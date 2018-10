Piramidė nuo nulio: kaip Vilnius pradėjo stabdyti talentų nutekėjimą

La Vash Ball

vilnius ir kaunas turetu turet po dvi komandas lkle, o jei tai butu ryto ir zalgirio dubleriai tada sistema veiktu puikiai, nes nebereiketu ieskot tarpines stoteles kaimu komandose, kur dauguma tu talentu ir prapuola. is nkl tiesiai i ryta ar zalgiri gali prasimust ir gaut zaisti koks 1 is 30 geriausiu atveju, o kai zaideja paskolina kitai lkl komandai jie nelabai turi intereso ir kompetencijos investuot i zaidejo tobulejima, nes jiems reikia naudos siandien. kazkada jau zaide ryto ir zalgirio dubleriai lkl, taip valanciunas puse sezono pazaides perejo i pagrindine komanda, bendzius taip pat prasimuse. mano akim ta sistema veike gerai, jaunimas turejo proga pasireikst lkle, tobulet vietoj to, kad konkuruot su veteranais del minuciu.