Įpykęs Jasikevičius nedaugžodžiavo: „Nepadariau savo darbo“

gaaa

jankunas tai bega lyg kas per prievarta ji isleido i aikstele...net per telika ziurint pradeda skaudeti man kojas kaip matai kai jankunas bega per aikstele lyg butu basas ir begtu per stiklo sukes...galima jankunas jau nurasyti...i seneliu prieglauda ji nebent



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt