Valančiūnas žaidė mažai, tačiau „Raptors“ patiesė „Celtics“

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

„Raptors“ namie 113:101 nugalėjo „Celtics“





Valančiūnas žaidė tik 14 minučių ir pelnė 4 taškus





Leonardo sąskaitoje – 31 taškas ir 10 atkovotų kamuolių





Statistika

Toronto „Raptors“ praėjusią naktį susitvarkė su grėsmingąja Bostono „Celtics“ ekipa, tačiau Jonas Valančiūnas progos ilgiau reikštis neturėjo.

Rungtynių žaidėjas Kawhi Leonard Taškai 31 Naudingumas 26 Baudų metimai 100% 9/9 Atkovoti kamuoliai 10

Kanados klubas savo sirgalių akivaizdoje „keltus“ nugalėjo 113:101 (18:25, 31:28, 33:26, 31:22).

Valančiūnas iš viso rungtyniavo 14 minučių ir per šį laiką pelnė 4 taškus (1/3 dvit., 2/2 baud. met.) ir atkovojo 5 kamuolius. Jis taip pat 4 kartus prasižengė ir dukart suklydo.

Be to, Valančiūnui esant aikštelėje, „Celtics“ pelnė 4 taškais daugiau nei „Raptors“. Nickas Nurse'as rungtynes pradėjo be Valančiūno startiniame penkete, jame po krepšiu leisdamas Serge'ą Ibaką ir Pascalį Siakamą.

Visgi kanadiečių stovykloje yra, kas džiugina komandos trenerius. Klubo žvaigždė Kawhi Leonardas vėl surinko dvigubą dublį ir šįkart pelnė 31 tašką (8/20 dvit., 2/5 trit., 9/9 baud. met.) ir atkovojo 10 kamuolių.

„Nesijaudinu dėl to, norėdamas kuo greičiau tapti tuo, kuo buvau anksčiau. Rūpinuosi tuo, kas yra čia ir dabar“, – po mačo kalbėjo Leonardas.

„Nesvarbu, kas prieš jį gynėsi, Kawhi visada žaidė puikiai“, – kepurę prieš varžovų lyderį nukėlė „Celtics“ strategas Bradas Stevensas.

Iki mačo pabaigos dar likus 3 minutėms, po Alo Horfordo metimo „Raptors“ pranašumas dar buvo nedidelis (99:101). Vis dėlto tuomet „Celtics“ klubą užlijo tritaškiai – po vieną pataikė Kyle'as Lowry ir Danny Greenas, o po dar vieno Lowry dvitaškio ir Ibakos dėjimo „Raptors“ į priekį nurūko 111:99.

Stebėdama tokį Leonardo pasirodymą Toronto publika rungtynių pabaigoje atletui pradėjo skanduoti MVP skanduotę.

„Tam galbūt dar per anksti, – apie tokį įvertinimą kalbėjo Leonardas. – Esu dėkingas už paramą. Žinau, jie yra laimingi, kad komanda laimi.“

„Raptors“: Kawhi Leonardas 31 (10 atk. kam.), Serge'as Ibaka 21, Kyle'as Lowry 15, Danny Greenas 14, Fredas VanVleetas 11.

„Celtics“: Kyrie Irvingas 21, Jaysonas Tatumas 16 (9 atk. kam.), Gordonas Haywardas ir Alas Horfordas 10 atk. kam., 9 rez. perd.) po 14, Jaylenas Brownas 13.

Kawhi Leonardo pasirodymas: