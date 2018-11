Tamsesnė Dončičiaus NBA karjeros starto pusė: egoistiški komandos draugai ir pralaimėjimų liūnas

butu taip Doncic nustumes koki Matthews iskart raszimo skandalas garantuotas, juodi pastume baltasis o dabar viskas normalu :D Jordan ir Matthews senai aisku kad nevykeliai, jau tas Jordano trydaliavimas kai liko Clippers tai parode. Be to ten gi nba ir sportas maziausiai rupi ten verslas. O dar kazkoks europietis kazka laimejas europoj apie kuria 95proc ten zaidzianciu amerikonu nieko nezino todel jiem Doncic yra 0. Kazka pasiekt gali ten tik dejas skersa ir lipdamas per galvas visiem ypac jei esi ne is USA.