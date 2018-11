Europos taurės pirmojo rato apžvalga: ryškėjantys favoritai ir „Ryto“ žaidimo braižas bei vėl švytintis Kalnietis

Nuotr.: SIPA – Scanpix

Europos taurėje 24 komandos jau sužaidė po penkerias rungtynes, o tai reiškia, kad baigėsi pirmasis reguliariojo sezono ratas. Vienintelis Lietuvos klubas, dalyvaujantis antrajame pagal pajėgumą Senojo žemyno krepšinio turnyre, Vilniaus „Rytas“ (3-2) pasiekė tris pergales ir du sykius pripažino priešininkų pranašumą.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia pasibaigusį pirmąjį Europos taurės grupių etapo ratą, išryškėjusius lyderius įvairiose statistikos kategorijose, „Ryto“ žaidimą bei lietuvių pasirodymus užsienio klubuose.

Ryškėjantys favoritai

Po pirmojo rato turnyre nebeliko nepralaimėjusio klubo, o pergalės skonio dar nepatyrė vienintelis Turino „Fiat“ (0-5). Tiesa, grupėse jau išryškėjo lyderiai – visose keturiose grupėse yra po dvi komandas, kurios yra suklupusios po sykį.

A grupėje tokios komandos yra Belgrado „Crvena Zvezda“ (4-1) ir Monako „Monaco“ (4-1). Jei Belgrado klubas ir prieš turnyrą nestokojo ambicijų ir buvo priskiriamas prie favoritų, tai 15-oje vietoje Prancūzijos lygoje esantis „Monaco“ maloniai stebina savo startu Europos taurėje.

B grupėje vos po kartą pralaimėjo Roko Giedraičio vedama Berlyno ALBA (4-1) bei turnyro favoritė Krasnodaro „Lokomotiv“ (4-1). Pastaroji buvo likusi vienintelė turnyre nepralaimėjusi komanda, tačiau praėjusiame ture namuose 75:83 nusileido tam pačiam Berlyno klubui.

C grupės aiškiomis favoritėmis prieš turnyrą buvo laikomos Valensijos „Basket“ (4-1) ir Sankt Peterburgo „Zenit“ (3-2) komandos, tačiau tarp jų įsiterpė puikiai rungtyniaujančio Manto Kalniečio Vilerbano ASVEL (4-1) klubas. Savo jėgą prancūzai įrodė praėjusiame ture, kai namuose 89:68 sutriuškino „Zenit“ ir turnyre iškovojo 4-ąją pergalę paeiliui.

D grupėje, kurioje žaidžia ir „Rytas“, po sykį yra pralaimėję Kazanės UNIKS (4-1) ir Lietuvos klubo pirmajame ture įveikta Malagos „Unicaja“ (4-1). Ši grupė yra vienintelė, kurioje išryškėjo visos keturios komandos realiausiai pretenduojančios į „Top 16“ etapą. 3-4 vietas besidalinančios „Ryto“ ir Frankfurto „Skyliners“ (3-2) ekipos jau dviejomis pergalėmis lenkia 5-oje vietoje esančią Baro „Mornar“ (1-4) klubą.

„Rytas“ kitų Europos taurės komandų fone

Vilniečių žaidimas stipriai bangavo pirmajame rate. „Rytas“ puikiai pradėjo turnyrą, kai namie įveikė vieną iš favoričių „Unicaja“ komandą, tačiau vėliau sekė du pralaimėjimai iš eilės UNIKS ir „Skyliners“ ekipoms, o po jų sostinės komanda reabilitavosi ir pasigerino savo pozicijas turnyrinėje lentelėje, įveikdama grupės autsaiderius „Fiat“ ir „Mornar“.

Vilniečiai yra per viduriuką pagal surengtų atakų skaičių per rungtynes kiekį. Jie dalinasi 11-12-ąją vietas su „Unicaja“, vidutiniškai po 84,4 surengiamos atakos. Palyginimui, greičiausiai žaidžianti Europos taurės komanda Ulmo „Ratiopharm“ (2-3) surengia po 90,8 pozicijos per mačą. Lėčiausią krepšinį demonstruoja Valensijos „Basket“ – 76,4 atakos.

„Rytas“ yra 14-as pagal pelnomus taškus – 78,4 per rungtynes. Vilniečių gretose tik du krepšininkai renka dviženklį taškų skaičių – Dominique‘as Suttonas (13,8) ir D.J. Seeley (11,6). Rezultatyviausia turnyro komanda yra Giedraičio astovaujama ALBA, kuri pelno po 89,4 taško (per 86,2 atakos).

Lietuvos klubas yra tarp geriausiai besiginančių Europos taurės ekipų. Dainiaus Adomaičio auklėtiniai per rungtynes praleidžia po 75,2 taško (7 vieta), o už 4 vietoje pagal šį statistinį komponentą esančią Valensijos „Basket“ komandą praleidžia daugiau tik po 1,2 taško. Mažiausiai turnyre praleidžia „Crvena Zvezda“ (po 68,2 taško), o daugiausiai – paskutiniajame ture „Ryto“ sutriuškintas „Mornar“ klubas (vidutiniškai 92,6 taško per mačą).

Pirmajame Europos taurės reguliariojo sezono rate išryškėjo ir aiškus Adomaičio komandos žaidimo braižas – „Rytas“ yra rečiausiai iš toli atakuojanti turnyro ekipa. Vilniečiai per rungtynes išmeta po 16,8 tritaškio (34,5 proc.). Palyginimui, Deivido Dulkio atstovaujama Gdynės „Arka“ (1-4) tolimais metimais remiasi beveik dvigubai dažniau – 30,8 karto per mačą (32,5 proc.).

Statistikos lyderiai

Rezultatyviausias turnyro krepšininkas – „Zenit“ klubo rusas Sergejus Karasiovas, vidutiniškai renkantis po 20,33 taško. Aukščiausiai iš Lietuvos atstovų yra 24-ąją vietą besidalinantys Kalnietis ir Giedraitis, kurie pelno po 14 taškų per mačą.

Daugiausiai kamuolių atkovoja praeityje Kauno „Žalgirio“ garbę gynęs, o dabar Ankaros „Turk Telekom“ (2-3) atstovaujantis Vladimiras Štimacas – 8,2 atkovoto kamuolio per rungtynes. 15-oje vietoje yra Suttonas (5,8 atk. kam.).

Pagal rezultatyvius perdavimus nepralenkiamas yra visą ALBA žaidimą ant savo pečių laikantis Peytonas Siva, asistuojantis net po 10,25 karto per rungtynes savo komandos draugams.

Antroje vietoje yra iš NBA atvykęs „Zenit“ klubo įžaidėjas Brandonas Jenningsas (vid. po 9 rez. perd.). Tarp šios statistinės grafos lyderių yra ASVEL atstovaujantis Kalnietis, užimantis 5-ąją vietą (vid. po 7 rez. perd.).

Pagal perimtus kamuolius per rungtynes kitas lietuvis Giedraitis užima 2-ąją vietą. Lengvasis kraštas per mačą pavogia vidutiniškai po 2,6 kamuolio ir nusileidžia tik „Ratiopharm“ atstovui Javonte Greenui (vid. po 3,5 per. kam.).

Po pirmojo rato naudingiausias žaidėjas yra tas pats „Ratiopharm“ atstovaujantis Greenas, renkantis po 20,75 naudingumo balo. Antras – jau minėtas Giedraičio komandos draugas Siva (20,25 naud. bal.), trečias – Jenningsas (19,33 naud. bal.), ketvirtas – Karasiovas (18,67 naud. bal.), o penktoje – Kalnietis (18,4 naud. bal.). Mantas yra daugiausiai naudingumo balų iš viso turnyre surinkęs krepšininkas (92 naud. bal.).

„Ryto“ vidurio puolėjas Evaldas Kairys yra 5-as tarp taikliausiai dvitaškius metimus realizuojančių turnyro krepšininkų (72,41 proc.). Taip pat Kairys užima 4-ąją vietą pagal blokuotų metimų skaičių per rungtynes (vid. po 1,6 blk.). Skaičiuojant surenkamus naudingumo balus per 40 minučių laikotarpį centras Europos taurėje yra 5-as (vid. po 31,63 naud. bal. per 40 min.).

Trys lietuviai užsienio klubuose

Kalnietis, Giedraitis ir Dulkys yra trys lietuviai, kurie šiemet žaidžia užsienio klubuose Europos taurėje.

Panašu, kad Kalnietis po nesėkmingo karjeros etapo Milano „AX Armani Exchange“ komandoje atrado sau tinkamą klubą. Lietuvos rinktinės įžaidėjas yra klubo lyderis tik vieną pralaimėjimą patyrusioje ASVEL ekipoje.

Gynėjas vidutiniškai per rungtynes žaidžia po 27 minutes ir renka po 14 taškų, atlieka po 7 rezultatyvius perdavimus ir renka po 18,4 naudingumo balo. Jei skaičiuotume tik paskutinius keturis Kalniečio mačus, skaičiai būtų dar solidesni – 16,75 taško, 7,25 rezultatyvaus perdavimo ir 22 naudingumo balai.

Neprasčiau sekasi ir Giedraičiui. Jo atstovaujama ALBA taip pat yra tarp grupės lyderių, o lengvasis kraštas yra vienas iš šios komandos lyderių.

Lietuvis aikštėje praleidžia po 28 minutes, pelno po 14 taškų, atkovoja po 4,4 kamuolio, perima po 2,6 kamuolio bei renka po 17,8 naudingumo balo. Iki penktojo turo rungtynių prieš „Lokomotiv“, kuriose tautietis surinko 5 naudingumo balus, Giedraitis buvo naudingiausias turnyro žaidėjas (vid. po 21 naud. bal.).

Sunkiai po kryžminių kelio raiščių operacijos atsigauna Dulkys. Beveik sezoną be krepšinio praleidęs lietuvis atstovauja „Arka“ komandai, kuri po 5 turų yra laimėjusi vienintelį kartą. Tiesa, tai ji padarė praėjusiame ture, namuose įveikusi Limožo CSP (2-3) bei išsaugojusi realias viltis pakovoti dėl vietos „Top 16“ etape.

Dulkys Lenkijos klube per 19 minučių pelno po 5 taškus ir renka po 3,6 naudingumo balo. Visas penkerias rungtynes nuo atsarginių žaidėjų suolelio pradėjusiam atletui sunkiai sekasi pasinaudoti pagrindiniu savo ginklu – tritaškiais metimais. Atakuojantis gynėjas išmetė 20 tolimų metimų, tačiau tikslą pasiekė tik 6 bandymai (30 proc.).