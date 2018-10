Rūbinėje žodžių į vatą nevyniojęs Adomaitis: „Nuovargiu pasiteisinti visada lengviausia“

Anonimas

sirvydis vienintelis rode energija ir nora kovoti, bet sitas treneris isleis geriau savo bukagalvi draugeli kairi, kuris kaip is medzio iskrites laksto. aplamai neturejo but jokiu klausimu ties pagrindiniu centru t.y. juo turi but echodas. bet sitam asilui treneriui draugystes didesnis privalumas uz perspektyvas i ateiti. nenustebsiu jei kairi sitas balvonas nusives ir i pasaulio cempionata.