„Rytą“ ant bėgių grąžinti pasirengęs kapitonas svajojo apie susitikimą su Brownu: „Padėkočiau jam“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

„Siemens“ arenos tribūnoje prisėdęs Chrisas Krameris šyptelėjo paklaustas apie savo kelio būklę. Klausimų sveikatos tema pastaruoju metu jis sulaukė labai daug ir tik dabar Vilniaus „Ryto“ kapitonas pašnekovams gali atsakyti teigiamai.

Prieš tris savaites amerikietis atakų organizatorius mače su Malagos „Unicaja“ taip pakilo ir sugrūdo kamuolį į krepšį per bokštą Giorgi Šermadini, kad žvėriškas dėjimas ir emocijos dar ir dabar rodomi Vilniaus lauko ekranuose.

Taip susiklostė, kad tas vėliau gražiausių epizodų dešimtuką okupavęs dėjimas Krameriui kainavo tris savaites be krepšinio.

„Rytui“ tai buvo labai sunkios savaitės.

Be pagrindinio savo įžaidėjo ir vieno lyderių „Rytas“ netrukus pralaimėjo Kauno „Žalgiriui“ (69:76), po kelių dienų klupo ir Kazanėje (73:86), o dar kitą savaitę į Vokietijos vidutiniokės Frankfurto „Skyliners“ krepšį vilniečiai įmetė vos 61 tašką (61:70).

Pakeisti Kramerį Vilniuje tiesiog nebuvo kam – Margiris Normantas patyrė stresinį pėdos lūžį, o Mindaugas Girdžiūnas bei D.J. Seeley įžaidėjo pozicijoje gali žaisti tik iš bėdos. Kaip parodė laikas, ta bėda buvo išties didelė.

„Tai į viršų, tai į apačią, – bendraudamas su tinklalapiu „BasketNews.lt“ apie „Ryto“ žaidimą šioje atkarpoje pasakojo Krameris. – Buvo momentų, kai buvome labai solidi komanda, tačiau tuo pačiu buvo etapų, kuomet atrodėme labai blogai. Niekada neliekame vienoje linijoje, nelipame į kalną. Arba žengiame du žingsnius į priekį, arba paeiname atgal. Tai yra dalykas, kurį būtinai turime taisyti. Supratau, kad kritinėse situacijose turime problemų su kamuolio judėjimu ir ieškojimu lengvų taškų. Turime bėdų ir su atakų stabdymu, kai kuriose situacijose elgiamės nederamai, suteikiame varžovams taškus, kur jų neturėtume duoti.

Žaidžiame pernelyg lėtai. Tai prasideda nuo mūsų gynybos, mes pristabdome savo žaidimą. Aišku, visada nebus taip, kad tu bėgsi tik į priekį, reikia ir kamuolį nusiimti, kas mums taip pat labai svarbu. Jei mes atkovojame ir greitai puolame, esame pavojinga komanda. Bet kad tokia būtume ilgiau, turime pradėti nuo gynybos.“

Po šio epizodo Krameris nežaidė tris savaites Nuotr. BasketNews.lt/V.Aleksandravičius

Kol kas neaišku, ar po trijų savaičių pertraukos šiandien pirmą kartą žaisiantis Krameris bus pajėgus sau prisiimti didesnį skaičių minučių, mat pats amerikietis dar nėra 100 proc. įsivažiavęs.

„Reikia užšokti ant bėgių“, – keletą kartų pokalbio metu pakartojo Krameris.

Tai gynėjas pasakė turėdamas omenyje komandinius rezultatus, tačiau ant bėgių reikės užšokti ir pačiam kapitonui. Jo sezono pradžios sėkmė kol kas nelydėjo.

Pirmiausiai, nuo suolo savo komandos žaidimą jis turėjo stebėti patyręs riešo traumą, dėl kurios Krameris praleido mačą su Utenos „Juventus“.

Per kitus du LKL susitikimus jis vidutiniškai pelnė po 6,5 taško ir suskirstė po 5,5 rezultatyvaus perdavimo. Europos taurėje be to efektingo dėjimo atakų generolas pasižymėjo 5 rezultatyviais perdavimais.

Iki šiol Kramerio sezono starto kortas maišė traumos. Galbūt šio vakaro mačas taps atspirtimi naujai pradžiai?

„Tikiuosi. Sunku stebėti savo komandą nuo suolo. Kita vertus, traumos visada yra sporto dalis. Kai sėdi, žiūri iš šalies, supranti, kad lyg ir galėtum padėti komandai laimėti, išties yra sunku. Kita vertus, tu gauni galimybę į dalykus pažvelgti kitaip, iš kitos pusės. Netgi galvoju, kad matyti komandos ydas iš šalies man ir komandai gali išeiti į naudą“, – šviesesnę pusę įžvelgti stengėsi 30-metis įžaidėjas.

Nuotr. Ray Vyšniauskas

Jis prie savo komandos prisijungs tada, kai „Rytas“ po truputį trypčioja dėl svylančių padų. 1 pergalė per tris pirmuosius mačus dar nėra tragedija, tačiau pralaimėjus ir šiandien, būtų iššvaistytas dar vienas brangus taškas.

Šiuo metu situacija yra tokia, kad „Rytas“ dalijasi 4-5 pozicijas. Žemiau – tik pergalių neturintys šio vakaro varžovai iš Turino.

Paklaustas apie galimybes sugrįžti į D grupės viršų, Krameris akimirką susimąstė.

„Kartais taip jau būna, kad krepšinyje nutinka pašėlę dalykai, – situaciją vertino įžaidėjas. – Iš kitos pusės, matome, kad dabar UNIKS žaidžia gerą krepšinį, dar yra ir Malaga. Manau, šiame savo taške turime galvoti apie atskiras pergales ir konkrečiai patekimą į kitą etapą. Tai yra svarbiausia.

Taip, pozicijos grupėje yra svarbios, o jeigu mes žaisime tikrai gerai, būsime viena geriausių Europos taurės komandų. Bet kol kas mūsų galvose turi būti pirminis tikslas – patekimas toliau. O vėliau jau galėsime nerimauti dėl aukščiausių pozicijų grupėje. Tai svarbu, nes mums rūpėtų, su kuo susitikti „Top 16“ etape, bet kol kas mes nesame jo pasiekę, todėl patekimas turi būti mūsų galvose.“

Beje, Krameriui šio vakaro varžovas turėjo būti ypatingas, kadangi jį treniruoja NBA legenda, 2004-ųjų NBA čempionas Larry Brownas.

78-erių „Fiat“ specialisto gyvenimo aprašymas yra itin margas. Per savo karjerą jis yra treniravęs tokias komandas kaip garsusis UCLA universitetas, Denverio „Nuggets“, Naujojo Džersio „Nets“, San Antonijaus „Spurs“, Los Andželo „Clippers“, Indianos „Pacers“, Filadelfijos „76ers“, Detroito „Pistons“, Niujorko „Knicks“ ir Šarlotės „Bobcats“. Visa puokštė už save kalbančių vardų.

Maža to, Brownas 2004-aisias Atėnuose treniravo ir JAV rinktinę. Štai toks strategas, jei ne sveikatos problemos, būtų aplankęs Vilnių.

Kramerį žavėjo galimybė susitikti su NBA legenda Nuotr. LaPresse – Scanpix

Turino komandos vizito su tautiečiu treneriu priešakyje nekantriai laukė ir Krameris. „Ryto“ kapitonui Brownas primena ir vieną vaikystės idealų, Alleną Iversoną, kurį Filadelfijoje Brownas treniravo šešerius metus.

„Jis – tikra legenda. Nors kai aš pagalvoju apie Larry Browną, visuomet prisimenu ir Alleną Iversoną, kadangi Brownas dažnai kalba apie jį. Juk Brownas kadaise pastūmėjo Filadelfijos „76ers“ ten, kur ji kadaise buvo. Šis treneris labai prisidėjo prie Iversono progreso, jam padėjo nuo paauglystės, lydėjo jį nuo vaikystės. O Allenas užaugo puikus, būdamas tokių smulkių fizinių duomenų, tapo tikra žvaigžde.

Labai norėčiau jį sutikti. Tai yra treneris su neįtikėtina krepšinio mąstysena ir sulaukęs didelio pasisekimo. Jis labai gerbia krepšininkus, o kaip profesionalas, visada nori sutikti tokius specialistus. Norėčiau jam pasakyti „ačiū“ už viską, ką jis padarė dėl krepšinio. Galbūt turėsiu progą jį sutikti Turine, tačiau faktas, kad dabar Vilniuje jo nebus“, – mintimis išsamiai dalijosi Krameris.