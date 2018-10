Suttonas: „Esame geresnė komanda už „Žalgirį“

Guru

Gal jis to net neturejo galvoje? Pagal straipsni, jis tiesiog pasake, jog "Manome, kad esame geresne komanda..", tai paprasciausiai gali reiksti, kad takart jie nesuzaide pagal savo galimybes ir tiek. Bet tokioje meslo pilnoje organizacijoje butu nenuostabu, jei jis ir patvirtintu antraste. Cia protinio invalido Gudelio nuopelnas. "Komunikacijos specialisto" iniciatyva turbut net kontrakte yra nurodymas viso sezono metu sneketi niekus apie pelnytai geriausia Lietuvos komanda ir bent taip sugrazinti populiarumo balansa tarp siu dvieju klubu. Saukstai po pietu, normaliu fanu akyse Ryto vardas per pora sezonu atsidure tokiame giliame mesle, kokiame nebuvo per visa istorija. Net is tokio pagarbos verto zmogaus kaip Kleiza liko parodija. Sarui reikia siek tiek laiko, jog nuslifuotu savo deimantus, o sezono gale sitos agresyvios bezdziones eilini karta lengvai bus pasodintos i savo garda.