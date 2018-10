Kazys Maksvytis: „Kuo toliau, tuo labiau mažėja rinktinės trenerio posto prestižas“

Nuotr.: fotodiena.lt/J. Elinskas Nuotr. fotodiena.lt/J. Elinskas Kai prieš dvejus metus vyko Lietuvos rinktinės trenerio rinkimai, apie savo pavardę krepšininkų sudarytame kandidatų sąraše sužinojo ir dabartinis Klaipėdos „Neptūno“ treneris Kazys Maksvytis. Šį sezoną metami dvitaškiai 58% 22,3 Pataiko: 22,3 Taiklumas: 57,8% Vieta lygoje: 3 Geriausias pasiekimas: 25 Blogiausias pasiekimas: 20 Daugiausia pataiko: Jerai Grant Pirmasis tada kandidatų sąraše buvo Jonas Kazlauskas, o antras – Šarūnas Jasikevičius. Abu šie treneriai nusprendė kvietimo atsisakyti. Trečias tuomet buvo Dainius Adomaitis, kuris ir priėmė rinktinės pasiūlytą sutartį. Už pirmojo trejetuko liko Kazys Maksvytis, kuris užėmė ketvirtąją vietą. Penktas buvo Rimas Kurtinaitis. Prabėgo dveji metai, per kuriuos rinktinės trenerio situacija gerokai pasikeitė. Jeigu iki tol nacionalinės komandos stratego pagrindinė pareigą buvo vasaromis tinkamai paruošti komandą tarptautinėms varžyboms, tai dabar jis turi kone kovoti dėl to, kad FIBA rinktinių languose sulauktų geriausių savo krepšininkų. Dėl tokių įvykių, anot Maksvyčio, mažėja ir nacionalinės komandos vairininko posto statusas. „Kartais atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau mažėja rinktinės trenerio posto prestižas. Geriausi žaidėjai neatvažiuoja, turi treniruoti likučius, tuos, kuriuos išleidžia klubai. Man (būtų) labai didelis klausimas, jeigu reikėtų rinktis tik rinktinę, ar tik klubą. Ir finansinis faktorius veiktų, reikia iš kažko duoną valgyti. Sunkus būtų sprendimas“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ teigė Kazys Maksvytis. Išsamiame interviu Klaipėdos „Neptūno“ strategas papasakojo apie savo darbo subtilybes, atskleidė apie turėtas galimybes išvykti dirbti į užsienį, kalbėjo apie rinktinės trenerio postą ir naująją FIBA langų sistemą, lygino FIBA Čempionų lygą ir Europos taurę bei žadėjo, kad ateityje pradės profesionaliau užsiimti savo socialinių tinklų valdymu. Klaipėdos Neptūnas / Tvarkaraštis Kauno Žalgiris Klaipėdos Neptūnas 60-75 Klaipėdos Neptūnas Utenos Juventus Sekm.

17:20 – Trenerį, praėjusį sekmadienį jūsų auklėtiniai įveikė Kauno „Žalgirį“. Ar tokios pergalės komandai garantuoja laisvą dieną? – tinklalapis „BasketNews.lt“ paklausė Maksvyčio.

– Taip. Taip susidėliojo, kad du jaunieji krepšininkai kitą dieną žaidė studentų lygoje. Turime tokią tradiciją, kad po rungtynių vyresniems žaidėjams skiriame laisvą dieną, o jaunimas, arba tie, kurie žaidė mažiau, ar visai nežaidė, ateina padirbėti. Vyresniems leidžiame pasirinkti, ar tokiu atveju eiti sportuoti. – Ar dažnai pasitaiko, kad ir vyresni krepšininkai nusprendžia neprašomi ateiti pasportuoti?

– Būna. Pavyzdžiui, po paskutinio pralaimėjimo Bolonijoje atėjo Galdikas ir Weaveris. Galbūt jie šiek tiek blogiau jautėsi, galbūt norėjo stipriau padirbėti. Mes jų nevarome lauk, o su malonumu priimame. Bet tikrai nepykstame, kai praleidžia treniruotes, jeigu žaidė po 30 minučių. Nuotr. BNS – Iškovojote 12-ąją karjeros pergalę prieš „Žalgirį“. Ar jos yra ypatingos?

– Aš pastebėjau kitą parašytą faktą – Maksvytis trejus metus iš eilės laimi pirmas rungtynes su „Žalgiriu“. Norėčiau, kad būtų kitokia statistika, kad Maksvytis laimi paskutines rungtynes. Yra kur tobulėti (juokiasi). Žinote, „Žalgiris“ vėliau pradeda pasiruošimą, bandome griebti jauti už ragų tada, kai jis dar nėra pasiruošęs. Tikiu, kad mes jiems gerai pasitarnavome, atakavome jų silpnas vietas, atradome pažeidimų. Tikiuosi, kad jie į tai sureaguos ir pasiims pergales Eurolygoje (pokalbis su Maskvyčiu vyko prieš „Žalgirio“ pergalę Stambule). – Kaip komandoje atrodo Kyle'as Weaveris?

– Prieš sezoną, kai jį rinkomės, atsižvelgėme, kaip jis anksčiau žaidė atkrintamosiose varžybose. Jis gerai sužaidžia svarbias rungtynes. Kartais prieš rungtynes reikia pakovoti su jo motyvacija. Kai jis pats nori, gali labai daug, o tai pamatėme rungtynėse su „Žalgiriu“. Aš jį suprantu – jam jau 32 metai, kažkada žaidė Oklahomos „Thunder“ komandoje atkrintamosiose varžybose prieš Los Andželo „Lakers“ ir dengė Kobe Bryantą, o dabar galbūt neišeina tolygiai susikoncentruoti kiekvienoms eilinėms LKL rungtynėms. Jis yra geranoriškas, kalbant apie treniruotes ir užklasinę veiklą, tai yra profesionalas, išklauso mus ir neina į konfliktus. Manau, kad iš jo gausime daug gero. – Pats nebuvote profesionalus krepšininkas, bet randate kalbą su žaidėjais. Ar tas buvimas/nebuvimas krepšininku turi įtakos tapus treneriu?

– Kažkada buvo labai populiarūs treneriai teoretikai – Messina, Trinchieri, Scariolo. Buvo žaidėjų trenerių mada, kuri ir dabar yra labai gyva su Jasikevičiumi, Perasovičiumi, Obradovičiumi ir kitais. Tai tikrai kažkiek padeda. Jie perėjo viską per savo patirtį, o aš baigiau mokslus, baigiau visą teoriją, kaip ruošti treniruočių planus, kaip atstatyti krūvius. Aš praėjau jaunimo krepšinį nuo pradžios iki galo. Turiu tokios patirties, kokios jie neturi. Jie turi savų pliusų, aš – savų. Nėra vienos taisyklės, pagal kurią viskas turėtų atrodyti. – Iš šono atrodo, kad jūsų komandų atmosferos yra labai geros. Ar iš tiesų taip yra, ar galbūt tiesiog nieko blogo neišlenda į viešumą?

– Vienas iš momentų, ką stengiuosi įgyvendinti savo kolektyvuose, tai darbinė atmosfera ir vienas kito palaikymas. Aš to negaliu padaryti rūbinėje sezono metu, bet galiu dėl to pasistengti vasarą formuodamas komandą ir atsižvelgdamas į žaidėjų charakterius. Kiek galiu, stengiuosi daryti įtaką ir savo trenerių štabui, ir administracijai. Atmosfera labai priklauso nuo to, kaip tarpusavyje sutaria visos šios sritys. Jeigu to nebūtų, greitai viskas persiduotų ir aikštelėje. – Kurių savybių krepšininkus labiausiai mėgstate?

– Kuo toliau, tuo labiau akcentuoju profesionalumą. Su tuo reikia mažiausiai kovoti. Krepšininkai tampa vis profesionalesni, jie į save investuoja vasarą, neatvyksta nesportavę. Krepšininkas turi būti šiek tiek savanaudis, privalo turėti norą nugalėti. Jis turi apgauti varžovą visomis taisyklėmis, kurios yra leidžiamos. Aikštėje reikia būti įžūliam. – Pagal ką renkatės žaidėjus – ar yra viena vizija, ar tiesiog geriausius variantus rinkoje?

