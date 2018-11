Kaune šeimininkavo pažįstamas herojus: „Labai mėgstu čia žaisti“

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Jeigu reikėtų sukurti vaizdo klipą patarlei „juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis“, užtektų kelių akimirkų iš penktadienio Kauno „Žalgirio“ – Madrido „Real“ rungtynių. Jei tiksliau – penkių skirtingų kadrų, su vienu ir tuo pačiu herojumi.

Pirmasis kadras būtų iš trečiojo kėlinio vidurio, kai Rudy Fernandezo tritaškis net nelietė lanko ir kelias sekundes, kol buvo sustojęs žaidimas, žiūrovai „Real“ veteraną sveikino plojimais, pirštų badymais, švilpimu ir, be abejo, juoku.

Antrasis, trečiasis, ketvirtasis ir penktasis kadrai būtų ketvirtojo kėlinio pabaigoje, kai Fernandezas su pasimėgavimu vieną po kito siuntė tritaškius į „Žalgirio“ krepšį. Atšokdamas atgal, per Artūro Milaknio rankas. Po to per Nate’ą Woltersą, iš to paties aikštės taško, bet nusileidžiant plačiai išskėstomis kojomis. Tada paprastai, išlindus iš Gustavo Ayono užtvaros. Galiausiai šveičiant bombą iš daugiau nei 8 metrų, kuri skrodė tinklelį nė nelietusi lanko.

Fernandezas per 3 minučių atkarpą pelnė 12 taškų ir perlaužė rungtynes, kurias iki tol „Žalgiris“ daugiau ar mažiau kontroliavo. Po to netaiklaus Fernandezo tritaškio trečiajame kėlinyje „Žalgiris“ sužaidė bene smagiausią sezono atkarpą, kai Derrickas Waltonas du kartus pelnė taškus sudėtingais prasiveržimais į baudos aikštelę, o tarp šių metimų buvo efektinga gynyba per visą aikštę ir perimtas kamuolys. 27-ąją mačo minutę kauniečiai pirmavo 64:54 ir „Žalgirio“ arena sprogo iš euforijos.

Kita vertus, tai buvo ir momentas, pažadinęs Fernandezą.

„Vienas jo metimas nelietė lanko ir žmonės jį nušvilpė. Aš to nedaryčiau, – šelmiškai šyptelėjo „Real“ treneris Pablo Laso. – Rudy tai patinka.“

Rungtynių žaidėjas Gustavo Ayon Taškai 13 Naudingumas 30 Perimti kamuoliai 3 Atkovoti kamuoliai 10

Labiausiai jam patiko trečiasis tritaškis. Pasinaudojęs nuostabia Ayono užtvara, Fernandezas 38-ąją mačo minutę atsilaisvino nuo Milaknio gynybos ir ramiai įskraidino tritaškį iš dešiniojo aikštės kampo. Grįždamas į gynybą, ispanas šyptelėjo ir iškišo sukąstą liežuvį. Po šio metimo viskas buvo aišku net tiems, kam dar nebuvo aišku po pirmų dviejų jo tritaškių. „Real“ persvara išaugo iki 85:76, liko žaisti mažiau nei pusantros minutės ir buvo galima pakuotis daiktus.

„Labai mėgstu žaisti šioje arenoje. Atmosfera čia yra neįtikėtina, daug krepšinio fanų, – po dvikovos tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Fernandezas. – Man nerūpi minios užtildymas. Bandau žaisti geriausiai, kaip sugebu, komandos draugai mane randa, pasitikiu savimi ir metu.“

Kiek kartų Kaune mes tai matėme? 2015 metų vasarį Fernandezas per trečiąjį kėlinį surinko 11 iš 17 taškų ir „Real“ perlaužė rungtynes, galiausiai jas laimėjo 17 taškų pranašumu. 2013 metų spalio 18 dieną Fernandezas pelnė 11 taškų, atliko 9 rezultatyvius perdavimus (jo karjeros Eurolygoje rekordas) ir atkovojo 6 kamuolius, „Real“ laimėjo 20 taškų persvara.

Galiausiai tų pačių metų kovo 7 diena, kai „Žalgiris“ paleido laimėtas rungtynes ir krito per pratęsimą 104:105, o Rudy realizavo 3 tritaškius. Po tų rungtynių jį skandalingai užpuolė broliai Maciai, bet Fernandezas dėl to nelaiko akmens užantyje. Jis tiesiog atvažiavęs padaro savo darbą.

„Šioje arenoje sunku žaisti ir šiandien tai matėte – mes dvikovos pradžioje nerungtyniavome geriausiai, kaip galime. Laimėjome rungtynes per paskutinį kėlinį, rasdavome metikus, gynyboje buvome agresyvesni“, – aiškino Fernandezas.

