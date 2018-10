Nematytas triumfas „Pao“ tvirtovėje: kaip „Žalgirį“ nuskraidino White'o sparnai

Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Nickas Calathes Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nickas Calathes Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Aaronas White’as jau pirmoje treniruotėje, kurioje dalyvavo Derrickas Waltonas, įsitikino, kad komandą papildė tinkamas vyrukas. Kauno „Žalgirio“ naujokas iš pradžių pakabino kamuolį ore White’ui ir šis ataką baigė dėjimu, o netrukus prasiveržė palei galinę liniją ir numetė perdavimą dar vienam dėjimui.

Foto galerija Žalgiris Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Derrickas Waltonas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Rungtynių akimirka Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Derrickas Waltonas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Thomasas Walkupas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Lukas Lekavičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgirio atsarginių suolelis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Lukas Lekavičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nikos Pappas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nickas Calathes Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Derrick'as Waltonas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgiris Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Derrickas Waltonas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Rungtynių akimirka Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Artūras Milaknis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Aarono White'o dėjimas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Derrickas Waltonas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Artūras Milaknis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Thomasas Walkupas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Thomasas Walkupas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Artūras Milaknis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Xavieras Pascualis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nikos Pappas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgiris Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Derrickas Waltonas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Ian'as Vougioukas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Artūras Milaknis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgirio starto penketas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Paulius Jankūnas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Artūras Milaknis, Laurynas Birutis ir Aaronas White'as Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandon Davies Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Keithas Langfordas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nick'as Calathes Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandon Davies Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Rungtynių akimirka Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nikos Pappas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Leo Westermannas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Panathinaikos sirgaliai Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Aaronas White'as Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Ioannis Papapetrou Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Lukas Lekavičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Ioannis Papapetrou Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Keithas Langfordas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Paulius Jankūnas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nickas Calathes Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Ioannis Papapetrou Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Derrickas Waltonas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Rungtynių akimirka Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Derrickas Waltonas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Antanas Kavaliauskas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Thanasis Antetokounmpo Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nick'as Calathes Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nickas Calathes Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Aarono White'o dėjimas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Xavieras Pascualis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgirio sirgaliai Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Artūras Milaknis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nickas Calathes Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Keithas Langfordas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nickas Calathes Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgirio atsarginių suolelis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nick'as Calathes Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta OAKA arena Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Xavieras Pascualis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Artūras Milaknis ir Aaronas White'as Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Paulius Jankūnas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Laurynas Birutis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Aaronas White'as Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Aaronas White'as Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Laurynas Birutis ir Deshaunas Thomasas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Deshaunas Thomasas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

„Man patinka žaisti su tokiais vaikinais“, – po dvikovos Atėnuose šypsojosi White’as.

Jo veidą rūbinėje šypsena puošė ne kartą ir tai buvo vaizdas, kurio trūko sezono pradžioje. Per pirmas trejas Eurolygos rungtynes White’as nepriminė to skrajūno, kuris pernai beveik kas kartą drebindavo lankus skrydžiais virš jų.

Dėl vangios sezono pradžios jis susilaukė netiesioginės Šarūno Jasikevičiaus kritikos, bet vis tiek įsibėgėjo vėliau nei kiti komandos draugai.

Galbūt tam reikėjo naujo komandos draugo, randančio jį tada, kada reikia, galbūt OAKA arenos, kurioje White’ui patinka žaisti, o galbūt tai būtų įvykę bet kuriuo atveju. Šiaip ar taip, penktadienį Graikijos sostinėje White’as buvo geriausias „Žalgirio“ žaidėjas.

Per 26 minutes „Žalgirio“ aukštaūgis pelnė 13 taškų, atkovojo 8 kamuolius, surinko 22 naudingumo balus, o jo +/- rodiklis buvo +10. Taip pat garsiai kaip skaičiai kalbėjo ir du jo epizodai ore.

Iš pradžių White’as sugavo Leo Westermanno pakabintą kamuolį ir viena ranka įkrovė į krepšį. Tai buvo pirmasis toks jo epizodas šį sezoną.

Netrukus White’as jau skuodė į greitą ataką, kur jį rado Waltonas ir krepšys buvo sudrebintas dėjimu su pražanga. Tai – be konkurencijos kol kas įspūdingiausias „Žalgirio“ sezono epizodas.

„Tai prideda energijos visai komandai, dėl to esu laimingas. Turiu tai daryti ir toliau“, – įsitikinęs White'as.

