atėnų „Panathinaikos“. Praėjęs sezonas: 20-14, iškrito ketvirtfinalyje.

„Panathinaikos“ pasipildė 6 naujais žaidėjais, o įdomiausiai atrodo 35-erių Keitho Langfordo pridėjimas į gynėjų liniją greta Nicko Calatheso bei 36 metų Stephane’o Lasmes susigrąžinimas į komandą po keturių sezonų pertraukos. „Pao“ turės vieną labiausiai patyrusių dvyliktukų Eurolygoje ir vėl pretenduos į aukščiausias pozicijas.

6. Pirėjo „Olympiakos“. Praėjęs sezonas: 20-14, iškrito ketvirtfinalyje.

Davidas Blattas perėmė komandą, kuri turi tvirtą, ne vieną kovą praėjusį pagrindą su Vassiliu Spanouliu bei Georgu Printeziu priešakyje, ir aplipdė ją keliais intriguojančiais krepšininkais, kaip Janis Timma, Axelis Toupane’as bei Nigelas Williamsas-Gossas. Įdomiausia bus stebėti, kaip klostysis trenerio ir Vassilio Spanoulio santykiai. 36 metų veterano saulė leidžiasi ir tai, ar jis sutiks priimti mažesnį vaidmenį, gali lemti „Olympiakos“ sėkmę.

7. Kauno „Žalgiris“. Praėjęs sezonas: 22-14, 3-oji vieta Eurolygoje

„Žalgiris“ per vasarą išsaugojo savo solidžią priekinę liniją Nuotr. Fotodiena.lt/J.Auškelis

Taip, Kevino Pangoso praradimas yra didelis, tačiau apskritai „Žalgiris“ po praėjusio sezono nepasikeitė taip stipriai, kaip buvo galima bijoti po tokio sėkmingo pasirodymo. Išsaugota visa priekinė linija ir prie jos dar prijungtas jaunasis Laurynas Birutis, o antrojoje linijoje absoliučiai visi krepšininkai gali keistis ginamaisiais, taip sukeliant galvos skausmą visiems varžovams. „Žalgiris“ pirmą kartą šio reitingo istorijoje sezoną pasitinka būdamas „Top-8“ komanda.

8. Maskvos srities „Chimki“. Praėjęs sezonas: 17-17, iškrito ketvirtfinalyje.

Aleksejus Švedas jau pernai įrodė, kad vienas pats gali laimėti rungtynes Eurolygoje. Jis išlieka pavojingiausiu Eurolygos metiku, o treneris Georgios Bartzokas pasistengs, kad „Chimki“ gynyba ir vėl būtų elitinė.

9. „Barcelona“. Praėjęs sezonas: 11-19, 13-oji vieta Eurolygoje.

„Barcelona“ pradeda naują etapą. 20 sezonų komandoje rungtyniavęs rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Juanas Carlosas Navarro baigė karjerą ir komandai reikės naujo vedlio. Tokiu, bent jau trumpuoju laikotarpiu, gali tapti Kevinas Pangosas, pernai sužaidęs geriausią karjeros sezoną „Žalgiryje“ ir tapęs pagrindiniu „Barcelonos“ įžaidėju. „Barca“ turi intriguojančių krepšininkų, o treneriu praėjusio sezono viduryje tapęs Svetislavas Pešičius stabilizavo klubo kursą. Visgi jis yra be konkurencijos vyriausias Eurolygos treneris (69 metai) ir šį sezoną turės įrodyti, kad neatsilieka nuo jaunesnių ir progresyvesnių strategų.

10. Tel Avivo „Maccabi“. Praėjęs sezonas: 13-17, 10-oji vieta Eurolygoje.

Europos taurės MVP Scottie Wilbekinas persikėlė į „Maccabi“ Nuotr. Sputnik – Scanpix

„Maccabi“ liko ištikima sau ir suformavo labiausiai amerikietišką komandą Eurolygoje. Visgi du iš NBA atvykstantys naujokai (Johnny O’Bryantas ir Tarikas Blackas) apskritai nežino, ką reiškia Europos krepšinis, o kiti du (Kendrickas Ray ir Angelo Caloiaro) nėra žaidę Eurolygoje. Taip, Europos taurės MVP Scottie Wilbekinas yra rimtas pastiprinimas, tačiau „Maccabi“ gali prireikti laiko įsibėgėti.

