NBA grįžta: nauja Valančiūno rolė, LeBrono „Lakers“ ir kitos artėjančio sezono intrigos

Nuotr.: Reuters, AP-Scanpix

Nuotr. Reuters, AP-Scanpix

Laukimas beveik baigėsi ir Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujasis sezonas jau visai čia pat. Skambūs perėjimai, stipri naujokų birža ir pasikeitusios jėgos Rytų bei Vakarų konferencijose žada kaip niekada įdomų sezoną.

Tinklalapio „BasketNews.lt“ žurnalistas Edvinas Jablonskis pateikia bei siūlo apžvelgti įdomiausias artėjančio sezono intrigas.

Nauja Jono Valančiūno rolė

Šiųmetinė Toronto „Raptors“ sudėtis bei trenerių štabas gali padėti Jonui Valančiūnui atsiskleisti visu gražumu. Vyriausiasis „Raptors“ treneris Nickas Nurse‘as ne kartą gyrė lietuvį bei dar prieš prasidedant pasiruošimo etapui jam žadėjo nemažą rolę komandoje.

„Vis dar tikiu JV, – liepos mėnesį sakė Nurse‘as. – Manau, jog praėjusį sezoną jis padarė didžiausią žingsnį į priekį. Nežinau, ar jo statistika buvo ženkliai geresnė, nemanau, kad buvo, bet žvelgiant apskritai, jautėmės geriau, kai jis buvo aikštėje.“

Vis tik ta rolė, tikėtina, bus kylant nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Apie galimas rokiruotes startinėje sudėtyje buvo užsiminęs ir pats „Raptors“ strategas.

„Galbūt kartais Serge‘as (Ibaka) pasistums į penktąją poziciją ir JV rungtynių startiniame penkete nepradės, – samprotavo specialistas. – Galbūt kitas rungtynes pradės OG (Anunoby), o Serge‘as žais ketvirtoje pozicijoje.“

Apie tai byloja ir ikisezoninės rungtynės. Valančiūnas prieš artėjantį sezoną sužaidė keturis mačus ir tik vieną iš jų pradėjo startinėje sudėtyje. Nurse‘as dažniausiai rinkdavosi žemesnį penketą, kuriame penktąją poziciją užimdavo Serge'as Ibaka, o ketvirtojoje išbandė Pascalį Siakamą, C.J. Milesą ir OG Anunoby.

Lietuvis pasiruošimo etape aikštėje vidutiniškai praleido po 19 minučių, per kurias rinko po 13 taškų ir atkovojo po 7,5 kamuolio. Geriausias rungtynes Valančiūnas sužaidė su Jutos „Jazz“ ekipa, į kurios krepšį įmetė 18 taškų bei „Raptors“ gretose buvo rezultatyviausias. Būtent šiame susitikime aukštaūgis ant parketo žengė nuo pirmųjų minučių, tačiau tuo pačiu „Raptors“ patyrė ir vienintelį pralaimėjimą pasiruošimo etape.

Vis tik dramatizuoti nereikėtų. Kilimas nuo atsarginių žaidėjų suolelio į gerą gali išeiti tiek pačiam Valančiūnui, tiek „Raptors“. Toronto ekipa startinėje sudėtyje turės pakankamai talento užpulti, pagrindiniais puolimo lyderiais turėtų būti Kawhi Leonardas ir Kyle'as Lowry, o be jų savo dalį turės gauti Anunoby ir kiti.

Tai reikštų, jog JV ir vėl užimtų paprasto pagalbinio žaidėjo rolę. Valančiūną pastūmus į antrąjį penketuką, „Raptors“ atsiveria naujos galimybės. Lietuvis sulauktų daugiau galimybių atakuoti ir praplėstų savo ekipos puolimą. Tuo metu gynyboje jam sėkmingai talkintų Gregas Monroe, Ibaka arba Siakamas.

Praėjusiame sezone uteniškis vidutiniškai ant parketo praleido mažiausiai laiko savo karjeroje (po 22,4 minutės). Nepaisant to, vidurio puolėjas sužaidė vieną rezultatyviausių sezonų (vid. po 12,7 taško) ir, jeigu Nurse‘as parodys žadėtą pasitikėjimą, galbūt, galima kalbėti ir apie dvigubo dublio vidurkius. Šis rodiklis Valančiūnui būtų pirmas jo karjeroje per šešerius lygoje praleistus metus.

Kas iškovos MVP apdovanojimą?

Pastarųjų sezonų eigoje didelių klausimų dėl nugalėtojų nebūdavo. 2015-2016 m. sezone Stephenas Curry pataikė 402 tritaškius ir pagerino šio rodiklio rekordą bei tapo pirmuoju ir vieninteliu MVP rinkimuose surinkusiu visus balsus. Kitąmet Russellas Westbrookas po 55 metų pertraukos fiksavo trigubo dublio statistikos rodiklius, o pernai Jameso Hardeno užsikūrusi puolimo mašina taip pat įtikino daugumą.

Prieš šį sezoną lažybininkai pagrindiniu favoritu laiko LeBroną Jamesą, o tokiam spėjimui racijos yra. Rytų konferencijoje beveik dešimtmetį dominavęs LeBronas paliko komforto zoną ir persikėlė į Vakarų konferenciją, kurioje prabangos ilsėtis ar žaisti mažesniais krūviais veikiausiai neturės.

Šie veiksniai tik dar labiau padidins Jameso galimybes turėti itin solidžią statistiką, tačiau vien jos veikiausiai nepakaks. Net neabejojama, jog ekspertai atsižvelgs ir į Los Andželo „Lakers“ rezultatus, o jeigu jie bus pakankamai geri ar netgi viršijantys lūkesčius, 33-ejų metų puolėjo šansai nuo to tik padidės.

Kitas itin realus kandidatas – Naujojo Orleano „Pelicans“ lyderis Anthony Davisas. Išvykus DeMarcusui Cousinsui, didžioji našta vėl kris ant Daviso pečių. Vis tik, kaip ir LeBronas, „Pelicans“ puolėjas turės demonstruoti ne tik puikius asmeninius rodiklius. Per pastaruosius dešimt metų beveik visų MVP nugalėtojų komandos reguliariajame sezone užimdavo 1-2 vietas. Vienintelė išimtis – Westbrookas, kurio vedama „Thunder“ finišavo šeštoje Vakarų konferencijos vietoje.

Sezonas Žaidėjas Komanda Komandos rezultatas

(vieta) 2008-09 m. LeBronas Jamesas Klivlando „Cavaliers“ 66-16 (1) 2009-10 m. LeBronas Jamesas Klivlando „Cavaliers“ 61-21 (1) 2010-11 m. Derrickas Rose'as Čikagos „Bulls“ 62-20 (1) 2011-12 m. LeBronas Jamesas Majamio „Heat“ 46-20 (2) 2012-13 m. LeBronas Jamesas Majamio „Heat“ 66-16 (1) 2013-14 m. Kevinas Durantas Oklahomos „Thunder“ 59-23 (2) 2014-15 m. Stephenas Curry „Golden State Warriors“ 67-15 (1) 2015-16 m. Stephenas Curry „Golden State Warriors“ 73-9 (1) 2016-17 m. Russellas Westbrookas Oklahomos „Thunder“ 47-35 (6) 2017-18 m. Jamesas Hardenas Hjustono „Rockets“ 65-17 (1)

Taigi, tikėtina, jog Davisui, norint iškovoti pirmąjį MVP apdovanojimą, su „Pelicans“ patekti į atkrintimąsias gali ir nepakakti. Vis tik pats krepšininkas prieš artėjantį sezono nesikuklino.

Kalbėdamas apie geriausią žaidėją lygoje, Davisas teigė: „LeBronas ir Durantas yra puikūs žaidėjai, tačiau aš į rungtynes įnešu kažką unikalaus. Mano žaidimas nuo jų skiriasi ir aš esu naudingas abiejose aikštės pusėse. Esu kandidatas į MVP ir geriausiai besiginančio krepšininko apdovanojimus, taigi todėl manau, kad geriausio žaidėjo sąraše mano vardas turėtų būti viršūnėje“.

Tarp pretendentų – taip pat ir Kevinas Durantas. Kaip bebūtų, jis vis dar žaidžia geriausioje lygos komandoje, o tai, jog jis gali būti kertinis krepšininkas žvaigždžių perpildytoje ekipoje, įrodo ir du NBA finalų MVP apdovanojimai. Be jokios abejonės, nederėtų nurašyti ir pastarųjų nugalėtojų. Curry nerodo jokių regresavimo ženklų, o Hardenas ir toliau grieš pirmuoju smuiku konkurencingoje „Rockets“ komandoje.

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

Kalbant apie Rytų konferencijos pretendentus, jų bene didžiausias koziris yra Jameso išvykimas. „Lakers“ naujokas Rytuose dominavo aštuonerius metus paeiliui ir pagaliau išaušo diena, kuomet nugalėtojų soste matysime kitą veidą.

Labiausiai tikėtina, jog rimčiausias galimybes turės Toronto „Raptors“ naujokas Leonardas, Bostono „Celtics“ įžaidėjas Kyrie Irvingas bei Filadelfijos „76ers“ centras Joelis Embiidas.

Norint triumfuoti, Leonardas privalės įrodyti, jog yra visiškai atsigavęs po traumos ir pastarieji metai tebuvo atsitiktinumas, Irvingui teks labiausiai išsiskirti iš itin pajėgios Brado Stevenso kariaunos, o Embiidas turės išlikti sveikas bei nuvesti „76ers“ į pirmąją vietą Rytų konferencijoje.

Vis tik įvykdžius net ir šiuos reikalavimus, tikėtina, kad nė vienas iš minėtųjų krepšininkų nelaimės, mat visi jie gali būti užgožti Vakarų konferencijos žvaigždžių, o itin nukraujavę Rytai taip pat neprideda šansų šiems žaidėjams.

LeBronas Jamesas ir Los Andželo „Lakers“

Los Andželo „Lakers“ šią vasarą prisiviliojo geidžiamiausią krepšininką laisvųjų agentų rinkoje, o kartu su LeBrono atvykimu išaugo ir Kalifornijos klubo lūkesčiai.

Žvelgiant iš paties krepšininko perspektyvos, toks pasirinkimas nėra sunkiai suvokiamas. Nors „Lakers“ pastaraisiais metais nepriklauso NBA elitui, ši komanda be jokios abejonės yra legendinė, o atstovavimas jai palieka garbės jausmą. „Warriors“ dominavimas veikiausiai tęsis toliau, taigi ir galimybės iškovoti dar vieną žiedą lieka praktiškai nepažeistos.

Nepaisant to, jog Jamesas persikėlė į kur kas konkurencingesnę Vakarų konferenciją, spaudimo jam nuo to padidėti neturėtų. Kad ir kaip aukštai būtų iškelta „Lakers“ kartelė, niekas iš šios komandos čempionų žiedų nesitiki. Daugumai veikiausiai pakaktų patekimo į atkrintamąsias, ką ši komanda padaryti yra tikrai pajėgi. O jei „Lakers“ vis tik pavyktų iššokti aukščiau bambos ir pasiekti Vakarų konferencijos finalą, dauguma laurų keliautų Jamesui. Taigi, dabartinė „Lakers“ naujoko situacija yra be realaus pralaimėjimo.

Be to, Los Andželo priemiestyje yra įsikūrusi Jamesui priklausanti TV kūrybos kompanija „SpringHill Entertainment“, o visai neseniai buvo patvirtinta, jog ateityje bus pradėtas kurti filmas „Kosminis krepšinis 2“, kas Jamesui atvers galimybę nerti į Holivudo nišą. Galų gale, Los Andželas garsėja prestižinėmis mokymosi įstaigomis, kas yra itin aktualu krepšininko šeimai.

Los Andželo rinka taip pat yra viena didžiausių visoje JAV, o „Lakers“ vardas – vienas žinomiausių visame pasaulyje. Labai tikėtina, jog Jameso marškinėlių ir sportinių batelių pardavimai šoks į neregėtas aukštumas, kas atletui sugeneruos papildomų pajamų.

Galima drąsiai teigti, jog Jamesas ypač gerai pasvėrė asmeninės karjeros, verslo perspektyvos bei šeimos gerovės sritis ir veikiausiai priėmė geriausią įmanomą sprendimą.

