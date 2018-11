Pirmosios pergalės dar ieškantis Antanas Sireika: „Neatspėjome žaidėjų, kuriuos nusipirkome“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Antanas Sireika neabejotinai yra treneris, sukaupęs didžiausią patirtį Lietuvos krepšinio lygos (LKL) pirmemybėse. Pastaraisiais metais strategas, padedamas klubo valdybos, ėmėsi stambaus projekto, kurio tikslas – pasirūpinti Šiaulių krašto krepšinio ateitimi.

Prieš 2018-2019 metų sezoną „Šiauliai“ stengėsi išlaikyti esamus klubo žaidėjus ir palaikyti tęstinumą, dėl kurio nereikėtų iš naujo formuoti komandos. Nepavykus to padaryti, treneris nusprendė į ekipą pasikviesti keletą naujų žmonių ir išlaikyti juos bent keletą metų arba skolinimo atveju uždirbti iš jų tobulėjimo.

Naujiesiems komandos nariams reikės daugiau laiko įsibėgėti, nei šiauliečiai tikėjosi prieš sezoną. Saulės miesto ekipa šiuo metu užima paskutinę vietą turnyrinėje lentelėje, o jos sąskaitoje – 8 pralaimėjimai iš tiek pat galimų.

Šį vakarą „Šiaulių“ laukia ir bene sunkiausias sezono išbandymas – dvikova su šalies čempionais, „Žalgirio“ krepšininkais.

Nepaisant sunkaus sezono starto, komandos treneris Sireika išlieka pozityvus ir nėra linkęs lengvai pasiduoti: „Manau, kad kaip nors išgyvensime.“

Vis dėlto, 3 sykius čempionatą laimėjęs bei 6 bronzas iškovojęs strategas pabrėžia, jog žaidėjai, vasaros pabaigoje atvykę į ekipą, nebuvo tokie, kokių jis tikėjosi.

„Žaidėjų lygis neparodo to, kad galima viską iškovoti. Reikia suburti komandą, sulieti ją į vieną visumą, bet ne visuomet tai pavyksta. Tikėjaisi vienaip, gavosi kitaip. Aš dirbu, stengiuosi kiekvienam žaidėjui surasti tinkamą rolę, keisti žaidimo stilių ir prisitaikyti, kad jie jaustųsi kuo geriau. Tai – sudėtingas procesas, bet, kaip jau ir sakiau žaidėjams, mūsų darbas yra surasti išeitį“, – esamą situaciją komentavo treneris.

Išsamiame interviu „Šiaulių“ ekipos strategas papasakojo apie sezono pradžią, atskleidė iššūkius, su kuriais susiduria šį sezoną, kalbėjo apie įspūdį jam palikusius auklėtinius, lygino užsieniečius ir lietuvius, vilkinčius saulės miesto komandos marškinėlius, vertino Lauryno Biručio ir Donato Sabeckio pradžią Lietuvos čempiono „Žalgirio“ organizacijoje, pabrėžė krepšininkų savybes, kurias vertina labiausiai ir žvilgčiojo į praeitį, prisimindamas trenerio karjeros pradžią.

– Treneri, sezono pradžia klubui kol kas sunki. 8 pralaimėjimai neleidžia ekipai konkuruoti turnyrinėje lentelėje. Kas komandai svarbiausia šiuo metu?

– Didžiausia problema, kad nėra pergalių. Turime darbščius jaunus vyrus ir neturiu jiems visiškai jokių priekaištų dėl darbo ar elgesio, bet pergalei reikia skausmo ir džiaugsmo, subrandintos išminties bei patirties. Darbas ir jaunatviška energija yra komandos variklis, bet laimėjimus atneša patirtis, kantrybė, akimirkos sprendimas. Čia išmintis ir asmeninis išgyvenimas turi lemiamą reikšmę. Kiekvienas treneris svajoja, kad jaunas žaidėjas turėtų patyrusio aso mastymą, bet žvaigždės gimsta ne dažnai.

Trūkstame patyrusio vedlio, kuris sunkiu momentu patrauktų komandą. Kiti klubai jau įrodė, kaip svarbu turėti tokį krepšininką. Su Klaipėdos „Neptūnu“ kovėmės tikrai neblogai, tačiau Lorenzo Williamsas sužaidė karjeros rungtynes ir ištraukė savo ekipą. Susitikime prieš Alytaus „Dzūkiją“ ir vėl visą rungtynių laiką žaidėme lygiai. Vyrai, nors ir pralaimėję atkovotus kamuolius, kovojo iki galo, bet Kendrickas Brownas ėmėsi iniciatyvos ir patraukė komandą. Nors mes esame juodadarbiai, trūksta žmogaus, sugebėtų prisiimti atsakomybę lemiamų sprendimų metu.

– Kokia atmosfera tvyro komandoje? Kokios yra žaidėjų nuotaikos?

– Viskas yra gerai, žaidėjai stengiasi. Jie yra tokie geriečiai, nori daryti viską, kas yra įmanoma, tiesiog trūksta žinių ir patirties. Žinias reikia ne tik įgauti – reikia, kad jos nusistovėtų. Kai bus sunkus momentas, treneris nuo suolelio tau nepasakys, ką tu turi daryti. Žaidėjas turi būti užtikrintas, kad kai bus toks momentas, jis pasielgs teisingai. Aš esu optimistas ir iš žaidėjų tikėjausi, kad tobulėjimas bus greitesnis. Manau, kad bandysime ieškoti, kas dabartinių žaidėjų tarpe galėtų pakeisti stilių ir įžaidinėti. Visgi, komanda yra visiškai nauja.

– Su kokiais iššūkiais susiduriate šį sezoną?

– Iššūkis paprastas – visai mūsų komandai reikia padaryti žingsnį į priekį. Turime atrasti drąsos ir surasti savo žaidimą. Taip pat reikia surasti įžaidėją, kitiems žaidėjams taikyti individualų žaidimo braižą. Tai irgi yra iššūkis man – atvažiavo užsieniečiai, nė vienas negali pažaisti įžaidėjo pozicijoje, nes yra labiau atakuojantys žmonės. Aš tikiuosi, kad greitu metu surasime, kas gali diriguoti komandai.

– Šiuo metu klube turite kelis žaidėjus, rungtyniaujančius su dvigubomis licenzijomis – tiek LKL, tiek NKL. Ar Joniškyje yra krepšininkų, kurie greitu metu gali iškilti?

– Yra tokių. Karolis Lukošiūnas, Giedrius Stankevičius, Mantvydas Žukauskas. Taip pat Šarūnas Valunta, kuris yra visiškai naujas įžaidėjas, žaidęs Lietuvos rinktinėje. Tas pats Šarūnas Beniušis – jam trūksta patirties ir drąsos, nes niekuomet nebuvo laikomas komandos lyderiu, o šiuo metu Joniškyje visai neblogai atrodo. Jei su tokia drąsa jis sugrįš į mūsų komandą, tai bus žengęs žingsnį į priekį.

Nuotr. BNS – Prisiminkime Igną Vaitkų, kuris praėjusiais metais buvo alinamas traumų ir šį sezoną sugrįžo su visiškai kitokia jėga. Ar Igną galima būtų laikyti vienu labiausiai patobulėjusiu krepšininku LKL?

– Be abejo. Tiesiog šiuo metu esame tokioje situacijoje, kad užsieniečiai nepasidalija krūvio vežimo, kurį turėtų vežti, todėl dabar tas krūvis griūva ant lietuvių pečių, o Ignas yra vienas iš jų. Jis, beveik metus nežaidęs, daug dirbo ir dabar tobulėja. Ignas nėra tas žaidėjas, kuris labai mėgsta būti su kamuoliu ir galbūt dėl to jis jaučia psichologinę naštą, nes krūvis jam tikrai yra per didelis. Aš norėčiau, kad jaunesni žaidėjai prisijungtų ir darbą jam palengvintų. Vis dėlto, manau, jog jis labai smarkiai patobulėjo ir darbą tęsia toliau.

– Koks turi būti žaidėjas, kad jis jums imponuotų? Kokias krepšininko savybes vertinate?

– Noras dirbti yra svarbiausia savybė. Kai žaidėjas nenustygsta vietoje ir prašo jį mokyti, tai tik tuomet ir gali išmokyti. Žinių į galvą niekas neįdės, jeigu tu to nenorėsi. Jei norėsi tobulėti ir dirbsi, tuomet viskas išeis.

– Koks yra jūsų vaidmuo tarpsezoninyje? Ar labai svariai prisidedate prie savo komandos komplektacijos sudarymo?

– Artūras Nacickas, Mindaugas Žukauskas, aš, asistentai – visi kalbamės tarpusavyje ir taip dirbame. Visokių žaidėjų turėjome prisirinkę, bet kiekvienas turi ir savo kainą. Žinoma, mes ieškome žaidėjų, kurie galėtų pasirašyti ilgesnius kontraktus su investicija į ateitį, tačiau ne visi to nori. Galvoji, kad gal reikėtų imti šį žaidėją, prisižiūri filmuotos medžiagos ir atrodo, kad jis atitiktų mūsų stilių, bet ne visuomet taip pasitaiko. Jei krepšininkas stengiasi įsisąmoninti situacijas, iš karto randa kontaktą su komandos draugais, tai viskas yra gerai.

Šiais metais taip nėra. Atvažiuoja užsienietis ir sako, jog nėra matęs tokių situacijų. Aš jam ir sakau: „Tu juk iš krepšinio šalies, iš Amerikos“. O jis man atsako, kad niekada taip nežaisdavo, niekas to jo nemokino, nors atrodo taip elementaru ir paprasta.

– Kalbant apie naujoko paieškas – kokio stiliaus gynėjo ieškote?

– Ieškome organizatoriaus. Kiekvieną dieną žiūrime naujus pasiūlymus, tačiau jie visi yra labai panašūs. Agentai vis siūlo pataikančius žaidėjus, galinčius išlįsti iš užtvaros ir išmesti metimą. Mes pataikančių žmonių turime. Mums reikia varžovų gynybą draskančio bei nestandartinėse situacijose gebančio žaisti įžaidėjo, kuris padėtų mums išeiti iš sunkios situacijos, o ne žaisti tik pagal derinius. Man deriniai apskritai nepatinka, nes, mano manymu, tuomet jau gaunasi šachmatai, o ne krepšinis. Mums labai tiktų žaidėjas, galintis improvizuoti ir sužaisti taip, kaip jis nori. Mūsiškiams šiai dienai dar trūksta technikos tai padaryti. Pastaruoju metu treniruotėse stengiuosi duoti jiems žaisti vienas prieš vieną ir bandau įskiepyti agresyvumą, nes, kaip sakiau, esame per daug geri varžovams.

– Rungtynių metu atrodo, jog esate ypatingai etiškas treneris, ramiai dėstantis užduotis komandos žaidėjams. Ar toks esate ir treniruočių salėje?

– Aš kartais tikrai pašaukiu per treniruotes, bet manau, kad rėkti ant žmonių negalima. Negalima šaukti, jeigu jie nežino, kaip tai padaryti. Aš galiu rėkauti, kai žaidėjai tingi arba nepakartoja situacijos, nenubėga iki galo ar sukčiauja, kirsdami kampą. Esu priekabus ir pedantiškas treneris, nes manau, kad norint išmokti žaisti kokybišką krepšinį, reikia turėti žaidimo pagrindus. Vėliau jau varžovai vers tave improvizuoti, o mano darbas to išmokyti. Jei auklėtiniams pasakau, o jie tai tingi, tai nepasiruošę – tuomet aš jau pakeliu balsą. Šiaip stengiuosi nešaukti, nes manau, kad tai nėra geras auklėjimo būdas. Man patinka pasakymas, kad „mokytojas yra tas žmogus iš kurio galima išmokti“. Stengiuosi, kad žmogus suprastų, o tada iš jo jau gali kažko reikalauti.

Nuotr. BNS

– Gerai. Žinoma, Šiauliuose jis gaudavo daugiau pasitikėjimo, daugiau žaidimo laiko, bet jis žaidžia panašiai. Stengiasi, išėjęs į aikštelę savo užduotis padaro.

– Koks žaidėjas yra Laurynas?

– Laurynas yra žmogus, kuris ant nugaros nešiojasi kuprinę energijos, kitą kuprinę darbštumo, bet bijo tas kuprines atidaryti ir paleisti per savo kūną. Jam trūksta drąsos ir žaismingumo. Galėtų kažkur padaryti apgaulingą judesį, kažkur pagąsdinti. Jis labai darbštus, po treniruotės visuomet pasilikdavo ir dirbdavo individualiai.

– Šarūnas Jasikevičius visai neseniai minėjo, jog Birutis žaidžia paprastą krepšinį ir dviračio neišradinėja. Ar tas paprastumas gali Laurynui atverti kelią į NBA?

– Manau, kad ne kiekvieno sportininko gyvenimas priklauso nuo jo darbštumo ar talento. Reikia, kad tave lydėtų sėkmė, kad patektum į komandą, kurioje turėtum savo rolę, kad neužpultų traumos. Laurynas dabar viską daro gerai. Reikia sėkmės, gerų sutapimų, reikia jo proveržio ir viskas bus gerai.

Nuotr. Fotodiena/J. Elinskas – Ar „Žalgirio“ veiksmas paskolinti Sabeckį jus nustebino? Galbūt to jau laukėte ir norėjote susigrąžinti Donatą?

– Mes su juo kalbėjomės, tačiau jam išvažiavus į „Žalgirį“ atitinkamai pasikeitė ir jo kaina. Tiesiog, grįžimas į tą patį klubą nėra žingsnis į priekį. Jis turi kilti, ieškoti gyvenimo iššūkių ir juos įveikti, o ne trypčioti vietoje. Įsivaizduoju, kaip jis būtų dabar mums reikalingas, bet nesustabdysi upės tėkmės, tad sėkmės jam linkėsiu visur ir visada.

– Tai jau 15-tas sezonas, kuomet treniruojate „Šiaulių“ ekipą. Esate tas žmogus, kuris matė, kaip keitėsi klubo organizacija.

– Iš tikrųjų vyrų komandos treneriu dirbu nuo 1978 metų. Buvo tokios komandos kaip „Statyba“, „Kelininkas“, „Tauras“ ir visose jose buvau treneriu. Dirbau sporto mokykloje, bet visuomet dirbau su vyrais ir taip buvo nuo pat pirmųjų metų, kai atvykau į Šiaulius. Mane nuvežė į namų statybos kombinatą ir pasakė, jog būsiu treneris, nes tokių dabar nėra. Aš aišku priešinausi, nes sakiau, kad jaunas dar esu, noriu žaisti ir treniruoti vaikus. Tokiu žaidžiančiu treneriu buvau iki kol man sukako 37-eri. Kai pagalvoji, juk jau 40 metų dirbu treneriu.

– Esate neabejotinai daugiausiai patirties sukaupęs LKL treneris. O kaip yra su pačios lygos tobulėjimu? Kaip joje per tiek metų keitėsi profesionalumo lygis?

– Galvoju, jog profesionalumas kiekvienais metais augo, ypatingai šiais metais. Nėra tokių komandų, kurios negalėtų demonstruoti gero žaidimo ir dabar jau bet kas gali nugalėti bet ką. Kaip dabar matome, mes esame papuolę į tokią situaciją, kai sunku ką nors nugalėti. Anksčiau pasitaikydavo tokių komandų, kurios apskritai nelaimėdavo nė karto per visą sezoną ir būdavo silpnesnės kitų atžvilgiu – dabar galime matyti, jog kiekviena komanda priešinasi. Nebėra Vilniaus ir Kauno komandų dvivaldystės, o paskutiniais sezonais prizininkai visuomet keičiasi. Tai tikrai parodo, kad lygis auga. Tuo labiau, lyga dabar tapo profesionalesnė – rungtynės yra filmuojamos, galima vykdyti vaizdo peržiūras, nagrinėti varžovų žaidimą. Manau, kad lyga tobulėja kiekvienais metais.

