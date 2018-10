LSKL čempionate – siautėjantis Masiulis ir tritaškiais prapliupęs Beliauskas

Nuotr.: bcneptunas.lt Nuotr. bcneptunas.lt Laurynas Beliauskas pataikė 8/13 tritaškių ir surinko 30 taškų, o Klaipėdos universitetas pasiekė pergalę





VDU LSKL čempionate atstovaujantis Gytis Masiulis pelnė 31 tašką (4/4 dvit., 5/11 trit., 8/8 baudos), atkovojo 12 kamuolių ir įsirašė 38 naudingumo balus





Vilniaus kolegijos ekipos vedlys Augustas Brazys įmetė 30 taškų, sugriebė 13 kamuolių ir surinko 38 naudingumo balus Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) čempionate sužaistos dar penkerios rungtynės. „Vakarų“ divizione nenugalėtos išlieka po antrąją pergalę iškovojusios dvi ekipos – Klaipėdos universitetas (KU) ir Lietuvos sporto universitetas (KU), pirmąja sezono pergale gali džiaugtis ir daugkartiniai čempionai – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkai. „Rytų“ divizione čempionatą pergale pradėjo pirmąsias rungtynes žaidę praėjusio sezono LSKL II vaikinų grupės čempionai Vilniaus universiteto (VU) atstovai ir antrąją iš eilės pergalę iškovojo Vilniaus kolegijos (VK) atstovai. Klaipėdiečiai nepasigailėjo KTU LSKL vicečempionai Klaipėdos universiteto (KU) studentai toliau demonstruoja, kad ir šį sezoną neketina nuleisti kartelės. Praėjusią savaitę Klaipėdoje nugalėję daugkartinius LSKL čempionus VDU krepšininkus, šįkart pajūrio atstovai be didesnio vargo vėl namuose susitvarkė ir su Kauno technologijos universiteto (KTU) studentais 82:61 (15:13, 28:16, 17:16, 22:16). KU gretose vėl nesulaikomas buvo „Neptūno“ žaidėjas Laurynas Beliauskas, pelnęs daugiau nei trečdalį komandos taškų (30 tšk.). Jis pataikė 3 iš 5 dvitaškių, 8 iš 13 trit., po krepšiais atkovojo 7 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 1 kamuolį ir surinko 35 naudingumo balus. Ignas Ramašauskas prie pergalės pridėjo 12 taškų, Dovydas Romančenko – 11. Iš KTU komandos išsiskyrė po 10 taškų surinkę Motiejus Syminas, Gytis Asačiovas ir Matas Ragauskas. „Pagrindinis raktas į pergalę – gynyba. Laikėmės disciplinos, gerai keitėmės gynamaisiais, solidžiai atrodėme greitajame puolime ir štai galutinis rezultatas - graži pergalė. Stengsimės nesustoti ir pergalingai žygiuoti toliau“, – iškart po rungtynių kalbėjo KU treneris Mindaugas Stašys. VDU nugalėjo LCC studentus LSKL čempionams išvyka į Klaipėdą pareikalavo nemažai jėgų, tačiau galiausiai po permainingos kovos rezultatu 93:80 (32:13, 13:32, 22:18, 26:17) buvo įveikta LCC tarptautinio universiteto (LCC) ekipa. Po pirmojo kėlinio, kai VDU gerokai trūktelėjo į priekį 32:13, atrodė, kad šiose rungtynėse viskas aišku, tačiau klaipėdiečiai dar iki didžiosios pertraukos pademonstravo kovotojų charakterį ir išlygino rezultatą - 45:45. 33 rungtynių minutę VDU pranašumas buvo vos 5 taškai – 73:68, tačiau savų žiūrovų akivaizdoje LCC studentams nebepavyko pakreipti rungtynių savo naudai ir teko susitaikyti su antruoju sezono pralaimėjimu. VDU komandai tai buvo pirmoji sezono pergalė. Šiose rungtynėse siautėjo VDU studentas Gytis Masiulis. Šis Kauno „Žalgiriui“ priklausantis, tačiau „Neptūno“ komandai skolintas puolėjas surinko 31 tašką. Jis puikiai atakavo krepšį iš vidutinio nuotolio ir pataikė 4 iš 4 dvitaškių, 8 iš 8 baudas bei gana taikliai atakavo iš toli – pataikė 5 iš 11 tritaškių. Be to, Masiulis dar po krepšiais atkovojo 12 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 38 naudingumo balus. Dar iš VDU išsiskyrė 18 taškų pelnęs Ignas Fiodorovas, o kitų kauniečių žaidėjų statistika buvo gana kukli. LCC gretose geriausiai sekėsi 23 taškus pelniusiam Augustinui Venckui, 14 taškų surinko Tadas Kymantas, 13 – Justas Grikštas, 12 – Mantas Montvila. VDU nežymiai laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 41:34 ir šiek tiek rečiau klydo – 15 ir 19 klaidų. „Grįžome į pergalių kelią ir bandysime daugiau niekam nebenusileisti. Visada smagiau važiuoti namo, kai laimi, tada ir kelionė tampa tarsi trumpesnė. Nuotaikos geros“, – iškart po rungtynių kalbėjo VDU treneris Arūnas Juknevičius. Pasiteiravus, kaip jis vertina puikų Masiulio pasirodymą, Juknevičius atsakė: „Žinau, ką jis gali ir šis pasirodymas manęs nenustebino. Jis jau praėjusį sezoną demonstravo solidų žaidimą, be to, matome kaip Gytis šauniai įsiliejo ir į „Neptūno“ gretas. Džiugino šio jauno žaidėjo noras padėti savo universiteto komandai. Tai – sveikintinas pavyzdys.“ Mažojo finalo pakartojime – LSU pergalė Praėjusio LSKL sezono mažojo finalo dalyvių – Lietuvos sporto universiteto (LSU) ir Kauno kolegijos (KK) pakartojime dviženkle persvara pergalę šventė LSU. Šįkart Edo Nickaus auklėtiniai namuose triumfavo 96:80 (27:22, 28:19, 22:20, 18:19). LSU visas bėdas išsprendė per pirmus du kėlinius, kai susikrovė dviženklį pranašumą – 55:41. Antroje rungtynių pusėje LSU kontroliavo situaciją ir vienu metu pirmavo net 22 taškų skirtumu – 76:54. LSU į pergalę vedė Mintautas Bulanovas, pelnęs 20 taškų (2/3 dvit., 4/7 trit., 4/4 baudos, 4 atk. kam., 5 rez. perd., 23 naud. balai), po 15 taškų pridėjo Žygimantas Jocys ir Gvidas Galinauskas (8 atk. kam.), 14 - Deividas Rasys. KK gretose Mantas Košelis surinko 13 taškų, Antanas Bertašius – 12, Giedrius Stankevičius – 10 (8 atk. kam., 8 rez. perd.). LSU laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių 40-31. „Džiugina vaikinų kovingumas, ryžtas ir noras laimėti. Leidau pažaisti visiems 12 žaidėjų. Jaunimui smagu pasisemti patirties ir parungtyniauti su labiau patobulėjusiais žaidėjais. Tokiu būdu yra perduodama patirtis. Pasikartosiu: jaunimui LSKL čempionatas – itin reikalingas ir naudingas“, – sakė LSU treneris Edas Nickus. Praėjusį pavasarį kovoje dėl LSKL bronzos medalių LSU pranašumas prieš KK komandą buvo gerokai didesnis - 94:66. Tiesa, KK tuomet pirmą kartą lygos istorijoje varžėsi finalo ketverto varžybose ir galbūt žaidėjus kaustė jaudulys. Vilniuje – kova iki paskutinių sekundžių Itin nuožmi ir permaininga kova vyko „Rytų“ divizione tarp Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) ir Vilniaus kolegijos (VK) ekipų. Visgi, pergalę 93:90 (18:16, 24:28, 22:21, 29:25) iškovojo svečiuose rungtyniavę VK atstovai. Praėjusio sezono II vaikinų grupės bronziniai prizininkai VGTU studentai, šįkart kaudamiesi namuose, prieš VK ekipą kelis kartus pirmavo – 34:29, 42:36, 50:42, tačiau VK antroje rungtynių pusėje dažniau buvo priekyje ir pergalės nebepaleido. Tiesa, paskutines tris minutes komandas skyrė vos 2-3 taškai ir įtampa tvyrojo iki pat dvikovos pabaigą skelbiančios sirenos. Šįkart savo tvirtesnius nervus pademonstravo VK krepšininkai. Ta buvo tarsi jų savotiškas revanšas už praėjusio sezono LSKL II vaikinų grupės mažąjį finalą, kuomet rezultatu nusileido tai pačiai VGTU komandai 79:96. Šįkart VK komandą į pergalę vedė Augustas Brazys, surinkęs 30 taškų (6/6 dvit., 5/11 trit., 3/4 baudos, 13 atk. kam., 3 rez. perd., 38 naudingumo balai), Edvinas Lebeckas (12 atk. kam.) ir Karolis Bakanauskas pridėjo po 16 taškų, Mantvydas Staniulis – 13, Rytis Meškauskas – 10. VGTU komandą nuo pralaimėjimo bandė gelbėti Andrius Juknevičius, pelnęs 27 taškus (8 atk. kam., 27 naud. balai) ir 25 taškus surinkęs Mantas Vavilovas. Vytautas Kirlys surinko 15 taškų, Karolis Gubinas - 10 (9 atk. kam.). VK dažniau klydo už VGTU (19 ir 13 klaidų), tačiau tai jiems nesutrukdė į savo sąskaitą įsirašyti antrąją iš eilės sezono pergalę. VU turėjo vargo su VDU-ŽŪA LSKL II vaikinų grupės čempionams Vilniaus universiteto (VU) atstovams jau pirmose sezono rungtynėse dėl pergalės teko kaip reikiant paprakaituoti – išvykos rungtynėse tik po permainingos kovos, geriau sužaidus antrąją rungtynių pusę 72:64 (18:20, 17:20, 17:8, 20:16) buvo įveikta VDU-Žemės ūkio akademiją (VDU-ŽŪA). VDU-ŽŪA studentai pirmoje rungtynių pusėje dažniau buvo priekyje ir net pirmavo dviženkliu skirtumu - 37:27, tačiau antroje rungtynių pusėje neišlaikė žaidimo tempo ir galiausiai pralaimėjo šią dvikovą. Vytautas Saulis prie VU pergalės pridėjo 16 taškų, Modestas Šemeklis – 13 (14 atk. kam.), Paulius Leščinskas – 10. VDU-ŽŪA gretose išsiskyrė 17 taškų surinkęs Paulius Čibiras (9 atk. kam.) ir 16 taškų pelnęs Lukas Balčiūnas (8 atk. kam.), 10 taškų pridėjo Domantas Senda. VU geriau kovojo po krepšiais dėl atšokusių kamuolių 51:41 ir šiek tiek rečiau klydo 14-19. „Smagu čempionatą pradėti pergale. Tai suteikia papildomų jėgų“, – sakė VU treneris Rimantas Kaminskas. Jis pabrėžė, kad VDU-Žemės ūkio akademijos žaidėjai – gana pajėgūs ir pridarys nemalonumų ne vienai komandai. „Vos atlaikėme varžovų šturmą. Tai komanda, turinti daug taikliarankių, tad teko padirbėti gynyboje tie tritaškio linija. Gerai, kad atsilaikėme ir protingiau sužaidėme rungtynių pabaigą. Pripažinsime, dėl pergalės teko paprakaituoti“, – kalbėjo Kaminskas.