Kol puolime strigo pats, Fernandezas kūrė kitiems, o gynyboje tvarkėsi su Edgaru Ulanovu ir dėl to sulaukė net daugiau Laso pagyrų nei už tuos tritaškius mačo pabaigoje.

„Mes jo ieškojome tinkamose vietose, jis buvo karštas ir pataikė. Bet Rudy ir gerai veržėsi į baudos aikštelę, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, gynyboje sulaikė Ulanovą, gerai kovojo dėl kamuolių. Jis puikiai sužaidė ne tik dėl tritaškių“, – akcentavo „Real“ treneris.

Kad ne Fernandezo tritaškiai buvo svarbiausia, tikino ir Šarūnas Jasikevičius.

„Mūsų darbas yra aplošti ekstra klasės žaidėjus, mes tai žinome. Ne dėl to pralaimėjome, – apie Fernandezo tritaškius sakė Jasikevičius. – Mes tikrai patys pridalinome tiek dovanų, kad po jų sugrįžti buvo praktiškai neįmanoma.“

Ir visgi žiūrint rungtynes atrodė, kad tie tritaškiai, tas mažas „Real“ spurtas, kuris prasidėjo nuo Fernandezo tolimo metimo per Milaknio rankas, pasėjo paniką „Žalgirio“ žaidime. Kaip kitaip paaiškinti 3 išmestus tritaškius per 1 minutę, kai iki tol per 35 minutes buvo mesti vos 6 tolimi metimai?

„Žalgiris“ pirmoje mačo dalyje metė apskritai vos 2 tritaškius (abu pataikė), tačiau kai Fernandezas ir Anthony Randolphas prabilo iš toli, žalgiriečiai patys puolė atsakinėti tuo pačiu. Aaronas White’as atsikovojo kamuolį puolime, nubėgo prie tritaškio linijos ir švystelėjo iš aikštės kampo, tarsi iki mačo pabaigos būtų likusios 2,5 sekundes, o ne 2,5 minutės.

Atrodė, kad tie tritaškiai, kuriais baudė „Real“, galiausiai įlindo į galvas žalgiriečiams.

„Žalgiris“ keturis kartus šį sezoną pirmavo įpusėjus mačui, tačiau visus keturis varžovai grįždavo į rungtynes ir galiausiai dvi dvikovos baigėsi pralaimėjimais – su Stambulo „Fenerbahče“ ir „Real“.

„Mes kažkur sustojame dėl tų pačių klaidų. Mane tai varo iš proto, – sakė Jasikevičius. – Mes nereaguojame į pastabas. Pasakiau žaidėjams, kad lygiai tokia pati problema buvo ir praėjusiais metais, mes tuomet irgi padovanojome taškų, bet vėliau prasimušėme, pradėjome giliau lįsti į save, jau taip nedalinome pergalių. Atvirkščiai, labai daug pergalių iškovojome rungtynių gale. Mes dabar to neturime. Potencialas matosi, bet sakau žaidėjams, kad galbūt mes ir nebūsime ta komanda, kuri ištrauks potencialą. Mes jo turime, kažką jau pamatėme. Kai tik žaidžiame pagal disciplinuotą žaidimo planą, mes atrodome tikrai labai gerai.“

„Žalgirio“ sezono pradžios tvarkaraštis buvo beprotiškas. 4 varžovai pernai žaidė atkrintamosiose, o penktasis per vasarą stipriai atsinaujino ir kol kas turi daugiau pergalių nei pralaimėjimų. Kauniečiai šią atkarpą atlaikė su daugmaž neutraliu 2-3 rezultatu ir atkarpomis žaidė krepšinį, kuris nedarytų gėdos ir atkrintamosiose varžybose, kad ir kaip iki jų toli.

Visgi tie pralaimėjimai „Fenerbahče“ ir „Real“ komandoms parodė ir tai, kad „Žalgiris“ nebėra komanda, kuri priblokš varžovus savo netikėtumo faktoriumi. Atvykdami į Kauną, Eurolygos grandai dabar žino, kas jų laukia. Ir Rudy Fernandezas yra vienas iš tų, kuris tai patvirtins.

„Čia gi finalo ketverto komanda, – paklaustas, kuo dabar dvikovos su „Žalgiriu“ yra kitokios, nei būdavo anksčiau, atsakė ispanas. – Geri žaidėjai, geras treneris ir jie tai įrodė pernai laimėdami Pirėjuje. O čia, Kaune, žaisti labai sunku.“

Tik „Real“ vis tiek laimi.