– Ar po praėjusį sezoną įvykusio Šiaulių komandos benefiso susidomėjimas krepšiniu mieste išaugo?

– Sirgaliai yra tokie žmonės, kuriems visuomet reikia pergalių. Dabar jie yra nepatenkinti ir galvoja, kas nutiko komandai. Galiu pasakyti tik tiek – Antanas Sireika buvo toks pats. Reikia pripažinti, jog mums nepavyko surinkti tokios komandos, kokią tikėjomės gauti. Manau, jog tiesiog neatspėjome žaidėjų, kuriuos nusipirkome. Juk kai renkiesi žaidėją, analizuoji ir po to jau matai, atspėjai ar ne. Pastaraisiais metais buvau pasikvietęs Spencerį Butterfieldą (2015-2016 metų sezone rungtyniavo Utenos „Juventus“), kuris buvo superinis žaidėjas. „Šiauliuose“ yra tekę turėti tokius žaidėjus kaip Derricką Low, Kimą Wrightą, Olegą Bulancevą, netgi Mindaugą Kuzminską, kuris vėliau ragavo NBA duonos. Praėjusį sezoną turėjome Nicholą Zeisloftą, kuris sezoną pradėjo sunkiai, o gruodžio mėnesį pavyko surasti jam tinkamą rolę komandoje ir jis persilaužė.

Surasti rolę – toks yra pagrindinis trenerio darbas. Man visuomet patinka prisiminti futbolą ir Madrido „Real“ komandą, kuri keletą metų turėjo brangiausius pasaulio futbolininkus, tačiau nesugebėjo susižaisti ir skinti pergales, o Londono „Chelsea“ paėmė ir iškilo. Žaidėjų lygis neparodo to, kad galima viską iškovoti. Reikia suburti komandą, sulieti ją į vieną visumą, bet ne visuomet tai pavyksta. Tikėjaisi vienaip, gavosi kitaip. Aš dirbu, stengiuosi kiekvienam žaidėjui surasti tinkamą rolę, keisti žaidimo stilių ir prisitaikyti, kad jie jaustųsi kuo geriau. Tai sudėtingas procesas, bet, kaip jau ir sakiau žaidėjams, mūsų darbas yra surasti išeitį.

– Kokie yra jūsų asmeniniai ateities planai?

– Šiuo metu džiaugiuosi, kad turiu sveikatos, kad turiu jėgų, kad greitai nesenstu (juokiasi). Esame sukūrę projektą, kuris rūpinasi Šiaulių krašto krepšinio ateitimi. Man labai gaila moksleivių, kurie baigia sporto mokyklas ir nebeturi, kur žaisti. Šiuo metu mes turime Regionų krepšinio lygą, palaikome draugiškus santykius su „Kelme“, taip pat Nacionalinėje krepšinio lygoje turime Joniškio „Delikatesą“. Žinoma, yra ir LKL, bet dabar suprantu, kad galbūt per daug apsiėmėme. Joniškio ekipoje turime ateities žaidėjus, kurie ten kaupia patirtį ir padeda komandai laimėti. Jei jau žmogus sportuoja, tai jam reikia suteikti šansą.

Dabar pasikvietėme žmones, kurie surastų krepšininkus iš šiaurinės Lietuvos dalies ir suteiktų jiems progą mokytis sporto gimnazijoje. Mano manymu, dabar reikia kviesti kuo mažiau vidutinių užsieniečių. Jei jau kvieti, tai tik žvaigždę, kuri sužavėtų. O dabar pirkti tuos vidutinius amerikiečius ir mokėti jiems didžiulius atlyginimus – mes to nenorime. Mes norime, kad žaistų savi. Gali būti, jog šis mūsų užmojis buvo kiek per platus ir neliko dėmesio pagrindinei komandai. Aišku, pritrūko ir Fortūnos. Tvirtus žmones sunkumai grūdina – papuolėme į sunkią situaciją, bet žmonės dar ne iš tokių išeina. Manau, kad kaip nors išgyvensime.