Kalbant apie „Lakers“ ir klubo vasaros darbus, ekipai galima rašyti itin gerą pažymį. Didžiąją dalį dėmesio sutraukęs LeBronas šešėlyje paliko tokių krepšininkų kaip Lance‘o Stephensono, JaVale‘o McGee, Rajono Rondo ir Michaelo Beasley atvykimus.

JAV šis kvartetas jau gavo memų komandos pravardę, tačiau apsigauti nereikėtų. Nors visi šie krepšininkai išsiskiria spalvinga karjera, suvieniję jėgas su Jamesu jie gali atsiskleisti gražiausiomis spalvomis. Pridėjus jaunąjį Lonzo Ballo, Kyle‘o Kuzmos ir Brandono Ingramo branduolį, turime ganėtinai solidžią 7-9 krepšininkų rotaciją. Pamiršti nereikėtų ir naujoko Sviatoslavo Michailiuko, kuris pastarajame FIBA atrankos į pasaulio čempionatą lange buvo vienas Ukrainos rinktinės lyderių.

Verta išskirti ir tai, jog „Lakers“ su minėtaisiais Rondo, McGee, Stephensonu ir Beasley sudarė vienerių metų sutartis. Tokia strategija turi bent du privalumus. Pirma, „Lakers“ artėjančią vasarą vėl disponuos solidžia suma algų kepurėje, kurios turėtų pakakti dar vienam paties aukščiausio kalibro krepšininkui. Antra, visi šie krepšininkai privalės įrodinėti savo vertę ir motyvacijos jiems tikrai netrūks, kas, be abejo, padės siekti kaip įmanoma aukštesnių tikslų.

„Lakers“ subūrė superžvaigždės, patyrusių veteranų ir pirmuosius žingsnius stipriausioje pasaulio lygoje žengiančių krepšininkų kolektyvą, kurį sulipdyti bandys Steve‘o Kerro stovykloje stažavęsis jaunas ir perspektyvus specialistas Luke‘as Waltonas. Neabejoju, jog „Lakers“ artėjančiame sezone bus viena įdomiausių komandų visoje lygoje.

Domanto Sabonio perspektyvos

Domantas Sabonis prieš prasidedant praėjusiam sezonui buvo išmainytas į Indianos „Pacers“, kur rado savo vietą bei atsiskleidė visu gražumu.

211 cm puolėjas nemažą dalį vasaros darbavosi su komandos draugu Mylesu Turneriu ir tobulino savo fizinę kondiciją. Sabonis atskleidė, jog stengėsi tapti lieknesnis ir greitesnis bei yra įsitikinęs, jog ginantis artėjančiame sezone jam pakaks vieno žingsnio nueiti tokią pačią distanciją, kurią pernai padengdavo dėdamas du.

Puolėjas taip pat teigė, jog nori mesti daugiau tritaškių ir taip suteikti daugiau galimybių po krepšiu Turneriui. Praėjusiame sezone jis išmetė 44 tolimus metimus, iš kurių tikslą pasiekė 14 (32 proc. taiklumas).

Gerosios Domanto savybės mums puikiai žinomos: puolėjas pasižymi geru žaidimu pikenrolo situacijose, solidžia kova dėl atšokusių kamuolių bei aukštaūgiams pavydėtinu aikštės matymu ir gebėjimu atlikti perdavimus.

Kalbant apie „Pacers“ sudėtį, ji Saboniui išliko palanki. Ekipoje ir toliau rungtyniaus lyderis Victoras Oladipo, kamuolio judėjimą propaguojantis Josephas bei jau minėtasis partneris baudos aikštelėje Turneris.

Vienintele netektimi galima vadinti Stephensono išvykimą, su kuriuo Sabonis turėjo gerą tarpusavio ryšį. Lietuvio statistika pasiruošimo etape žada daug: per rungtynes puolėjas vidutiniškai rinko po 15,3 taško, atkovojo po 11,8 kamuolio ir atliko po 2,5 rezultatyvaus perdavimo.

Metų naujokas

Pretendentų iškovoti šį apdovanojimą artėjančiame sezone bus apstu. Itin pajėgi naujokų birža pateikė bent kelis solidžius krepšininkus, kurie sėkmingai įsiliejo jau ikisezoninėse rungtynėse.

Vienas favoritų, be abejo, yra Luka Dončičius. Nors už Atlanto į slovėno galimybes žiūrima kiek skeptiškai, tačiau skirtingai nei JAV, Europos krepšinio aistruoliai puikiai žino, ką sugeba šis slovėnų vunderkindas, o Eurolygos MVP apdovanojimas buvo geriausias to atspindys.

Dončičius taip pat pripranta prie sau kiek neįprastos rolės, mat „Mavericks“ strategas Rickas Carlisle‘as laikosi duoto žodžio ir slovėną leidžia į sunkiojo krašto puolėjo poziciją. Vis tik perėjimas, panašu, nebus sudėtingas, nes pagrindinė šio ėjimo esmė yra išplėsti perimetrą, o Dončičiui leidžiama žaisti jam parankų žaidimą.

Tą byloja ir statistika pasiruošimo etape – jaunasis talentas per rungtynes rinko po 15 taškų, atkovojo po 5 kamuolius ir atliko po 2,8 rezultatyvaus perdavimo. Palyginimui, praėjusį sezoną Eurolygoje jis turėjo 16 taškų, 4,8 atkovoto kamuolio ir 4,3 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Bene pagrindiniu Dončičiaus konkurentu turėtų būti Fynikso „Suns“ vidurio puolėjas Deandre Aytonas. Iš rikiuotės iškritus Devinui Bookeriui, Aytonas tapo pagrindine „Suns“ puolimo ašimi ir krepšininkas susiklosčiusią situaciją išnaudoja puikiai – ikisezoninėse rungtynėse jis pelnė po 18,2 taško ir atkovojo po 10 kamuolių.

Greitas ir mobilus 216 cm ūgio Aytonas didžiąją žaidimo dalį mėgsta būti arčiau krepšio, tačiau taip pat turi švelnų metimą bei gali sėkmingai atakuoti ir iš vidutinio nuotolio. Puolėjo gynybiniais sugebėjimai yra didžiausias jo Achilo kulnas, tačiau jis yra puikus kovotojas dėl kamuolių, o „Suns“ sudėtyje turi gynybos ekspertą ir veteraną Tysoną Chandlerį, kuris turėtų perteikti savo patirtį jaunajam talentui.

Dar vienas dėmesio vertas krepšininkas – Atlantos „Hawks“ priklausantis Trae Youngas. Įžaidėjo vizitinė kortelė – itin tolimi metimai, o tai savo kailiu patyrė ir San Antonijaus „Spurs“ ekipa.

Perėjimo laikotarpį išgyvenantys „Hawks“ savo sudėtyje neturi jokio išreikšto lyderio ir veikiausiai ši rolė yra paruošta būtent Youngui. Įžaidėjas taip pat išsiskiria puikiu aikštės matymu ir žaidimo kūrimu. NCAA jis atstovavo ganėtinai silpnai Oklahomos universiteto komandai ir fiksavo 8,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkį. Taigi, situacija iš dalies primenanti ir dabartinę „Hawks“.

Dėmesio taip pat verti ir įspūdingais fiziniais duomenimis išsiskiriantis 213 cm ūgio ir 102 kilogramų svorio Orlando „Magic“ centras Mo Bamba, iš talentų kalvės Djuko universiteto atvykstantis ir Sakramento „Kings“ antruoju šaukimu pasirinktas Marvinas Bagley bei Memfio „Grizzlies“ priklausanti blokų mašina Jarenas Jacksonas.

Apibendrinant, Dončičius iš paminėtų kandidatų rungtyniaus pajėgiausioje komandoje, kuri taikysis į atkrintamąsias ir jeigu slovėnas sėkmingai įsitvirtins bei bus vienas ekipos lyderių, jo akcijos nugalėti kaip reikiant pakils. Vis tik akivaizdžių lyderių roles perėmę Aytonas ir Youngas savo klubuose gali turėti iš koto verčiančią statistiką, kas potencialiai taptų pagrindiniu jų argumentu.

Rytų konferencijos čempionai

Po aštuonerių metų pertraukos LeBronas į viršų nebekels Rytų konferencijos titulo. Jamesui išvykus į „Lakers“, naujos galimybės atsivers trims ekipoms – Bostono „Celtics“, Toronto „Raptors“ ir Filadelfijos „76ers“.

Praėjusį sezoną „Celtics“ viso savo potencialo parodyti negalėjo, nes sezoną dėl traumos buvo priverstas praleisti Gordonas Haywardas, o atkrintamosiose Bostono klubas vertėsi ir be Irvingo.

Vis tik šios netektys leido iškilti ir sublizgėti Jaysonui Tatumui, Jaylenui Brownui ir Terry Rozierui. Sėkmingai lyderiais turėjusius tapti Irvingą ir Haywardą pakeitusi jaunoji trijulė tik dar labiau paskatino diskusijas, ko galima bus tikėtis iš pilnos sudėties „Celtics“.

O tikėtis bus galima daug. „Keltams“ vis dar vadovaus vienas iš trijų geriausių NBA lygos specialistų Bradas Stevensas, komandos sudėtis per vasarą drastiškai nepasikeitė ir ši kompanija pradės savo antrąjį sezoną. Bostono ekipa taip pat gali pasigirti ir ilgu atsarginių žaidėjų suoleliu, taigi „Celtics“ turėtų būti itin kietas riešutas ne tik Rytų konferencijos komandoms, bet ir visiems NBA klubams.

Toronto „Raptors“ išgyveno kur kas triukšmingesnį tarpsezoninį. NBA pasaulį sudrebino San Antonijaus „Spurs“ ir Toronto „Raptors“ mainai, kurių būdu Jakobas Poeltlas ir DeMaras DeRozanas išvyko į Teksasą, o Leonardas ir Greenas susikrovė lagaminus į Kanadą.

Klubas taip pat už darbą padėkojo metų trenerio apdovanojimą atsiėmusiam Dwane‘ui Casey, kurį pakeitė ilgametis „Raptors“ asistentas Nurse‘as. Tiek pasibaigus sezonui išvykti galinčio Leonardo prisiviliojimas, tiek patirties vyriausiojo trenerio poste neturinčio Nurse‘o paskyrimas yra ganėtinai nemaža rizika, tačiau pokyčių „Raptors“ stovykloje reikėjo ir jie laukiami buvo ne pirmus metus.

Kanadiečių akcijos kovoje dėl patekimo į NBA superfinalą stipriai priklausys nuo Leonardo žaidimo kreivės. Jeigu puolėjas demonstruos iki praėjusio sezono rodytą žaidimą, „Raptors“ savo gretose veikiausiai turės geriausią konferencijos krepšininką.

Leonardui sėkmingai talkinti turėtų pastaruosius metus brandą demonstruojantis komandos senbuvis Kyle‘as Lowry, gera gynyba ir tritaškių pasiūlyti galintis Greenas bei potencialu trykštantis „Raptors“ jaunimas.

Pascalis Siakamas dar prieš prasidedant sezonui susilaukė pagyrų už pagerintą metimą iš distancijos bei papildomo greičio pridėjimą, o apie ne veltui praleistą vasarą byloja ir jo vidurkiai. Ikisezoninėse rungtynėse Siakamas vidutiniškai rinko po 12,8 taško ir atkovojo po 7,8 kamuolio.

Svarų indėlį praėjusiame sezone įnešė ir Anunoby, VanVleetas, Normanas Powellas bei Delonas Wrightas. Be jaunimo „Raptors“ savo sudėtyje turi ir laiko patikrintus pagalbinius žaidėjus – Ibaką, Milesą bei Monroe.

Šiuo metu „Raptors“ stovykloje daugiau klausimų nei atsakymų, tačiau jeigu ši kompanija ras bendrą tarpusavio ryšį, ji turės pasiūlyti itin daug.

„76ers“ šią vasarą medžiojo ryškiausius laisvuosius agentus, tačiau suirutė klubo vadovybėje ir ilgos generalinio vadybininko paieškos visus grandiozinius planus sugriovė.

Kaip bebūtų, ekipos sirgaliai pernelyg graužtis neturėtų. Pagrindiniai komandos lyderiai Joelis Embiidas ir Benas Simmonsas dar toli gražu nėra pasiekę savo karjeros piko ir turi visas galimybes demonstruoti dar geresnį žaidimą, o tą patį galima pritaikyti ir puolėjui Dario Šaričiui bei Turkijos krepšininkui Furkanui Korkmazui.

Filadelfijos ekipa taip pat šią vasarą išsaugojo ir veteraną J.J. Redicką, kurio patirtis jaunatviškumu išsiskiriančioje „76ers“ gali tapti kertine.

„76ers“ prieš artėjantį sezoną atrodo panašiai, kaip ir pernai – jauni, alkani pergalių ir norintys įrodyti save pasauliui, tačiau šiemet Bretto Browno auklėtiniai į aikštelę žengs su atkrintamųjų varžybų patirtimi bei bus pakankamai pajėgūs, jog galėtų sumaišyti kortas Rytų konferencijos favoritams.

Kurios Vakarų konferencijos komandos įšoks į atkrintamųjų traukinį?

Reguliariojo sezono pabaiga Vakarų konferencijoje pastaruosius metus būna itin karšta, o praėjęs sezonas buvo geriausias to pavyzdys. Trečiąją ir aštuntąją vietas skyrė vos dvi pergalės, o Denverio „Nuggets“ į atkrintamųjų traukinį įšoko paskutiniame reguliariojo sezono mače pranokę Minesotos „Timberwolves“.

Ne mažesnės intrigos galima tikėtis ir šiemet. Į praėjusio sezono mėsmalę drąsiai galima įtraukti LeBronu pasipildžiusią „Lakers“, o kiek atsargiau kalbėti apie Dalaso „Mavericks“ bei Memfio „Grizzlies“.

Teksaso ekipą papildė daug žadantis Dončičius, kuris dar prieš atvykdamas į JAV teigė, jog jo mintyse – tik didžiausios ambicijos.

Komandą po krepšiu taip pat sustiprino ir iš Los Andželo „Clippers“ atvykęs DeAndre Jordanas, praėjusiame sezone į komandą puikiai įsiliejo naujokas Dennisas Smithas, kuris per rungtynes rinkdavo po 15,2 taško ir buvo vienas rezultatyviausių „Mavs“ narių.

Nuotr. AFP-Scanpix

Ekipoje taip pat liko Harrisonas Barnesas bei klubo legenda Dirkas Nowitzki, kuris pirmą kartą karjeroje prie komandos pergalių bandys prisidėti kildamas nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Paminėjimo vertas ir Wesley Matthewsas, kuriam tai bus paskutiniai metai kontrakte, o tokioje situacijoje krepšininkai stengiasi įrodyti savo vertę bei dažnai pagerina žaidimą.

Tuo metu „Grizzlies“ pastarąjį sezoną kamavo traumos bei vidinės dramos. Pagrindinis įžaidėjas Mike‘as Conley praėjusiais metais sužaidė vos 12 rungtynių, o kita klubo žvaigždė Marcas Gasolis susiriejo su buvusiu vyriausiuoju treneriu Davidu Fizdale‘u.

Kaip bebūtų, Conley jau žaidė ikisezoninėse rungtynėse ir per trejas sužaistas rungtynes rinko po 17 taškų, o Fizdale‘o pareigas dar lapkričio mėnesį perėmė J.B. Bickerstaffas.

Galų gale, „Grizzlies“ šių metų naujokų biržoje ketvirtuoju šaukimu pasirinko 19-metį puolėją Jacksoną. Mičigano valstijos universiteto garbę gynęs Jacksonas pasiruošimo etape per ketverias rungtynes vidutiniškai rinko po 12,3 taško ir sugriebė po 4,8 kamuolio. Krepšininko stipriosiomis pusėmis laikoma jo gynyba, pataikymas iš tolimų distancijų, gera koordinacija bei gebėjimas atakuoti abiem rankomis.

Apibendrinant, daugumai Vakarų konferencijos komandų prireiks sėkmės. Didžiąją komandos dalį pakeitusi „Lakers“ turės kaip įmanoma greičiau susižaisti ir perprasti Luke‘o Waltono schemas, „Pelicans“, Denverio „Nuggets“ ir Portlando „Trail Blazers“ reikės tikėtis, jog ryškiausių ir bene vienintelių klubo žvaigždžių nekamuotų traumos.

Minesotos „Timberwolves“ privalės gesinti aistras komandos viduje, o minėtieji „Mavericks“ ir „Grizzlies“ – sužaisti idealų sezoną. Be traumų, su sėkmingai įsiliejusiais naujokais ir užtikrintą žaidimą demonstruojančiais pagalbiniais žaidėjais.

Saugiausiai Vakaruose, be abejo, gali jaustis „Golden State Warriors“ ir Hjustono „Rockets“ ekipos. Jutos „Jazz“ bei Oklahomos „Thunder“ nepatekimas į stipriausiųjų aštuonetuką taip pat būtų laikomas netikėtumu.

Markelle'o Fultzo sugrįžimas

Bene didžiausią paslaptį gaubiantis krepšininkas visoje lygoje. Žvėrišką formą NCAA demonstravęs įžaidėjas savo žaidimu pakerėjo ir Filadelfijos „76ers“ vadovus, kurie jį 2017 m. pasirinko pirmuoju šaukimu, tačiau debiutinį sezoną krepšininkas veikiausiai norės pamiršti kuo greičiau.

Praėjusiame sezone Fultzas sužaidė vos 14 rungtynių, o pagrindine to priežastis oficialiai laikoma gynėjo peties trauma. Vis tik dauguma aistruolių bei ekspertų įsitikinę, jog problema slypi kur kas giliau – krepšininko pasąmonėje.

Lyginant su 2016-2017 m. sezonu NCAA, Fultzo metimas kardinaliai pasikeitė. Jeigu rungtyniaudamas koledže gynėjas pasižymėjo švariu ir technišku metimu, tai debiutiniame sezone NBA Fultzo metimas buvo itin nestabilus ir netgi bjaurus.

Dar vienas į akis krentantis faktas – tritaškiai. Fultzas vieninteliame savo sezone NCAA tolimus metimus metė solidžiu 41 proc. taiklumu (52/126), tačiau atvykus į NBA šis rodiklis kardinaliai krito. Gynėjas išmetė vos vieną tritaškį, kuris tikslo nepasiekė. Besti pirštu į sužaistų rungtynių skaičių būtų netikslinga, mat 2016-2017 m. sezone krepšininkas dalyvavo 25 susitikimuose.

Kaip bebūtų, su problemomis praeityje susidūrė ir kiti du „76ers“ pirmieji šaukimai – Embiidas ir Simmonsas. Kamerūnietis pirmajame savo sezone fiksavo solidžius statistinius rodiklius, tačiau iš traumų liūno išlipti negalėjęs centras sužaidė 31-erias rungtynes, o negana to, jo laikas aikštelėje buvo ribojamas.

Visai kita istorija susiklostė pernai, kuomet Embiidas ant parketo pasirodė 63 kartus ir buvo vienas pagrindinių pergalių kalvių, o visa tai vainikavo patekimas į „Visų žvaigždžių“ rungtynes. Tuo metu Simmonsas debiutiniame sezone nerungtyniavo apskritai, o praėjusiais metais nuskynė geriausio metų naujoko titulą.

Nuotr. USA Today-Scanpix

Į Fultzo sugrįžimą optimistiškai žiūri ir „76ers“ stovykla. Vasarą tiek asmeninis Fultzo treneris Drew Hanlanas, tiek „76ers“ strategas Brettas Brownas tvirtino, jog šiemet išvysime visiškai kitokį žaidėją.

„Aš esu visiškai įsitikinęs, kad jis kitą sezoną grįš atsigavęs 100 proc. pajėgumu. Maža to, manau, kad jis iškart taps lygos žvaigžde. Suprantu, kad tai stiprus pareiškimas, tačiau dirbu ir su kitomis žvaigždėmis, todėl žinau, ką sakau“, – teigė Hanlanas.

Vis tik pasiruošimo etape Fultzas kalnų nevertė. Gynėjas vidutiniškai rinko po 9 taškus, o kalbant apie tolimus metimus, optimizmo prideda tik atsiradusi drąsa. Krepšininkas ikisezoninėse rungtynėse išmetė 5 tolimus metimus, iš kurių tinklelį skrodė vienas.