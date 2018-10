Adomaitis apie Harriso atvykimą: „Buvome radę aukštaūgį, bet reikėjo priimti kitą sprendimą“

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Auškelis

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Auškelis

Dainius Adomaitis gali šiek tiek atsipūsti. Praėjęs pragariškas etapas su Malagos, Kazanės ir Kauno varžovais bent trumpam atslūgo, o strategas treniruotėse pagaliau sulaukė ir svarbaus papildymo.

Juo tapo atvykęs amerikietis Manny Harrisas, jau debiutavęs LKL susitikime Alytuje, tačiau iki tol dalyvavęs tik vienoje treniruotėje.

Be to, Adomaitis į pratybas iš dukterinės komandos pasikvietė Karolį Giedraitį. Viso to svarba – treniruotėse šlifuotis žaidžiant 5 prieš 5.

Kol kas didelių šansų įsitikinti, ką gali amerikietiškas siautulys Harrisas, Adomaitis neturėjo, o pirminį vaizdą jis galbūt susidarys jau rytoj, kuomet Vilniaus „Rytas“ namie priims Frankfurto „Skyliners“ komandą.

„Jūs jau geriau žinote, jūs, mačiau, nusprendėte, kad jis sugriaus mūsų žaidimą“, – pusiau juokais žurnalistams treniruotės metu šyptelėjo Adomaitis.

Specialistas atskleidė, kad Harriso pasirinkimas ir taip nykioje rinkoje nebuvo seniai planuotas. Adomaitis su „Ryto“ sporto direktoriumi Linu Kleiza taip reagavo į situaciją, kai namo išvyko Mattas Farrellas, o dėl traumų iškrito Chrisas krameris bei Margiris Normantas.

„Jūs matėte, kokia situacija? – retoriškai klausė Adomaitis. – Farrellas išvyko dėl to, kad norėjo išvykti, Krameris ir Normantas gavo traumas. Norėdami treniruotis 5 prieš 5, į treniruotes įsitraukėme Karolį Giedraitį. Mums jau čia žymiai svarbiau buvo pasistiprinti. Faktas, kad norėjome aukštesnio žmogaus, buvome jau suradę, bet reikėjo priimti kitokį sprendimą. Manau, jis (sprendimas kviestis Harrisą) yra logiškas.“

– Kokia, jūsų akimis, yra Frankfurto ekipa?

– Tai yra labai pavojinga komanda, kuri daugelį atakų daro pirmomis jų akimirkomis, per pirmas 6-8 sekundes. Turi žaidėjų, kurie greitai pereina aikštę, paduoda metikams, tokiems kaip Brady Heslipas, kuris randamas situacijose. Didžiausia jų persvara, kad treneris 6-ą sezoną dirba komandoje, o sistema – aiški. Jie neblogai žaidžia kartu.

– „Skyliners“ praėjusią savaitę 64:91 pralaimėjo Malagoje. Ar tai buvo lygių skirtumas, ar „Unicaja“ idealiai kirto per silpnąsias vokiečių vietas?

– Pirmajame ketvirtyje pranašumas buvo „Skyliners“ komandos pusėje. Malaga tada labai gerai išnaudojo situacijas prie tritaškio linijos, gerai pataikė.

– Minėjote, kad po trejų sudėtingų rungtynių galėsite daryti išvadas, ko komandai trūksta.

– Dabar didžiausi galvos skausmai mums yra dėl traumų. Kiekvienos rungtynės mums kainavo žaidėją. Blogiausia, kad tai yra žaidėjai vienoje pozicijoje – Chrisas ir Margiris. Džiaugiamės, kad Kramerio procesas yra geras, pagal planą, jo laukiame kantriai. Blogai, kad susiaurėjus rotacijai kai kurie žaidėjai žaidžia per daug minučių. Treniruočių procesas ne toks, kokio norėtume.

– Kaip sekasi įsilieti Harrisui?

– Gerai. Dabar grįžome į salę, jau galime normaliai dirbti. Įsijungia į rotaciją, taigi geresnis ir procesas. Jo pastangos yra geros, žingsnis po žingsnio jis įeina į sistemą.

– Daug kalbama apie tai, kad Harrisas yra labiau individualiai žaisti mėgstantis atletas.

– Manau, kad jūs jau geriau žinote. Jūs nusprendėte, kad jis sugriaus žaidimą. Žinome jo stiprybes ir silpnybes. Jis labai gerai supranta savo vaidmenį. Truks laiko tą priimti ir suprasti. Jis individualiai yra stiprus, Manny individualiai gali apžaisti kiekvieną. Bet jis mums reikalingas ir kaip žaidėjas, galintis duoti ir kitiems. Tai akcentuojame.

– Tikėjotės, kad taip greitai į komandą įsilies Deividas Sirvydis?

– Matėme jį per draugiškas rungtynes ir labiausiai gaila, kad jis buvo iškritęs dėl keistos rankos uždegimo traumos. Bet dabar Deividas sveikas, mes jį matome rotacijoje. Jaunų žaidėjų progresas visada džiugina.

– Kaip į rikiuotę grįžti sekasi Krameriui?

– Gyvename diena iš dienos. Krūviai yra didinami, dirba medikai ir Evaldas Kandratavičius. Kol kas jokios blogos reakcijos nebuvo, viskas eina gerai. Žiūrėsime, gal šį savaitgalį grįš.

– Plano įsigyti aukštaūgį artimiausiu metu nėra?

– Labiausiai gaila, kad Marekas, žaisdamas NKL, patyrė traumą. Norėjome jam duoti šansų būti rotacijoje. Turime Norbertą Gigą, norisi pasižiūrėti, ką jie gali. Dabar žiūrime rinką, bet kol kas žaisime tokia sudėtimi, kurią turime.