– Yra tokia tendencija. Galime žiūrėti į Serbijos klubų modelį ar Kauno „Žalgirį“, kurie aukščiausiame lygyje žaidžia su mažesniais biudžetais. Viena pagrindinių sąlygų tokiu atveju – stengtis neatsilikti atletiškumu. Ūgiu, jėga, greičiu. Surinkus atletišką komandą, tai leidžia išsilaikyti tarp aukštesnio lygio ekipų. Krepšinio taisyklės keičiasi, situacijose atakos laikas sumažėjo nuo 24 sekundžių iki 14 sekundžių. Tokios tendencijos, kad žaidėjas turi būti kuo atletiškesnis ir gerai žaistų vienas prieš vieną, nes trumpėja atakos laikas. Taip ir renkamės komandą. Turi būti balansas, kažkas turi ir metiku būti, jeigu neturėsime žaidžiančių po krepšiu, tai varžovai pradės taikyti keitimąsi ginamaisiais. Jeigu neturėsime metikų, tai jie daugiau spausis baudos aikštėje. Nuotr. BNS – Kodėl antrą sezoną iš eilės pasirinkote turėti žemą vidurio puolėjo poziciją?

– Aš savo komandose pastaraisiais metais naudoju aktyvesnę gynybą tiek per visą aikštelę, tiek ir savo aikštelės pusėje. Reikia mobilesnių aukštaūgių. Stengiamės kitose pozicijose kompensuoti vidurio puolėjų ūgio trukumą. Ketvirtoje pozicijoje galime žaisti su aukštesniu Masiuliu arba žemesniu, bet gerai pataikančiu Olisevičiumi. Trečioje pozicijoje jau kelis metus esame aukšti ir atletiški. Nemanau, kad dėl to turime trukumų, nes Jerai ir Simas yra gana atletiški ir stiprūs, praktiškai prieš visas komandas jie dominavo. – Ar turėjote lūkesčių, kad Gytis Masiulis rodys tokį žaidimą?

– Reikėjo kažkur rizikuoti, o viena iš tokių pozicijų buvo sunkiojo krašto puolėjo. Pasirinkome du aukščiausiame lygyje dar nesužibėjusius puolėjus. Masiulį pažįstu jau labai seniai, dar nuo tada, kai baiginėjau savo darbus Kauno krepšinio mokykloje. Jis tuomet tik žengė pirmuosius savo žingsnius krepšinio mokykloje. Esame kartu dalyvavę turnyre Prancūzijoje. Jis turi gerus duomenis, tikėjomės, kad gali būti panašus į Edgarą Želionį iš praėjusių metų ir kol kas neapsirikome. Būna, kad jis kartais kažką ne taip padaro, bet tik laiko klausimas, kol jis pradės žaisti – ar šiemet, ar už metų-dvejų. Gytis yra mobilus, turi metimą, kažkiek gal sustiprės ir bus stipresnis po krepšiu. Turi visus duomenis eiti į vyrų krepšinį. Šioje vietoje rizikavome ir kol kas tai pasiteisina. – Kaip manote, ką Masiulis gali pasiekti?

– Jis gali galvoti net apie NBA, jeigu super seksis ir labai sustiprės fiziškai. Europoje jis gali būti arba modernus ketvirtas numeris, kuris gali išplėsti aikštelę, pažaisti nugara ir susirinkti kamuolius, arba net mobilus penktas numeris. Kažkas panašaus į Felipe Reyesą, jeigu viskas gerai seksis. – Prieš pusantrų metų žaidėte Europos taurėje, o dabar antruosius metus – Čempionų lygoje. Kaip manote, ar Čempionų lyga pagal pajėgumą aplenks Europos taurę?

– Galiu pripažinti, kad bent kol kas Europos taurėje buvo aukštesnio lygio komandos ir pačios organizacijos. Visgi kiekvienais metais skirtumas mažėja ir šiemet kelios stiprios komandos perėjo iš Europos taurės į Čempionų lygą. Skirtumas mažėja ir visai netolimoje ateityje Europos taurė taps žemesnio lygio turnyras. Link to viskas eina, jeigu niekas nepasikeis. – Praėjusį sezoną Atėnų AEK laimėjo Čempionų lygą ir galėjo eiti į Europos taurę, tačiau to atsisakė. Kaip darytumėte jūs, jeigu laimėtume su „Neptūnu“?

– Bent prieš metus mano pozicija buvo vienareikšmiška – jeigu būtų pasirinkimas, turime žaisti Europos taurėje, nes tai stipresnis turnyras. Galbūt Čempionų lygoje finansinės sąlygos geresnės. Per tuos metus situacija keičiasi ir dabar stipriai pagalvočiau. Europos taurėje norisi kažkokių garantijų, ilgalaikio kontrakto. Trumpalaikio dalyvavimo nesinori, o Čempionų lygoje yra didesnės garantijos, nes žaidžia kelios komandos iš Lietuvos. – Kai baigiasi sezonai ir apie jį susimąstote, kaip manote, kas verčia jūsų komandas kasmet pasiekti geresnius rezultatus nei tikėtasi?