Sezono pradžioje to trūko ir komandai, ir fanams, ir treneriui Jasikevičiui, kuris apie energijos lygį sakė ir pačiam White’ui, tačiau jam ir sakyti nereikėjo. Jis pats sakė tai matęs ir supratęs.

„Nežinau, ką ir pasakyti, bet per pirmas kelias savaites aš buvau mėšlo krūva, – nevyniojo White’as. – Nebuvau įprastas sau, turėjau pakeisti savo nusiteikimą ir tai padariau per LKL rungtynes. Pradėjau kur kas kiečiau kovoti dėl kamuolių. Kai gerai darai mažus dalykus, geriau ir žaidi visas rungtynes.“

„Žalgiris“ penktadienį Atėnuose įspūdingai laimėjo kovą dėl kamuolių (46-32), vien puolime susikurdami 13 antrųjų šansų. Du iš jų išgelbėjo mačą ketvirtojo kėlinio pabaigoje.

Po to, kai „Panathinaikos“ panaikino 17 taškų deficitą ir ketvirtajame kėlinyje išsiveržė į priekį, „Žalgiriui“ reikėjo desperatiškai gelbėtis paskutinėmis sekundėmis. Nate’as Woltersas nepataikė iš toli, tačiau kamuolį sugriebė Thomasas Walkupas. Jis irgi nepataikė, bet metimą pataisė Brandonas Daviesas ir išplėšė papildomą atkarpą.

Joje „Žalgiris“ atlaikė „Panathinaikos“ šturmus ir pirmą kartą laimėjo OAKA arenoje.

To galėjo ir nebūti, jeigu ne puolime iššovęs Walkupas. Per pirmas trejas rungtynes iš viso pelnęs vos 9 taškus, šį kartą jis surinko 14, į krepšį siųsdamas sudėtingus metimus iš tolimų, beveik trijų taškų vertų distancijų. Walkupo koja net tris kartus vos mynė liniją ir dėl to jį po dvikovos per dantį traukė White’as.

Walkupo pasirodymas pradžiugino ir Jasikevičių.

„Tai kaip, dabar jis geras žaidėjas?“ – žurnalistų pats paklausė „Žalgirio“ treneris, apeliuodamas į kritiką amerikiečio atžvilgiu sezono pradžioje.

Atėnuose būtų buvę sunku rasti „Žalgirio“ atstovą, kuris neatrodė kaip geras žaidėjas. Kiek netikėtai nuo pirmųjų minučių puikiai užsirekomendavo ir Waltonas.

Žaisdamas savo pirmąsias rungtynes Eurolygoje ir Europos krepšinyje apskritai, jis surinko 5 rezultatyvius perdavimus per 14 minučių (daugiausia komandoje), o ketvirtajame kėlinyje pataikė svarbų tritaškį.

Taip, jis suklydo 3 kartus, tačiau abejose aikštės pusėse demonstravo aukštą IQ ir turėjo teigiamai nuteikti Jasikevičių.

„Visada didžiuojuosi, jog galiu kitus padaryti geresnius jiems atlikdamas perdavimą, ar pats pelnydamas taškus. Kada komanda lengvai renka taškus, tai nuo to geriau visiems“, – kalbėjo Waltonas.

Krikštas ant Europos parketo įvyko vienoje karščiausių Senojo žemyno arenų, kurioje praėjusį sezoną svečių komandos per 17 Eurolygos dvikovų laimėjo vos 3 sykius.

Viena iš tų kritusių komandų tada buvo ir „Žalgiris“, nusileidęs per pratęsimą po Nicko Calatheso metimo paskutinę sekundę. Tai buvo 10-oji iš eilės „Žalgirio“ nesėkmė žaidžiant OAKA arenoje.

Ši serija pagaliau nutrūko 2018 metų spalio 26-ąją.

„Derrickai, kaip? – rūbinėje komandos naujoko paklausė White’as. – Patiko?“

„Žalgirio“ įžaidėjas linktelėjo galva, bet galite būti tikri, kad tą dieną OAKA arenoje labiausiai patiko White’ui.

„Nuostabi arena, aš mėgstu čia žaisti, – sakė White’as. – Dar vienos puikios rungtynės abiems komandoms, o dar geriau, kai jas laimi.“

Waltono komentarai:

Jasikevičiaus komentarai: