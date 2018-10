Pirmosios NBA sezono savaitės: istorinis puolimas, išsišokėliai ir buksuojantys galiūnai

Nuotr.: AFP – Scanpix Nuotr. AFP – Scanpix Daugelis NBA komandų jau sužaidė po šešerias ar daugiau rungtynių, kurios lygos pasaulyje atnešė ne vieną netikėtumą. Netikėti išsišokėliai, nauji talentai, košmariški startai ir fenomenalūs pasirodymai – tinklalapis „BasketNews.lt“ aptars labiausiai intriguojančius sezono pradžios aspektus. Puolimo galios augimas NBA lenktynės prasidėjo pašėlusiu puolimo tempu, kokį prisimena tik vyresni krepšinio gerbėjai. Klubai sezono pradžioje renka vidutiniškai po 112,4 taško, o tai yra ženkliai daugiau nei analogiškoje sezono atkarpoje praėjusį sezoną (105,8 tšk.) ar bendras praėjusio sezono rezultatyvumo vidurkus (106,3 tšk.). Jei ši tendencija išsilaikytų ir toliau, tai būtų rezultatyviausias sezonas nuo 1970-71-ųjų sezono. Minėti sezonų rezultatyvumų pokyčiai yra reikšmingi, kadangi taip stipriai jie dar niekada nekito. Pavyzdžiui, dabar lygoje yra 4 komandos, kurios renka bent po 120 taškų per rungtynes – Naujojo Orleano „Pelicans“ (124,8 tšk.), Portlando „Trail Blazers“ (122,4 tšk.), Los Andželo „Lakers“ (122,3 tšk.) ir „Golden State Warriors“ (120,7 tšk.). Nereikia toli ieškoti pavyzdžių, kodėl rezultatyvumas sparčiai kyla, o viena to priežasčių – toliau augantis tritaškių vaidmuo. Kai praėjusį sezoną komandos per rungtynes vidutiniškai išmesdavo po 58 tritaškius, šįmet tai daroma po 63,4 karto. Tuo pačiu komandos surengia daugiau atakų – šįmet toks vidurkis yra 103,2 atakos per rungtynes, kai pernai buvo 98,5. Prie rezultatyvumo augimo proceso stipriai prisideda ir sprendimas NBA kabinetuose. Nuo šio sezono po atkovoto kamuolio puolime NBA komandoms leidžiama pulti nebe 24, o tik 14 sekundžių, kaip tai yra ir Europoje. Luizianos tandemas Naujojo Orleano „Pelicans“ sirgaliai ir vėl viltingai trina rankomis – jų palaikoma Luizianos valstijos ekipa sezoną pradėjo kaip niekada griausmingai. Nors paskutinėse savo rungtynėse „Pelicans“ suklupo prieš Jutos „Jazz“ ir patyrė pirmąją nesėkmę šį sezoną, Naujojo Orleano komandos žibėjimas starte išlieka vertas dėmesio. Pirmose sezono rungtynėse „Pelicans“ kiek netikėtai lengvai 131:112 susitvarkė su Hjustono „Rockets“, vėliau 149:129 nušlavė Sakramento „Kings“, 116:109 nukovė Los Andželo „Clippers“ ir 117:115 įveikė Bruklino „Nets“. Nuotr. USA Today Sports – Scanpix „Pelicans“ į pergales veda ir kiek netikėtai susiformavęs aukštaūgių tandemas. Jei Anthony Davisas yra pagrindinė komandos žvaigždė ir klubo veidas, tai Nikola Mirotičiaus įsiliejimą į lyderių gretas nuspėti buvo kiek sudėtingiau. Ispanijos pilietybę turintis juodkalnietis per penkerias rungtynes rinko po 23,8 taško ir atkovojo po 9,4 kamuolio. Daviso vidurkiai yra dar didesni – 27,3 taško ir 13,3 atkovoto kamuolio. Abu aukštaūgiai siautėjo jau pirmose rungtynėse su „Rockets“. Tada Davisas pelnė 32 taškus ir atkovojo 16 kamuolių, o Mirotičiaus sąskaitoje buvo 30 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Šis įspūdingas tandemas tada pateko į istoriją – jie tapo pirmaisiais komandos draugais, kurie sezono atidarymo mače pelno bent po 30 taškų ir atkovoja bent po 10 kamuolių nuo Elgino Bayloro ir Jerry Westo tandemo laikų. Nuotr. AFP – Scanpix Naujoji „Bucks“ 49-erių metų specialistas Mike’as Budenholzeris vasarą buvo išprašytas iš Atlantos „Hawks“ komandos, kurioje jis praleido penkerius metus ir vasarą pasuko į Milvokį, kur vietos komandą jis pakeitė kaip reikiant. Pirmiausiai, faktas, kuris matomas aiškiausiai – sezono starte Budenholzerio vadovaujama „Bucks“ per šešerias rungtynes nepralaimėjo nė karto. Milvokyje su trenerių štabo permainomis visi tikėjosi ryškesnių žaidimo pokyčių, tačiau startas 6-0 tapo staigmena net ir didžiausiems vietos optimistams. „Bucks“ įveikė Šarlotės „Hornets“ (113:112), Indianos „Pacers“ (118:101), Niujorko „Knicks“ (124:113), Filadelfijos „76ers“ (123:108), Minesotos „Timberwolves“ (125:95) ir Orlando „Magic“ (113:91). Tiesa, tarp visų pokyčių „Bucks“ komandoje aiškiausiai išsiskiria vienas žaidimo elementas – tritaškiai. Per šešerias rungtynes Milvokio komanda vidutiniškai metė po 39,8 tolimo metimo (37,7 proc. pataikymas), o tai yra trečias rezultatas visoje NBA. Palyginimui, didžiausia tritaškių mėgėja Hjustono „Rockets“ per mačą meta po 41,2 tolimo metimo. Įspūdingiau atrodo faktas, kad tokiais „Bucks“ vyrukai virto po to, kai pernai per rungtynes metė viso labo tik po 24,7 tritaškio ir pagal šį rodiklį buvo paskutiniai NBA. Be abejo, komandą į priekį veda ryškiausia jos žvaigždė Giannis Antetokounmpo. Graikiškas monstras šį sezoną kol kas vidutiniškai renka po 26,8 taško, atkovoja po 14,2 kamuolio bei atlieka po 5,7 rezultatyvaus perdavimo. Rimtas kandidatas kovoje dėl MVP titulo šįmet pasirengęs nužygiuoti toliau nei antrasis atkrintamųjų etapas. Nuotr. AP – Scanpix Šėlstantis Curry Galbūt septynerių rungtynių imtis dar nėra tinkamas laiko tarpas daryti išvadas, tačiau tai, ką pastaruoju metu išdarinėja „Golden State Warriors“ variklis Stephenas Curry yra neįtikėtina. Curry kol kas pelno po 33,9 taško, o tai yra geriausias jo skaičius puolant per visą karjerą. Pavyzdžiui, geriausiais savo metais, kai buvo laimėtas MVP titulas, Curry rinko po 29,1 taško. Maža to, tritaškius kol kas Curry meta įspūdingu pataikymu – 51,7 proc. (46/89). Palyginimui, praėjusį sezoną iš toli Curry atakavo 41,6 proc. taiklumu. Po fantastiško 51 taško pasirodymo per tris kėlinius rungtynėse su Vašingtono „Wizards“, ilgai laukti neteko ir rekordo. Netrukus jis tapo pirmuoju žaidėju lygos istorijoje, per septynerias rungtynes iš eilės pataikiusiu bent po 5 tritaškius. 1995-1996 metų sezone geriausią rezultatą buvo fiksavęs George’as McCloudas, mažiausiai 5 tritaškius pataikęs šešiuose mačuose paeiliui. Curry šiame kontekste apskritai yra tikras lygos fenomenas. Pavyzdžiui, NBA istorijoje yra buvę 23 atvejai, kai žaidėjai bent po 5 tritaškius pataiko mažiausiai ketveriose rungtynėse paeiliui. Net 10 tokių serijų iš minėtų 23 buvo surengęs šis „Warriors“ vedlys. Nuotr. AFP – Scanpix Buksuojantys galiūnai Dvi galingos praėjusio sezono jėgos dabar tūno Vakarų konferencijos turnyrinės lentelės dugne. Čia kalbama apie praėjusio reguliariojo sezono nugalėtoją Hjustono „Rockets“ ir Oklahomos „Thunder“ komandas, kurios abi per pirmąsias penkerias rungtynes laimėjo vos po kartą. Anapus Atlanto plačiau nušviečiamas kuklus „Rockets“ startas, mat būtent Mike’o D’Antoni kariauna praėjusį sezoną iki atkrintamųjų laimėjo daugiausiai kartų visoje lygoje. Skaičiuojama, kad viena pergalė per penkerias rungtynes yra prasčiausias praėjusio reguliariojo sezono laimėtojo startas istorijoje. Hjustono klubas taip pat yra ir vienas prasčiausiai besiginančiųjų visoje NBA. Skaičiuojant 100 atakų, „Rockets“ praleidžia po 114,7 taško, o tai yra 5-a prasčiausia lygos gynyba. Dukart komanda praleido ir po 130 taškų. Palyginimui, praėjusį sezoną „Rockets“ varžovams leido įmesti po 105,6 taško, o tai buvo 7-a geriausia gynyba lygoje. Pastebima, kad gynyboje su problemomis susiduria ir komandos naujokas Carmelo Anthony. Skaičiuojama, jog Melo esant ant parketo, per 100 atakų „Rockets“ praleidžia po 116,1 taško. Taikant atitinkamą skaičiavimo sistemą, Hjustono klubas praleidžia po 105,3 taško, kai Anthony sėdi ant suolelio. „Jei kai kuriose situacijose pernai nebuvo problemų, tai šįmet su jomis susiduriame. Turime prie to prisitaikyti ir išsiaiškinti, kur slypi mūsų problemos“, – pasakojo D’Antoni. Stipriai buksuoja ir „Thunder“ komanda, pirmą pergalę per penkerias rungtynes pasiekusi tik praėjusią naktį, kai 117:110 buvo nukauta Fynikso „Suns“ komanda. Nuotr. AFP – Scanpix Pirmoji pergalė kiek pagyvino nuotaikas „Thunders“ gretose, tačiau keturi pralaimėjimai iš eilės šios komandos sirgaliams siuntė bauginančius ženklus. Oklahomos aistruoliai nepamena, kada jų palaikoma komanda sezoną būtų pradėjusi su 0-4 balansu. Tokio „Thunder“ istorijoje nėra buvę nuo pat persikėlimo iš Sietlo 2008-aisiais. Tiesa, „Thunder“ stovykloje nesunkiai galima rasti objektyvių priežasčių tokiam startui pateisinti. Pirmiausiai, pagrindinė klubo žvaigždė Russellas Westbrookas nežaidė pirmose dvejose sezono rungtynėse dėl kelio traumos ir praleido visą treniruočių stovyklą. Traumą yra patyręs ir gynybos ramstis Andre Robersonas. Oklahomo komandos neglostė ir tvarkaraštis – išvykose kautasi su „Warriors“ ir „Clippers“ komandomis, o namie priimta Bostono „Celtics“. „Aišku, mes nepradėjome sezono taip, kaip norėtume, tačiau mums viskas bus gerai. Nesijaudinkite dėl to“, – ramino Westbrookas. Vis tik ženklai iki pirmosios pergalės buvo bauginantys. Paskutinė lygos komanda pagal tritaškių taiklumą (24,1 proc.) ir trečias prasčiausias lygos puolimas (101,8 tšk.). Nuotr. AP – Scanpix Talento problemos Minesotoje Minesotos „Timberwolves“ komandoje šįmet netrūksta problemų. Dalį jų kelia išvykti norintis Jimmy Butleris, o susiskaldžiusiai komandai sunkiai sekasi skinti pergales (2-4). Tiesa, kol kas nerimą Mineapolyje kelia ir kita komandos žvaigždė – Karlas-Anthony Townsas. Per pirmąsias šešerias rungtynes centras vidutiniškai renka po 16,3 taško ir atkovoja po 8,7 kamuolio, kai praėjusį sezoną šie rodikliai buvo gerokai aukštesni (20,9 tšk. ir 12,4 atk. kam.). Bedvasis Townsas buvo ir jo komandai pralaimėjus Toronto „Raptors“ vaikinams (105:112), ir tada, kai „vilkai“ buvo pažeminti namie kovoje su „Bucks“ (95:125). Visgi lapkritį 23-ejų metų gimtadienį minėsiantis krepšininkas, panašu, yra gilesnėje duobėje nei tiesiog kelios nesėkmingos rungtynės. NBA užkulisiuose spėliojama, kad Townsas sezono pradžioje yra praradęs motyvaciją siekti aukštumų, o prie to stipriai prisidėjo įtempti santykiai su komandoje vis dar žaidžiančiu Butleriu. „Krepšinyje esu daug metų, tačiau dar niekada nemačiau iš taip aukštai smukusio žaidėjo, kuris nebenorėtų konkuruoti. Kažkas vyksta to vaikino asmeniniame gyvenime ir tai veikia jo žaidimą“, – pasakojo buvusi NBA žvaigždė Tracy McGrady. Sutapimas ar ne, tačiau vienintelis kartas, kai Townsas šį sezoną sužibėjo buvo akistata su Dalaso „Mavericks“. Tada sunkiai sulaikomas centras pelnė 31 tašką (5/10 dvit., 4/6 trit., 9/10 baud. met.). Nuotr. USA Today Sports – Scanpix Naujokų frontas Prie naujojo NBA sezono spalvų šįmet prisidėjo ir intriga dėl šių metų naujokų biržos klasės žvaigždžių debiutų. Sezonas jau startavo ir kalbėdami apie naujokus jau galime daryti atitinkamas išvadas. Vertinant statistiškai, tvirčiausiai lygoje kol kas jaučiasi pirmasis šaukimas, „Suns“ centras DeAndre Aytonas, trečiuoju numeriu pakviestas Dalaso klubo gynėjas Luka Dončičius ir penktuoju šaukimu kviestas Atlantos „Hawks“ gynėjas Trae Youngas. Didžiausia šios klasės viltis Aytonas greitai tapo svarbiu Arizonos ekipos ramsčiu ir per rungtynes jau sezono starte vidutiniškai renka po 17,5 taško bei atkovoja po 10,3 kamuolio. Kiek kukliau sekasi jo atstovaujamai „Suns“ – 1 pergalė per 6 mačus. Visgi tokie statistiniai rodikliai tarp naujokų kasmet nesimėto. Tai įrodo ir istorinis faktas – jei Aytonas išlaikys bent 17 taškų ir 10 atkovotų kamuolių vidurkį, jis taps vienu iš 6 tokių naujokų per visą NBA istoriją. Anksčiau savo pirmaisiais karjerų metais taip žaidė tokie žaidėjai kaip Elginas Bayloras, Oscaras Robertsonas, Kareemas Abdul-Jabbaras, Larry Birdas ir Sidney Wicksas. Gerai sekasi ir „Mavericks“ debiutavusiam slovėnui Luka Dončičiui. Šis per rungtynes vidutiniškai renka po 18,7 taško, atkovoja po 6,2 kamuolio bei atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus. Aukštos Dončičiaus pozicijos NBA naujokų biržoje dažnai buvo vertinamos skeptiškai, o viešojoje erdvėje slovėnas kartais netgi buvo vadintas labiausiai pervertintu šios kartos žaidėju. Nuotr. AFP – Reuters Visgi pirmieji Dončičiaus žingsniai atrodo užtikrinti ir laikui bėgant, veikiausiai, jie tik tvirtės. „Dar prieš dvejus metus Lukai pasakiau, kad jo vieta yra NBA. Kadaise buvo laikai, kuomet tik geriausi iš geriausių europiečių galėjo pagalvoti apie žaidimą NBA. Ir tuomet jiems jau buvo 24-25 metai. Bet mes kalbame apie Dončičių. Vaikiną, kuris Europoje viską įrodė jau būdamas 19-os. Jis jau dabar pasiekė tiek daug, kad neįmanoma abejoti, jog būtent jis yra ypatingas žaidėjas“, – apie buvusį auklėtinį pasakojo „Suns“ treniruojantis Igoris Kokoškovas. Kalbant apie pelnomus taškus, geriausiai iš šios trijulės sekasi gynėjui amerikiečiui Trae Youngui, kuris gina Atlantos „Hawks“ spalvas ir vasarą dalyvavo Dončičiaus mainuose. Iš Teksaso valstijos kilęs 20-metis vidutiniškai renka po 19,8 taško, atkovoja po 3,4 kamuolio bei atlieka po 6,8 rezultatyvaus perdavimo. Ryškiausias Youngo blyksnis buvo rungtynėse su Klivlando „Cavaliers“, kur taikliarankis pelnė 35 taškus (7/9 dvit., 6/14 trit., 3/3 baud. met.) bei atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Taip Youngas tapo pirmuoju naujoku nuo debiutinių Stepheno Curry metų 2010-aisiais, kuriam pavyko pelnyti bent 35 taškus ir atlikti bent 10 rezultatyvių perdavimų. Apskritai, 35 pelnyti taškai yra geriausias naujoko pasirodymas „Hawks“ komandoje per pastaruosius 43 metus. Nuotr. AP Valančiūno vaidmuo Toronte Jonas Valančiūnas 7-ąjį savo sezoną Toronto „Raptors“ komandoje pradėjo dviem kukliais pasirodymais, tačiau netrukus uteniškis centras įsibėgėjo. Jis jau ketveriose rungtynėse iš eilės rinko dviženklius taškų rodiklius, o geriausiai sekėsi mače su Šarlotės „Hornets“, kur JV surinko 17 taškų (7/8 dvit., 3/4 baud. met.) ir atkovojo 10 kamuolių. Tiesa, „Raptors“ strategas Nickas Nurse’as į Kanados klubo vyriausiojo trenerio kėdę atsisėdo su naujomis idėjomis, kurios palietė ir Valančiūną. Pavyzdžiui, per šešerias rungtynes jis aikštėje vidutiniškai praleido po 19 minučių. Palyginimui, iki šiol trumpiausiai per savo karjerą NBA jis žaidė po 22 minutes. Tam įtakos turi trenerio Nurse’o schemos, pagal kurias specialistas labiau linkęs žaisti žemu penketu. Tiesa, Nurse’as pastovaus penketo neturi ir taikosi prie specifinių varžovų. Tarkime, mače su galingąjį DeAndre Jordaną turinčia „Mavericks“ lietuvis žaidė startiniame penkete. Panašių atvejų šį sezoną buvo 3 iš šešerių rungtynių. „Aš pasistengsiu, kad išgirsčiau savo pavardę. Ir nesvarbu ar tai bus starto penkete, ar ne“, – žaidimo starto penkete dar sezono pradžioje nesureikšmino Valančiūnas. JV šio sezono pradžioje vidutiniškai renka po 12,7 taško, atkovoja po 8,5 kamuolio ir atlieka po 1,5 rezultatyvaus perdavimo.