– Aišku, aš turiu geresnes sąlygas nei aštuntos ar devintos Lietuvos komandos treneris. Aš vis tiek dirbau ir dirbu su komanda, kuri pagal biudžetą patenka maždaug į ketvertuką. Automatiškai ir tas rezultatas yra geresnis. Antra, tai dirbant su didesnį biudžetą turinčia komanda yra didesnė tikimybė, kad susirinksi geresnę komandą bei laimėsi daugiau pergalių. Savo karjeroje matau, kad mano komandos arba atitinka vietą pagal biudžetą, arba viršija. Aš jau eilinį kartą pasitikrinau savo jėgas ir esu ramesnis, labiau pasitikiu savo jėgomis. Manau, kad ateis viena diena, kai būsiu dar labiau įvertintas. O dabar esu ten, kur esu. Aš atitinku „Neptūną“, o „Neptūnas“ – mano lūkesčius. – Ar jaučiatės neįvertintas treneris?

– Nesijaučiu neįvertintas. Dar klausimas, ką reiškia įvertinimas, ar tai piniginiai dalykai, ar treniruojama komanda. O aš „Neptūne“ turiu pasitikėjimą, gal ir ribotą biudžetą, kas mane pykdė prieš sezoną, bet susirinkome visai neblogą komandą. Iš kitos pusės, turiu ramybę, nes neturiu spaudimo iš viršaus, turiu laisvę rinktis asistentus ir žaidėjus. Taip, kad reikia ir tai įvertinti: ar tokia gera atmosfera, ar darbas kažkur kitur po presu. – Ką dabar vadovai kalba apie ateitį, nes šiemet jau dalis skolų bus atiduota?

– Vadovai visada kalba, kad kitais metais bus geriau, o mes sakome, kad reikia dabar, nes galbūt kitais metais mūsų nebebus (juokiasi). Kartais ir pajuokaujame ta tema ir vienas kitą pašiepiame, kad su mūsų komanda yra atiduodamos skolos bei žaidžiame su šiek tiek mažesniu biudžetu. Iš kitos pusės, yra kažkokia tvarka ir stabilumas, visi žinome mūsų sąlygas. Pats pasirinkau savo kelią ir dabar tą sprendimą turiu atidirbti. – Ar karjeroje buvo realių variantų išvažiuoti dirbti į užsienį?

– Kažkokių super realių nebuvo. Buvo prieš pora metų kalbos su Talino „Kalev“, buvo kontaktų iš Artimųjų Rytų, Kuveito, bet pats nenorėjau ten važiuoti. Su Lenkijos komandomis yra buvę kalbų. Nuotr. BNS – Prieš dvejus metus, renkant rinktinės trenerį, buvo sudarytas kandidatų sąrašas, kuriame užėmėte ketvirtąją vietą (po Kazlausko, Jasikevičiaus ir Adomaičio). Ar tai jums buvo įvertinimas?

– Prieš tuos rinkimus likus dviem dienoms sulaukiau trenerių asociacijos vadovo Nerijaus Mačiulio skambučio, kad būsiu keliamas kandidatu, bet čia labiau viskas buvo padaryta dėl to, kad situacija neprimintų rinkimų Rusijoje ir Baltarusijoje, kad būtų daugiau nei vienas kandidatas. Kaip ir realiu kandidatu savęs nelaikiau. Pasikeitė rinktinės sistema ir nežinau… Kartais atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau mažėja rinktinės trenerio posto prestižas. Nežinau, kaip bus toliau. Jeigu sistema nesikeis, tai treneris galbūt turėtų atsisakyti darbo klubiniame krepšinyje. Tada yra klausimas, ar jis gali gyventi iš to, ką pasiūlys federacija. Yra daug klaustukų. – Ar mainytumėte darbą klube į darbą rinktinėje?

– Provokuojantis klausimas. Iš vienos pusės, norisi sudalyvauti tikrame čempionate, kaip olimpinėse žaidynėse, Europos ar pasaulio pirmenybėse. Iš kitos pusės, ta langų sistema manęs netraukia. Geriausi žaidėjai neatvažiuoja, turi treniruoti likučius, tuos, kuriuos išleidžia klubai. Būtų labai didelis klausimas, jeigu reikėtų rinktis tik rinktinę, ar tik klubą. Ir finansinis faktorius veiktų, reikia iš kažko duoną valgyti. Sunkus būtų sprendimas. – Kaip manote, turbūt iš „Neptūno“ dabar į rinktinę FIBA languose pretenduos Gytis Masiulis?

