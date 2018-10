„Rytas“ – tarp lėčiausią žaidimą demonstruojančių komandų Europos taurėje

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Aleksandravičius

Vilniaus „Rytas“ per pirmąsias trejas rungtynes Europos taurėje vidutiniškai surengė po 80,7 atakos per mačą, o tai yra 19-as rezultatas visoje lygoje tarp 24 komandų. Tai paaiškėjo „overbasket.com“ išanalizavus statistiką antroje pagal pajėgumą Senojo žemyno krepšinio lygoje.

„Rytas“ pirmosiose rungtynėse namuose 80:72 įveikė vieną turnyro favoričių Malagos „Unicaja“, tačiau po to patyrė du pralaimėjimus iš eilės – išvykoje 73:86 prieš Kazanės UNIKS ir savo aikštėje 61:70 prieš Frankfurto „Skyliners“.

Vilniečiai per 80,7 surengiamų atakų pelno po 71,3 taško. Pagal pelnomus taškus sostinės klubas yra 20-as Europos taurėje.

Daugiausiai atakų surengia Stambulo „Galatasaray“ – po 92,7 (86,7 taškų vidurkis per rungtynes).

Rezultatyviausia lygos komanda yra Roko Giedraičio atstovaujama Berlyno ALBA, renkanti po 94 taškus per 86,7 atakos per mačą. Antra pagal rezultatyvumą yra jau minėta UNIKS ekipa, pelnanti po 91,7 tašką (86,3 pozicinių atakų per rungtynes).

Įdomu tai, kad lėčiausią žaidimą Europos taurėje demonstruoja visas tris pergales iškovojusi turnyro favoritė Valensijos „Basket“ komanda. Ispanų klubas surengia vos po 74,7 atakos per rungtynes ir tai jiems leidžia pelnyti vidutiniškai po 78,3 taškų.

Pastebima, kad antroje pagal pajėgumą Europos krepšinio lygoje žaidžiamas greitesnis krepšinis negu Eurolygoje. Greičiausią žaidimą Eurolygoje demonstruojanti Las Palmo „Gran Canaria“ Europos taurėje būtų tik ketvirtoje vietoje pagal surengiamų pozicinių atakų skaičių per rungtynes.

Taip pat „overbasket.com“ sudaryta statistika parodė, kad „Ryto“ komandoje +/- geriausią taškų santykį turi amerikiečiai Dominique'as Suttonas ir D.J. Seeley – vidutiniškai po 3,6. Blogiausią rezultatą žaidėjui esant aikštėje fiksuoja Eimantas Bendžius (vid. -12,3) ir Mindaugas Girdžiūnas (vid. -5,6).