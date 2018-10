LKF byloje – džiugus nuosprendis Mindaugui Balčiūnui

STT siaucia su savo uzsakymais, tiek metu tampe zmogui nervus ir pinigus, taip pat ir valstybes pinigus kaltinamoj pusej, del kazkokiu mineralinio buteliuku. Kai tuo tarpu LFF per 30 metu ne vieno aresto? Really ? Majonezo ir kiti prikolai, prabangus asmeniniai namai ir automobiliai, nieko tikrai nepavogta ? Kai tuo tarpu koki gydytoja gali 10 metu teist uz neva ten paimta bonke is paciento, nes kazkam etato reikia