– Galvoju, kad jis iš dabartinio „Neptūno“ turėtų būti realiausias kandidatas. – Iš ko semiatės idėjų?

– Iš pradžių jos ateina iš patirties, iš laimėjimų ir pralaimėjimų. Prieš pora metų atlikau stažuotę NBA, kurioje gavau idėjų, kaip organizuoti treniruotes, kaip viską komandai pateikti. Lygiuojamės į Eurolygą, matome, koks vyrauja krepšinis. Gynyboje atsiranda labai daug keitimosi, daug miksuotų gynybų, nes yra sutrumpėjęs atakos laikas. Puolime reikia žiūrėti pagal savo žaidėjus. Yra išrenkami geriausi komandų puolimo epizodai ir galima pasiimti pavyzdžių, bet visada reikia žiūrėti, kokius turi žaidėjus. – Yra trenerių, kurie aktyviai reiškiasi ir socialiniuose tinkluose, samdosi žmonės, kurie prižiūri jų paskyras. Pačiam nekyla tokių minčių taip didinti savo populiarumą?

– Kol kas esu užsišaldęs savo paskyrą, o tai padariau dar prieš LKL atkrintamąsias. Jeigu ją atsinaujinčiau, turbūt viską daryčiau šiek tiek profesionaliau, ją kažkas aptarnautų. Reikėtų šiek tiek prasivalyti ir draugų sąrašą. Dėl to tikrai sutaupau laiko ir nesigailiu. Galbūt nukenčiu dėl pažįstamų, kuriuos mažiau matau. Kol kas išsiverčiu. Kalbant apie save ir klubą, tai reikėtų samdyti žmogų, kuris rūpintųsi mano socialiniais tinklais, gerintų įvaizdį, plėstų fanų sąrašą. Kad ir vakar gavau žinutę iš savo asistento Robertino Vilimo, kuris parašė, kad „Instagram“ matė mano paskyrą. Kažkas jau net mano netiktą anketą sukūrė (juokiasi). Galiu užtikrinti, kad niekur savo anketos neturiu. Socialiniuose tinkluose prarandu labai daug laiko, atsiranda daug žinučių, sveikinimų. Reikia, kad kažkas juos tvarkytų. Būna ir gerų, ir blogų žinučių, o blogos užkrauna neigiamas emocijas. Galų gale, mano vardą pradėjo naudoti ne ten, kur aš norėjau, būdavau prisegamas grupėse, kur nenorėčiau būti. Reikėtų viską daryti profesionaliau. – Ar yra kažkokių LKL trenerių, su kuriais daugiau pabendraujate?

– Daugiau bendrauju tik su tais, su kuriais susidūriau jaunimo krepšinyje. Su Robertu Giedraičiu bendraudavome, su fiziniu rengimo treneriais. Iš labai seniai pažįstu Šeškų, kai jis dar buvo moksleivių lygoje, tuomet dar abu vaikus treniravome. Taip pat su buvusiu savo asistentu Gintaru Kadžiuliu. Su kitais susipažinau LKL, kai jau dirbau LKL treneriu. Didelio bendravimo nėra. Nuotr. FIBA.com – Koks jūsų charakteris?

– Gyvenime esu pasidaręs kitoks, nei buvau anksčiau. Anksčiau buvo atlapaširdis, linksmesnis, o dabar darbas įpareigoja viešose vietose elgtis šiek tiek kitaip. Aikštelėje irgi negali juokauti, kaip įprastame gyvenime, nes žaidėjai pradės atsipalaiduoti ir nebebus gero proceso. Taip, kad esu pasidaręs kažkiek nebeįdomus – daugiau taisyklių ir susikaustymo. Manau, kad esu praėjęs nemažą mokyklą – ir gyvenimo, ir trenerio. Esu gavęs daug pamokų tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Vertinu tai, ką esu išsikovojęs. Dabar esu profesionalesnis, daugiau dirbu nei anksčiau. Galbūt anksčiau būdavo ir sėkmės faktorius, buvo gerų bangų, o dabar atėjo laikotarpis, kai pradedu savo naudai naudoti patirtį. Bent savo draugų rate stengiuosi išlikti tuo žmogumi, su kuriuo galima eiti į žvalgybą.

