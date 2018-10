NBA suspendavo „Lakers“ ir „Rockets“ peštukus

Nuotr.: AP – Scanpix

NBA paskelbė sprendimą dėl sekmadienio naktį įvykusių muštynių rungtynėse tarp Los Andželo „Lakers“ ir Hjustono „Rockets“.

NBA išnagrinėjo vaizdo įrašą ir paskelbė baudas: „Lakers“ žaidėjai Brandonas Ingramas ir Rajonas Rondo bus priversti praleisti atitinkamai 4 ir 3 rungtynes, o „Rockets“ gynėjas Chrisas Paulas – 2 mačus.

„Rondo suspenduotas dėl to, jog pirmasis smogė oponentui, taip pat ir dėl to, jog išprovokavo konfliktą apspjaudamas priešininką, – rašoma oficialiame NBA pranešime. – Ingramas gauna baudą už tai, kad atbėgęs smūgiavo Paului iš nugaros bei už anksčiau gautą techninę pražangą, kai pastūmė Jamesą Hardeną. „Rockets“ gynėjas suspenduotas dvejoms rungtynėms dėl to, kad bakstelėjo Rondo į veidą ir po to smūgiavo kumščiu.“

Nors Paulas praleis mažiausiai rungtynių, tai jam kainuos brangiausiai. Pagal NBA taisykles, suspenduoti krepšininkai už praleidžiamas rungtynes negauna atlyginimo.

„Rockets“ žvaigždei tai kainuos 492 tūkstančius JAV dolerių, Rondo – 186 tūkstančius, o Ingramas negaus beveik 160 tūkstančių JAV dolerių.

NBA viceprezidentas krepšinio operacijoms Kiki VanDeWeghe'as teigė, jog Rondo nubaustas vieneriomis rungtynėmis daugiau negu Paulas tik už tai, kad pirmas kumščiu smogė savo priešininkui.

Dėl tokio sprendimo labai nepatenkintas buvo „Rockets“ vyriausiasis treneris Mike'as D'Antoni: „Tai neteisinga. Suprasčiau, jei suspenduotumėte jį (Paulą) vienerioms rungtynėms, o dabar, nors ir ne jis pradėjo konfliktą, neuždirbs tris kartus daugiau nei kiti du vyrukai.“

Paulas jau praleido praėjusios nakties rungtynes prieš Los Andželo „Clippers“, kuris „Rockets“ pralaimėjo svečiuose 112:115.

Abu suspenduoti „Lakers“ krepšininkai yra startinės sudėties žaidėjai. Manoma, kad Rondo startiniame penkete pakeis Lonzo Ballas, o vietoj Ingramo žais Kyle'as Kuzma.

Muštynių video: