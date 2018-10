„Žalgiris“ demonstruoja lėčiausią krepšinį Eurolygoje nuo 2011-2012 metų sezono

Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ šį sezoną kol kas demonstruoja lėčiausią puolimą Eurolygoje nei bet kuri kita komanda nuo 2011-2012 metų sezono. Tai paaiškėjo „euroleague.net“ atlikus tyrimą po pirmųjų trijų mačų stipriausioje Europos lygoje.

„Šį sezoną atakų skaičius per rungtynes dar nežymiai išaugo, tačiau yra komandų, kurios stipriai išsiskiria, – rašoma oficialiame Eurolygos puslapyje. – „Žalgiris“ atlieka mažiausiai atakų nuo 2011-2012 metų sezono iš visų komandų, nors ir taiko spaudimą visų rungtynių metu.“

Kauniečiai per pirmąsias tris rungtynes vidutiniškai surengė vos po 73,7 atakos per mačą. Palyginimui, pernai Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai atlikdavo po 80,2 pozicinės atakos.

Praėjusiame 2017-2018 metų sezone Eurolygos komandos sukurdavo vidutiniškai po 80,6 atakos per rungtynes. Tai yra šiek tiek mažesnis skaičius nei per pirmuosius šio sezono tris turus užfiksuotas rezultatas – 81 pozicinė ataka per dvikovą.

„Padidinant kiekvienos atakos vertę, žaidimas lėtai gali padėti komandai išpildyti pozicinį krepšinį aukščiausiame lygmenyje, – rašoma Eurolygos tinklalapyje. – Nors kiekvienais metais stipriausiose pasaulio lygose ryškėja tendencija žaisti greičiau, bet daug komandų pasiekė gerų rezultatų sugriaudamos šį polinkį, o „Žalgiris“ šį sezoną prie tokių klubų gali prisijungti.“

Nors „Žalgiris“ ir surengia mažiausiai atakų per mačą, tačiau per rungtynes renka po 82,3 taško ir tai yra 8-as rezultatas lygoje.

Las Palmo „Gran Canaria“ surengia net po 89,7 pozicinės atakos, o tai yra geriausias rezultatas moderniosios Eurolygos istorijoje, tačiau renka mažiau taškų negu Lietuvos čempionai – po 82 per mačą.