11. Miuncheno „Bayern“. Praėjęs sezonas: Europos taurės pusfinalis (16-5).

Simpatiška serbiška komanda, kuri į Eurolygą sugrįžta po poros sezonų pertraukos. Prie trenerio vairo liko buvęs „Crvena Zvezda“ strategas Dejanas Radončičius, komandoje yra dar du tos pačios komandos auklėtiniai Nemanja Dangubičius ir Stefanas Jovičius, bei „Partizan“ auklėtinis Vladimiras Lučičius. Bavarijos žemėje šį sezoną gali būti užfiksuota ne viena staigmena.

12. Milano „AX Armani Exchange“. Praėjęs sezonas: 10-20, 15-oji vieta Eurolygoje.

Milano klubo sezono šūkis sako „We, not me“ („Mes, ne aš“), bet kiek kamuolių gali reikėti komandai, kurios gynėjų linijoje rungtyniauja Nemanja Nedovičius, Mike’as Jamesas ir Amedeo Della Valle? Dviejų? Trijų? Prie to pridėkime tai, kad „AX Armani Exchange“ vėl turi per daug legionierių, todėl kažką turės vis neregistruoti Italijos lygoje, ir gauname potencialiai tą patį blogą mišinį, kuris nežavėjo praėjusį sezoną.

13. Stambulo „Anadolu Efes“. Praėjęs sezonas: 7-23, 16-oji vieta Eurolygoje.

Ar Erginas Atamanas ras bendrą kalbą su auklėtiniais? Nuotr. Sputnik – Scanpix

Ką pirmiausia išsiderėjo naujai susikūrusi Eurolygos žaidėjų asociacija? Kad treniruotė negalėtų vykti anksčiau nei po mačo praėjus 12 valandų. Ši taisyklė galėjo būti pavadinta tiesiog Ergino Atamano vardu – jis savo auklėtinius praėjusį sezoną versdavo treniruotis nuo ankstyvo ryto, taip bausdamas juos už pralaimėjimus. Šis treneris per visą savo karjerą Eurolygoje (10 sezonų) vos du kartus sezone laimėjo bent 50 proc. rungtynių, o šį dešimtmetį jo rezultatas yra tiesiog tragiškas: 34-65.

14. Podgoricos „Budučnost“. Praėjęs sezonas: Europos taurės ketvirtfinalis (9-9).

Aleksandaras Džikičius grįžta į Eurolygą, paskutinį kartą čia trumpai (vienas rungtynes) dirbęs su Vilniaus „Lietuvos rytu“ 2012-2013 m. sezone. Jo komanda suburta tipiniu Balkanų kraštų modeliu – greta vietinių krepšininkų žais vos 3 legionieriai – ir galite būti tikri, kad ši ekipa kovos kaip už tėvynę.

15. Las Palmo „Gran Canaria“. Praėjęs sezonas: Europos taurės ketvirtfinalis (9-9).

Sunkiausiai pasiekiamas Eurolygos taškas šį sezoną problemų turės ne tik dėl sudėtingų kelionių. Komandoje yra vos 4 Eurolygos patirties turintys žaidėjai, o treneris Salva Maldonaldo ne tik nėra dirbęs Eurolygoje, bet ir pastarąjį dešimtmetį netreniravo jokios Europos taurės komandos. Tokių varžybų patirties trūkumas šiai komandai kaip reikiant kirs per laimėjimų skiltį.

16. Stambulo „Daruššafaka“. Praėjęs sezonas: Europos taurės čempionai (19-3).

Dar vienas Eurolygoje debiutuojantis treneris (Ahmetas Čaki) ir komanda, kuri stipriai susilpnėjo po praėjusio sezono. Laimėjusi Europos taurės varžybas, „Daruššafaka“ prarado vyriausiąjį trenerį (Davidą Blattą), naudingiausią žaidėją (Scottie Wilbekiną) ir praktiškai visą likusią komandą. Iš praėjusio sezono liko vos 5 krepšininkai, iš kurių 4 yra vietiniai turkai, neturėję svaraus vaidmens. „Daruššafaka“ laukia labai sudėtingas sezonas.